【シントトロイデン】株式会社HESO様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社HESO様（本社：京都府京都市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社HESO様 コメント】

「この度、シント＝トロイデンVV様とスポンサー契約を締結できましたことを、心より光栄に存じます。当社は、会社をささえる『HESO』として主に『KINDスタッフサービス（業務アウトソーシング）』やデザイン・販売促進企画を通じて、企業やブランドの価値を最大化する支援を行っております。STVV様が掲げる『ここから、世界へ』という理念に共感し、その挑戦を“伝える力”“支える力”で後押ししたいと考えております。本パートナーシップを通じて、クラブと共に成長し、新たな価値を創出してまいります」

■会社概要

社名：株式会社HESO

代表者：前川 仁

所在地：京都府京都市下京区室町通五条上る坂東屋町266番地303号

事業内容：

・業務アウトソーシング(KINDスタッフサービス)

・販売促進企画(デザイン企画・WEB構築)

・システム設計構築

・店舗設計企画

・展示会出展支援 他

公式サイト：https://hesoheso.net/wp/



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。