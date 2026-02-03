国家資格「FP技能検定」対策の人気参考書が音声に！『みんなが欲しかった！ FPの教科書3級』オーディオブック版をaudiobook.jpで配信開始

株式会社オトバンク

日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」を運営する株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）は、2026年2月3日より、TAC株式会社 出版事業部（TAC出版）発行のベストセラー資格書『2025-2026年版 みんなが欲しかった！ FPの教科書3級』（著者：滝澤ななみ）のオーディオブック版を配信開始いたします。

本作は「聴き放題」プラン対象作品としても提供され、多くのビジネスパーソンが受験する「FP（ファイナンシャル・プランナー）」の試験対策を、通勤や移動中などのスキマ時間に「耳で学ぶ」という新しいスタイルで支援します。

■ 作品情報

作品名：2025-2026年版 みんなが欲しかった！ FPの教科書3級

著者： 滝澤ななみ

出版社： TAC株式会社 出版事業部（TAC出版）

配信開始日： 2026年2月3日

価格： 1,650円（税込） ※月額定額の「聴き放題プラン」でも利用可能

配信URL： https://audiobook.jp/product/274282

書籍紹介：

丸暗記はいやだけど、じっくり勉強する時間もない・・・

そんなあなたにおすすめの一冊。シンプルでわかりやすい解説により、短時間の学習で、確実に理解することができる1冊です。一般社団法人 金融財政事情研究会と、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会両団体の試験に対応しています。

■オーディオブック化の背景

現在、新NISAの開始や老後資金への不安、インフレといった経済環境の変化を背景に、ファイナンシャル・プランナーの知識は、単なる「資格取得」の枠を超えて、多くのビジネスパーソンや学生に求められています。

FP3級（ファイナンシャル・プランニング技能検定３級）は、税金、保険、年金、資産運用、相続など、ビジネスのみならず自身の生活・家計に直結する「お金の知識」を体系的に学べる入門資格です。しかし、多忙な社会人にとって、机に向かって学習時間を確保することは容易ではありません。

そこで、多くの受験生に支持されている本シリーズを音声化することで、通勤中や家事の合間といった「耳のスキマ時間」を有効活用した、効率的な試験対策をサポートいたします。

■今後の展開

ITパスポートに続き、今回配信を開始する「FP」など、ビジネスパーソンからのニーズが非常に高い資格対策書籍のオーディオブック化を今後も推進してまいります。

■オーディオブックとは

オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。

近年、スマートフォンやワイヤレスイヤホンの普及で音声コンテンツの利用環境が急速に整ったことや、定額で様々な作品が聴き放題となるサブスクリプションプラン導入などを背景にオーディオブックの利用者が急増。現在、オーディオブックは、紙、電子書籍に続く、第3の書籍として広がりつつあります。

【参考】オーディオブック制作の様子からおすすめ作品までわかる！「まるわかり！オーディオブック」 https://bit.ly/3Xg8mFJ

■audiobook.jp 法人版とは

audiobook.jp 法人版は、ビジネス書や自己啓発書を中心に対象作品を好きなだけ聴ける法人向けのオーディオブック聴き放題プランです。通勤中や家事中、就寝前など、耳のスキマ時間に音声を再生するだけで読書ができるため、自律学習のハードルがぐっと下がります。人材教育や、学びにも楽しみにも使える新しい福利厚生として活用いただいています。

また、企業オリジナルの音声コンテンツを社内に配信できるオプションサービス「社内ラジオ」もスタート。企業の代表や社員のメッセージを「音声」で配信。社内コミュニケーションや組織活性化に活用できます。

＜audiobook.jp 法人版に関するお問い合わせ＞

○お問い合わせフォーム： https://business.audiobook.jp/cta_contact(https://business.audiobook.jp/cta_contact)

○「audiobook.jp 法人版」特設サイト： https://business.audiobook.jp/(https://business.audiobook.jp/)

■audiobook.jp（オーディオブックジェイピー）

株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2024年2月に会員数が300万人を突破。 https://audiobook.jp/

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」(https://sinkan.jp/)を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。

https://www.otobank.co.jp/