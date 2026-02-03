身につけて持ち歩く、新しい水分補給。軽量ウォーターボトル「SOFT BOTTLE sui」新発売

株式会社リバーズ

株式会社リバーズ（本社：東京都墨田区東駒形、代表：名児耶 剛）は、展開するドリンクウェアブランド「リバーズ」において、軽量で自由に身につけられるウォーターボトル「SOFT BOTTLE sui」を発売いたします。本商品は、2月16日（月）より一部店舗にて先行発売、2月27日（金）より全国の取扱店にて発売いたします。

◆『身につける』という発想から生まれたウォーターボトル

出かけるときも、日常の中でも。水分補給を、もっと自然に、もっと自分らしく楽しめたら。そんな想いから生まれたのが、軽くて“身につけられる”ウォーターボトル「SOFT BOTTLE sui」です。

これまでのウォーターボトルのように、バッグに入れて持ち歩くだけでなく、付属のストラップを使って肩に掛けたり、アクセサリーのように身につけたり。ファッションの一部としても楽しめることを目指しました。

また、ボトルを持ち歩く際にストレスとなりがちな「重さ」にも着目。素材選びから見直すことで、スマートフォンの約1/3という軽さを実現。満水にしても重さを感じにくく、身につけたまま快適に持ち歩ける、これまでにないウォーターボトルが完成しました。

◆より『気軽』に水分補給できる、suiの5つの特長

「SOFT BOTTLE sui」には、軽さや容量、身につけ方、素材、色合いなど、日常での使いやすさを考え抜いた5つの特長があります。

特長１. スマートフォンの約1/3の『軽さ』

ボトルの重さはわずか51g。満水にしても重さを感じにくく、散歩や買い物など、普段の外出にも気軽に持ち歩けます。身につけても負担にならない軽さが、水分補給を自然に続けられるものにします。

特長２. ちょっと、そこまでにちょうどいい『340ml』

340mlは、無理なく飲みきれる、ちょうどいい容量。飲み残しが少ないから、持ち歩くのは必要な分だけ。身軽に持ち歩ける、スマートなサイズ感です。

特長３. 『身につけて』、ファッションのアクセントに

肩掛けにしたり、首に掛けたり。付属のストラップは、長さを変えるだけで、シーンや服装に合った身につけ方が選べます。ストラップを外すことで、バッグにもすっきり収納可能。その日のコーディネートに合わせて、さまざまなスタイルを楽しんでください。

特長４. 『やわらか』な素材とかたちで、ポケットにもおさまる

ボディにはやわらかな素材を採用。肩掛けにして持ち歩いても、身体に当たる際の違和感が少なく、快適に使用できます。また、バッグのちょっとしたすき間やズボンのポケットにも収まるため、気軽に持ち運べます。

特長５. 水の透明感を引き立てる『やさしく淡い色合い』

カラーは、海辺のシーグラスから着想を得た、ベージュ、カデットブルー、グレー、オフホワイトの4色。やさしく淡い色合いが水の透明感を引き立て、飲みものをすっきりと美しく見せてくれます。どんなスタイルにも自然になじみ、毎日のコーディネートにも取り入れやすいラインナップです。

◆商品概要

BEIGECADET BLUEGRAYOFF WHITE

容量：340ml

重量：約51g

価格：\1,980（税込）

サイズ：約W77mm × D53mm × H177mm（口径サイズ約27mm）

カラー：BEIGE、CADET BLUE、GRAY、OFF WHITE

◆先行販売

「SOFT BOTTLE sui」は、2026年2月27日（金）の全国発売に先がけ、2月16日（月）より代官山 蔦屋書店およびリバーズオンラインストア(https://x.gd/Hbs9f)、2月19日（木）より中目黒 蔦屋書店にて先行販売を行います。

◆全国取扱店

※以下の取扱店での販売は2月27日（金）からになります。

※詳細については各店舗にご確認ください。



■ロフト(https://www.loft.co.jp/shop_list/)（一部店舗を除く）

■ハンズ(https://info.hands.net/list/)（一部店舗を除く） 他

◆POP UP STORE 開催

2月16日（月）から代官山 蔦屋書店、2月19日（木）から中目黒 蔦屋書店にて、リバーズのPOP UP STOREを開催。会場では「SOFT BOTTLE sui」をはじめ、リバーズの各種ドリンクウェア製品を展示・販売いたします。

〈開催期間〉

・2026年2月16日（月）～3月5日（木）｜代官山 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/daikanyama/?srsltid=AfmBOooru_d5aIrt6BLANOyA3bOToPPQj4AaHLBkKTM3w8Aow6UoHl1p)

・2026年2月19日（木）～3月18日（水）｜中目黒 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/nakameguro/?srsltid=AfmBOoqki1I_rrQyJinasNIARgAus-ifVij9Qlhy3i5RfH0WDiKsTzr8)

◆リバーズについて

リバーズは「ドリンクウェア」にフォーカスしたプロダクトを展開する日本のブランド。普段の暮らしから、旅やアウトドアまで、「生活」の幅広い場面で使えるボトルやマグなど、使うごとに心地良さを感じられる道具を生み出しています。削ぎ落とされたミニマルデザインでありつつ、機能も充実した製品は、世界中のユーザーに愛用されています。

◆株式会社リバーズ

社 名： 株式会社リバーズ（英文 Rivers Inc.）

設 立： 平成12年3月9日

代 表： 名児耶 剛

所在地： 〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-15 マーナビル2F

HP：https://store.rivers.co.jp/(https://x.gd/Hbs9f)

◆本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社リバーズ

TEL：03-6447-9199

MAIL：info2@rivers.co.jp