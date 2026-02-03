【クラブメッド】2026-27年 冬シーズンの予約が最大30％OFF！

株式会社クラブメッド

クラブメッドは、2026-27年冬シーズンの予約受付を２月3日（火）より開始しました。

今なら、北海道のスキーリゾートが「スーパー早割り」で最大30％OFF！

人気のリゾートを最もお得に満喫できる、価格変動のないベストプライス保証期間の2月12日（木）までのご予約がおすすめです。

北海道のトマム、サホロ、キロロ グランド、キロロ ピークの4つのリゾートで、食事やドリンク、スキーレッスンやリフト券、アクティビティ、託児サービスなどが含まれる、クラブメッドならではのプレミアムなオールインクルーシブ体験が待っています。

また、ヨーロッパのスキーリゾートでは、2月6日（金）までの4日間限定セールも同時開催中！

アルプスの絶景と世界屈指のビッグゲレンデを堪能する非日常の滞在体験を、クラブメッドならではの快適さと安心感とともに。贅沢なスノーバカンスをお得に叶えるチャンスをお見逃しなく。

今すぐ予約すれば、シーズン最安値で夢のスキー体験が実現！

一生の思い出になる雪上の休日を、特別価格でご予約ください。

【北海道リゾート】スーパー早割り Winter 2026/27 Snow

◆予約期間：2026年2月3日（火）～4月2日（木）

*2026年2月12日までは「ベストプライス保証期間」

◆対象リゾート・宿泊日

キロロ グランド：2026年11月28日（土）～2027年5月4日（火）

キロロ ピーク：2026年11月27日（金）～2027年4月17日（土）

北海道トマム：2026年12月4日（金）～2027年3月28日（日）

北海道サホロ：2026年12月3日（木）～2027年4月3日（土）

◆割引内容

5泊以上：宿泊代金より20％割引

3-4泊：宿泊代金より15％割引

※ 航空券付きパッケージプランの場合は、割引率がさらに10％アップ

※ 子供宿泊代金・割引額の設定について：

12-17歳 大人宿泊代金の80%

4-11歳 大人宿泊代金の60%

0-3歳 無料

■ 詳細・ご予約

キャンペーンの詳細、ご利用条件については、クラブメッド公式WEBサイトをご確認ください。

https://www.clubmed.co.jp/o/winter-2027-snow

【クラブメッド】

1950年、ジェラール・ブリッツによって創設され、フランスに本社を置くクラブメッド。世界で初めて「オールインクルーシブ」という革新的なバカンススタイルを考案した、リゾート業界のパイオニアです。旅行代金には、宿泊費をはじめ、滞在中のお食事やドリンク、各種アクティビティ、託児サービスやキッズプログラム、さらにはエンターテイメントまで含まれており、リラックスして心からバカンスを満喫していただけます。世界約110の国と地域から集まったインターナショナルなスタッフ「G.O（ジーオー）」による、心温まるおもてなしも、クラブメッドならではの大きな魅力です。現在では、世界約70か所の美しい自然に囲まれたリゾートにて、魅力あふれるサービスと、かけがえのない特別な体験をお届けしています。https://www.clubmed.co.jp/

【お客様お問合せ先】

コンタクトセンター：0120-790-863