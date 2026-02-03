【都ホテル 尼崎】「四川もっとTABETE」フェア～みんなで食べChina～ 好評につき第2弾開催
都ホテル 尼崎（所在地：兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番1号）は、2026年2月14日（土）から3月15日（日）までの期間、第2弾となる「四川もっとTABETEフェア ～みんなで食べChina～」を開催します。
本フェアでは、シェフおすすめのアラカルトメニューを、美味しさはそのままにボリュームアップして提供。
前回ご好評をいただいた「ふかひれ姿煮」2枚付きは、2週にわたり登場し、コースメニューでもご用意します。さらに「海老チリソース」「海老マヨネーズソース」「黒酢酢豚」といった定番の人気メニューに加え、通常の2倍の長さに仕上げたロングサイズの「春巻き」もお楽しみいただけます。
美味しい料理をもっとたくさん、みんなで一緒に食べてほしいという思いを込め、料金はそのままに、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めた期間限定のフェアです。
シェフこだわりのお料理を囲み、ご家族やご友人と心あたたまる思い出に残るひとときをお過ごしください。
■販売概要■
【販売期間】2026年2月14日（土）～3月15日（日）
【販売店舗】中国料理 四川
「四川もっとTABETE」フェア
■週替わりメニュー
2/14～2/20：ふかひれ姿煮\12,000 / よだれ鶏\2,200 / 五目チャーハン\2,000 / 小籠包\700
2/21～2/27：海老チリソース\4,000 / 牛肉とピーマンの細切り炒め\3,200 / 春巻き\700
2/28～3/6 ：海老マヨネーズソース\4,000 / 黒酢酢豚\2,500 / 麻婆豆腐\2,500
3/7～3/15 ：ふかひれ姿煮\12,000 / 海老入り蒸し餃子\700 / 蟹肉チャーハン\2,200
ふかひれの姿煮
よだれ鶏
海老チリソース
春巻き
海老マヨネーズソース
黒酢酢豚
蟹肉チャーハン
■「ふかひれ姿煮」2枚付きのディナーコース
天空コース \13,000
煌 コース \18,000
【ご予約・お問い合わせ】
都ホテル 尼崎 地下1階 中国料理 四川 TEL 06-6488-4970
営業時間 11：30～14：30 / 17：30～21：30（L.O.20：30） 月曜定休
店舗URL https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/restaurant/shisen/
オンライン予約 https://res-reserve.com/ja/restaurants/shisen-amagasaki
※写真はすべてイメージです。
※表示料金にはサービス料と消費税が含まれています。
※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。
※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問い合わせください。
都ホテル 尼崎
【都ホテル 尼崎】
公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/
公式Instagram https://www.instagram.com/miyakohotelamagasaki/
公式Facebook https://www.facebook.com/miyakohotel.amagasaki