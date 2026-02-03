「ときめき×時間」で毎日を彩る「tokitam（トキタム）」からファッションアクセサリーとしても使えるモバイルストラップが登場！
スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「ときめき×時間」で毎日を彩る「tokitam（トキタム）」シリーズから、Hamee公式オンラインストアにてモバイルストラップを発売いたします。
2026年2月4日(水)より予約受付を開始し、2026年3月上旬より販売予定です。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。
■「カワイイ」を詰め込んだモバイルストラップが登場！
この度、モバイルアクセサリーの新シリーズ「tokitam（トキタム）」をリリースいたします。
「ときめき」と「時間（タイム）」を掛け合わせた名称で、ときめく時間を大切にしてほしいという想いを込めました。お気に入りのアイテムを見つける瞬間から、手に取り、身に着けて過ごす毎日まで、“カワイイ”がそっと背中を押すようなラインアップをお届けします。
ラインアップは、アクリルチェーンハンドストラップ、クッションチャームストラップ、ビーズストラップ、ショルダーストラップの4種。スマートフォンへの装着はもちろん、ポーチやバッグのワンポイント、鍵の紛失防止など幅広いシーンで活躍し、手に取る瞬間から身に着ける毎日まで、気分が弾む”ときめく時間”をお届けします。
■製品情報
・製品名 ：tokitam アクリルチェーンハンドストラップ
・価格 ：1,500円(税込1,650円)
・デザイン ：オーロラ/ストロベリーチーズケーキ、オーロラ/スカイ
・予約開始日 ：2026年2月4日(水)
・発売日 ：2026年3月上旬予定
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/686-1887
※リンク先2月4日公開予定
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品特徴
・オーロラ加工を施した細かめチェーン仕様
・キャンディをイメージした存在感のあるカラー展開
・1点吊り、2点吊りどちらにも対応可能
※付属のホルダーシートは1点吊り用
■製品情報
・製品名 ：tokitam クッションチャームストラップ
・価格 ：1,200円(税込1,320円)
・デザイン ：スター/シルバー、雲/ホワイトオーロラ
・予約開始日 ：2026年2月4日(水)
・発売日 ：2026年3月上旬予定
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/686-18872
※リンク先2月4日公開予定
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品特徴
スター/シルバー
・シルバーのぷっくりした星と、紐の組み合わせがおしゃれ
・大きめのシルバービーズがアクセント
雲/ホワイトオーロラ
・ホワイトオーロラカラーの雲モチーフと紐を組み合わせた、愛らしいデザイン
・透明感のあるクリアビーズがアクセント
■製品情報
・製品名 ：tokitam ビーズストラップ
・価格 ：1,200円(税込1,320円)
・デザイン ：シルバースター/クリア、スター/パステルカラフル、さくらんぼ/パール
・予約開始日 ：2026年2月4日(水)
・発売日 ：2026年3月上旬予定
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/686-188
※リンク先2月4日公開予定
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品特徴
シルバースター／クリア
・大きめのスターが目を引くデザイン
・クリアビーズ越しに水色の紐が透ける、抜け感のあるスタイル
スター／パステルカラフル
・小さめのパステルカラーのスターが並ぶ愛らしいデザイン
・小粒ながらも存在感を放つクリアオーロラビーズ
さくらんぼ／パール
・ビーズで表現したさくらんぼモチーフのチャーミングなアクセント
・さくらんぼモチーフを引き立てる、上品なパールビーズ
■製品情報
・製品名 ：tokitamショルダーストラップ
・価格 ：2,000円(税込2,200円)
・デザイン ：マカロンカラー、ギャラクシーカラー、チュール/クリアビーズ、
リボン/シルバービーズ
・予約開始日 ：2026年2月4日(水)
・発売日 ：2026年3月上旬予定
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/686-1
※リンク先2月4日公開予定
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品特徴
・バリエーションが豊富で、ファッションに合わせて楽しめる
・ナスカンフックで取り付け簡単
・1点吊り、2点吊りどちらにも対応可能
※付属のホルダーシートは1点吊り用
■オンライン販売店舗
Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp