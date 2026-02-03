岡崎建哉氏 クラブリエゾン就任のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

株式会社モンテディオ山形は、クラブが次の成長フェーズへ進むための内部連携強化を目的として、岡崎建哉クラブコミュニケーターが新たにクラブリエゾンに就任することをお知らせいたします。

クラブリエゾンは、トップチーム・アカデミー・フロントといったクラブ内部の垣根を越え、それぞれの活動や想いをつなぐ役割を担います。現場に足を運び、日常的な対話を重ねることで、強化・育成・事業が同じ方向を向き、一つのチームとして機能する状態を目指します。

モンテディオ山形は、全員の力を結集し、内側からクラブを強くすることで、さらに上のカテゴリーで戦えるチーム、そして地

岡崎建哉クラブリエゾン コメント

この度、クラブリエゾンに就任いたしました。

2年間、クラブコミュニケーターとして活動させていただき、今まで知らなかった世界を知り、多くのことを学ばせていただきながら過ごしてきました。

その中で、選手時代から何一つ変わらなかったことがあります。

それは、モンテディオ山形でJ1に行きたい。

そして、より良いクラブになりたいという想いです。

クラブリエゾンとして、これまで以上に地域の皆さまの想いを知り、交流し、つながること。

そして、クラブ内のトップチーム・アカデミー・フロント、すべてのメンバーと連携し、より強固なチームとなることを目指して活動していきます。

クラブに関わるすべての人の力で、その先の世界を切り開いていきたい。

また、新しい形でクラブに貢献していけるよう、全力で取り組んでいきます。

そんな想いで、覚悟を持って百年構想リーグに臨みます。

よろしくお願いいたします。

域からより一層愛されるクラブへと進化してまいります。