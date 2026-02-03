「ときめき×時間」で毎日を彩る「tokitam（トキタム）」からファッションアクセサリーとしても使えるモバイルストラップが登場！

Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「ときめき×時間」で毎日を彩る「tokitam（トキタム）」シリーズから、Hamee公式オンラインストアにてモバイルストラップを発売いたします。


2026年2月4日(水)より予約受付を開始し、2026年3月上旬より販売予定です。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。




■「カワイイ」を詰め込んだモバイルストラップが登場！


この度、モバイルアクセサリーの新シリーズ「tokitam（トキタム）」をリリースいたします。


「ときめき」と「時間（タイム）」を掛け合わせた名称で、ときめく時間を大切にしてほしいという想いを込めました。お気に入りのアイテムを見つける瞬間から、手に取り、身に着けて過ごす毎日まで、“カワイイ”がそっと背中を押すようなラインアップをお届けします。


ラインアップは、アクリルチェーンハンドストラップ、クッションチャームストラップ、ビーズストラップ、ショルダーストラップの4種。スマートフォンへの装着はもちろん、ポーチやバッグのワンポイント、鍵の紛失防止など幅広いシーンで活躍し、手に取る瞬間から身に着ける毎日まで、気分が弾む”ときめく時間”をお届けします。



■製品情報


・製品名　　 ：tokitam アクリルチェーンハンドストラップ


・価格　　 　：1,500円(税込1,650円)


・デザイン　 ：オーロラ/ストロベリーチーズケーキ、オーロラ/スカイ


・予約開始日 ：2026年2月4日(水)


・発売日　　 ：2026年3月上旬予定


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-1887


※リンク先2月4日公開予定


他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


・オーロラ加工を施した細かめチェーン仕様


・キャンディをイメージした存在感のあるカラー展開


・1点吊り、2点吊りどちらにも対応可能


※付属のホルダーシートは1点吊り用





■製品情報


・製品名　　 ：tokitam クッションチャームストラップ


・価格　　 　：1,200円(税込1,320円)


・デザイン　 ：スター/シルバー、雲/ホワイトオーロラ


・予約開始日 ：2026年2月4日(水)


・発売日　　 ：2026年3月上旬予定


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-18872


※リンク先2月4日公開予定


他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


スター/シルバー


・シルバーのぷっくりした星と、紐の組み合わせがおしゃれ


・大きめのシルバービーズがアクセント



雲/ホワイトオーロラ


・ホワイトオーロラカラーの雲モチーフと紐を組み合わせた、愛らしいデザイン


・透明感のあるクリアビーズがアクセント




■製品情報


・製品名　　 ：tokitam ビーズストラップ


・価格　　 　：1,200円(税込1,320円)


・デザイン　 ：シルバースター/クリア、スター/パステルカラフル、さくらんぼ/パール


・予約開始日 ：2026年2月4日(水)


・発売日　　 ：2026年3月上旬予定


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-188


※リンク先2月4日公開予定


　　　　　　　他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


シルバースター／クリア


・大きめのスターが目を引くデザイン


・クリアビーズ越しに水色の紐が透ける、抜け感のあるスタイル



スター／パステルカラフル


・小さめのパステルカラーのスターが並ぶ愛らしいデザイン


・小粒ながらも存在感を放つクリアオーロラビーズ



さくらんぼ／パール


・ビーズで表現したさくらんぼモチーフのチャーミングなアクセント


・さくらんぼモチーフを引き立てる、上品なパールビーズ




■製品情報


・製品名　　 ：tokitamショルダーストラップ


・価格　　 　：2,000円(税込2,200円)


・デザイン　 ：マカロンカラー、ギャラクシーカラー、チュール/クリアビーズ、


　　　　　　　 リボン/シルバービーズ


・予約開始日 ：2026年2月4日(水)


・発売日　　 ：2026年3月上旬予定


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-1


※リンク先2月4日公開予定


他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


・バリエーションが豊富で、ファッションに合わせて楽しめる


・ナスカンフックで取り付け簡単


・1点吊り、2点吊りどちらにも対応可能


※付属のホルダーシートは1点吊り用





■オンライン販売店舗


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店　　　　　：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店　　　　　 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp