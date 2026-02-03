【東京グレートベアーズ】ホームゲームに佐藤三兄弟の出演決定！

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年2月28日(土)に有明コロシアムで開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム 大阪ブルテオン戦 GAME1において、SNS総フォロワー数320万人を誇る一卵性三つ子、「佐藤三兄弟」の出演が決まりましたので、お知らせいたします。

■東京グレートベアーズ vs 大阪ブルテオン 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs 大阪ブルテオン

・日時：2月28日（土）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）

・後援：東京都

■佐藤三兄弟 出演概要

・日時：2月28日（土）

・会場：有明コロシアム コート上

・内容：オープニング（13:00頃）、始球式（14:00頃）、ハーフタイムパフォーマンス（15:00頃）

※タイムスケジュールは変更になる可能性がございます。

■佐藤三兄弟 プロフィール

1998年生まれ、宮城県出身。SNS総フォロワー数320万人を誇る一卵性三つ子。

一卵性三つ子を活かした息ぴったりのアクロバットパフォーマンス『シンクロアクロバット』がSNSで話題を呼ぶ。その注目度の高さから、バラエティ番組にも多数出演し、活躍の場を広げている。

また、2022年タイの観光大使、2024年厚生労働省「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーターに就任。

現在は世界に男子新体操を広めるべくパフォーマーとして、SNSやテレビなどさまざまなメディアで活動中である。

近年は初の写真集「佐藤三兄弟1st写真集 Mirrors」を発売、初のオリジナル楽曲「Change My Life」をデジタルリリースするなど、アーティストとしての活動も始動。

現在、3人が主役を務めたMOVE！TOKYO第二弾ドラマ『東京シンクロシンフォニー』が配信中。

2026年1月11日には、神田明神ホールにてワンマンイベントを開催し、満員御礼で成功を収めた。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/