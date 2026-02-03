【宝酒造】タカラ「料理のための赤ワイン・白ワイン・紹興酒」500ml紙パック新発売

宝ホールディングス株式会社

左から、タカラ「料理のための赤ワイン」、タカラ「料理のための白ワイン」、タカラ「料理のための紹興酒」

宝酒造株式会社は、洋食や中華料理をワンランク上の本格的な味に仕上げる、タカラ「料理のための赤ワイン」、タカラ「料理のための白ワイン」、タカラ「料理のための紹興酒」の使いやすいスリムな500ml紙パックを、2月24日（火）に全国で新発売します。

料理に豊かなコクとうまみを与え、本格的な味わいに。

タカラ「料理のための赤ワイン・白ワイン」は、当社独自の『コクうまみ酵母』の働きにより生み出された豊富な有機酸やコハク酸で、生臭みを消して素材をやわらかくし、料理にコクとうまみを与え、いつもの洋食をワンランク上の本格的な味わいに仕上げます。

タカラ「料理のための紹興酒」は、お米をたっぷり使った当社独自の『こだわり濃醇仕込』により、料理に豊かなコクと芳醇な香りを与え、本格中華の味わいに仕上げます。

タカラブランドと調理効果を訴求。環境にも配慮した使いやすいスリムパック。

パッケージには、使いやすい500ml紙パックを採用。パッケージ前面で「タカラ」ブランドを大きくあしらい、料理がおいしくなる調理効果を訴求しています。また、紙パックの素材として環境に配慮した森林認証紙を使用していることに加え、売上の一部を地球温暖化防止に寄与する「緑の募金」に協賛します。

当社は、タカラ「料理のための赤ワイン・白ワイン・紹興酒」500ml紙パックを新発売することで、長年支持されている「タカラ」ブランドの価値向上を図るとともに、料理をおいしくする「お酒のチカラ」の訴求を強化し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

■商品概要

商品名：

１. タカラ「料理のための赤ワイン」500ml紙パック

２. タカラ「料理のための白ワイン」500ml紙パック

３. タカラ「料理のための紹興酒」500ml紙パック

品目：１. ２. 果実酒、３. その他の醸造酒

アルコール分：１. ２. 12％、３. 15％

原材料：

１. ２. 濃縮還元ぶどう果汁（外国産）／酸化防止剤（亜硫酸塩）

３. もち米、麦こうじ（小麦）／カラメル色素

栄養成分（大さじ1杯15ml当たり）：

１. 熱量11.7kcal、たんぱく質0.03g、脂質0g、炭水化物0.36g、食塩相当量0.001g（推定値）

２. 熱量11.7kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0.45g、食塩相当量0.001g（推定値）

３. 熱量23kcal、たんぱく質0.1～0.7g、脂質0g、炭水化物1～5g、食塩相当量0～0.02g

賞味期限：設定なし

容量／容器：500ml／紙パック

梱包：12本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：648円

発売地域：全国

発売日：2026年2月24日（火）