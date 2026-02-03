SNSやLINEで大人気！　ヨッシースタンプの “うさぎさん”と一緒に覚える英会話本『うさぎ１００％イングリッシュ』が発売！

株式会社講談社(C)YOSISTAMP

SNSやLINEで大人気のヨッシースタンプ。“くまさん”や“ぬこさま”など、数あるキャラクターの中から、“うさぎさん”とコラボした英会話本『うさぎ100％イングリッシュ』が講談社より発売。

基本の挨拶はもちろん、日常会話、会話中のリアクション（感情表現）など、実際に使える英会話フレーズを、うさぎさんのおもしろかわいいスタンプイラストとともに学習できる一冊です。

難しい文法はさておき、フレーズごとサクッと覚えられるから、勉強が苦手な人にもピッタリ。収録フレーズの音声データもあり、再生しながら勉強すれば、発音もグッとよくなります。

【内容紹介】

Chapter１ 知ったかワンフレーズ

Chapter２ あいさつ・日常会話

Chapter３ 職場・学校で

Chapter４ よく使う感情表現

Column 関西弁＆武士語を英会話フレーズに変換!! など

英語監修・音声収録を担当したのは、タレント、キャスターとしても活動中の冨田キアナ。

【書誌情報】

『うさぎ１００％イングリッシュ』

イラスト： ヨッシースタンプ

英語監修： 冨田キアナ

発売： 2026年2月3日

定価： 1,650円（本体1,500円）

体裁： B６判／128ページ

発行： 株式会社講談社

詳細はコチラ ⇒ https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000424083

【著者プロフィール】

ヨッシースタンプ◆クリエイター、イラストレーター、キャラクター作家。独特のゆるさとシュールさが魅力の「うさぎさん」「くまさん」「ぬこさま」など、味わい深い表情のキャラクターが人気。LINEスタンプ「100%シリーズ」で注目を集め、企業とのコラボやグッズ化など、幅広く展開中。日常の感情をくすっと笑えるタッチで描くスタイルが支持され、国内外に多くのファンを持つ。

■ヨッシースタンプ(R)Webサイト ⇒ https://yosistamp.co.jp/

■ヨッシースタンプ(R)公式X ⇒ https://x.com/yosistamp

■スタンプ ⇒ https://goo.gl/4zXEDK(https://store.line.me/stickershop/author/117419/ja)

■LINE公式アカウント ⇒ https://timeline.line.me/user/_dQnjMwF-GrRdEo30CxIfS8sLzEVD9xDHl-gT28w

■インスタグラム ⇒ https://goo.gl/rgeIjL(https://www.instagram.com/yosistamp/)

■ライセンスグッズ公式 ⇒ https://bit.ly/2MRVPpu(https://x.com/yosistamp_goods)



冨田キアナ◆1996年、東京都生まれ。京都大学大学院(博士課程)在学中。2019年にイギリス・エジンバラ大学大学院で修士号を取得し、2020年にはイギリス・ケンブリッジ大学大学院でも修士号を取得。IELTS8.0を保持し、書道・小論文では文部科学大臣賞受賞の経歴をもつ。タレント、キャスターとしても活躍。

https://pearldash.jp/members/tomita/(https://pearldash.jp/members/tomita/)