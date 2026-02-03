行方運送株式会社とのクラブパートナー契約締結のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

行方運送株式会社（代表取締役：熊谷茂穂、以下「行方運送」）とクラブパートナー契約を締結しましたので、お知らせいたします。

行方運送は、鹿島アントラーズのホームタウンである茨城県行方市に本社、鹿嶋市に拠点を構える、創業70年を迎えた物流企業です。全国屈指の規模を誇る鹿島港の飼料コンビナートを軸とした飼料輸送を中心に、生乳や鋼材などの輸送を通じて、長年、地域社会のインフラを支えています。

同社はこれまでも、地域貢献活動の一環として、行方市で活動するサッカー少年団をアントラーズのホームゲームへ招待するなど、次世代を担う子どもたちの育成支援活動を継続的に実施しています。

今回のクラブパートナー契約の締結は、両社が掲げる「スポーツを通じた地域創生の実現」という共通の価値観のもと、さらなる地域活性化を目指すために実現しました。今後も、未来を担う若者たちをつなぐ架け橋として、両社で一層力を合わせ、ホームタウン活動の充実に向けた取り組みを推進してまいります。

行方運送株式会社について

代表取締役：熊谷 茂穂

本社所在地：茨城県行方市手賀2629-2

事業：一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物収集運搬業（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京）、自動車整備業、損害保険代理業、自動車売買

行方運送株式会社オフィシャルサイト

https://www.nmgt-uns.co.jp

行方運送株式会社 代表取締役 熊谷 茂穂 コメント

Ｊリーグ発足時から代表するクラブであり、地域に深く根差した活動を続けてこられた鹿島アントラーズ様と、クラブパートナー契約を締結できたことを心から光栄に存じます。

両社が「地域とともに歩む企業」として手を取り合い、選手やサポーターの皆さまとともにホームタウン、そして鹿行地区全体の発展と輝かしい未来のために全力を尽くしてまいります。

株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長 小泉 文明コメント

このたび、行方運送様と新たにクラブパートナー契約を締結することができ、大変光栄に存じます。創業70周年という節目を迎えられ、長きにわたり物流という地域の重要インフラを支え続けてこられた同社と、行方市初のクラブパートナーとして、ともに歩みを進められることを大変心強く、またうれしく思います。これまでも同社には、地元の少年団の招待事業を通じて子どもたちに夢を与える活動を支えていただきました。今回の契約締結を機に、その歩みをさらに加速させ、地域を支える物流の力とスポーツの力を掛け合わせることで、子どもたちが誇りを持てる豊かな地域社会をともに育んでまいります。