“旅仲間”を増やすと、次の旅が3,000円分おトクに！ Traveloka「友達紹介キャンペーン」が開催中

Traveloka Japan株式会社

航空券、ホテル、アクティビティ、空港送迎、レンタカーなどをオールインワンで予約できる旅行予約プラットフォーム「トラベロカ（Traveloka）」（日本法人本社：東京都港区）は、旅の楽しさを共有し、紹介者と友人の双方が特典を受け取れる「Traveloka 友達紹介キャンペーン」を実施しています。 旅仲間を増やすとポイントがたまり、紹介された友人も最大10,000円割引で旅をスタートできます。本キャンペーンを通じて、大切な人と感動を共有するきっかけを提供します。

■旅の仲間とともに、おトクな旅へ

「一緒に旅する仲間が増えれば、旅はもっと楽しくなる」。そんな想いから、今回のキャンペーンは生まれました。 既存ユーザーの皆様が、ご友人やご家族をトラベロカへ招待すると、招待者には次回使えるポイントを、友人には初回予約がお得になるクーポンをプレゼントします。紹介人数に上限はないため、旅仲間を増やせば増やすほど、自分の次回の旅もよりおトクに楽しめます。

■「Traveloka 友達紹介キャンペーン」について

・キャンペーン概要：紹介コードを使って友人を招待し、その友人が対象期間中にTravelokaで初回予約・利用を完了すると、双方に特典が付与されます。

・期間：即日～2026年12月31日（木）まで

・内容：紹介者に3,000トラベロカポイント付与、招待された友人には最大1万円OFFのクーポンパックを贈呈

・キャンペーン特設ページ：https://www.traveloka.com/ja-jp/promotion/referafriend-jp

※キャンペーンの適用条件については、特設ページをご確認ください。

１. 【紹介者向け】“旅仲間”が増えるたび、3,000ポイントを何度でもプレゼント

ご自身の紹介コードやリンクをシェアし、友人がそれを使って登録・初回利用を完了すると、1名につき「3,000トラベロカポイント（3,000円相当）」を付与します。紹介人数に上限はないため、より多く紹介するほど、次回の旅をさらにおトクに楽しむことができます。

※ポイントは、友人（被紹介者）が予約した旅行・サービスの利用完了後に付与されます。

２. 【紹介された方向け】旅のスタートを応援！最大10,000円OFF「ウェルカムクーポンパック」

紹介リンクまたはコード経由で新規登録された友人（被紹介者）には、航空券やホテル、レンタカーなど全カテゴリーで使える「ウェルカムクーポンパック」を即時プレゼントします。このクーポンを使うと、初回利用でもおトクにトラベロカを楽しむことができます。

＜ウェルカムクーポンパック詳細＞

● 海外ホテル：最大10,000円OFF

（10万円以上の利用で1万円OFF／3万円以上で3,000円OFF／1万円以上で1,000円OFF）

● 航空券：最大4,000円OFF

（10万円以上の利用で4,000円OFF／3万円以上で1,000円OFF／2万円以上で500円OFF）

● レンタカー：10% OFF

（最大2,000円割引 ／ 最低利用額 3,500円）

● 空港送迎：12% OFF

（最大2,000円割引 ／ 最低利用額 2,000円）

● レジャー・体験施設：5% OFF

（最大2,500円割引 ／ 最低利用額 4,500円）

※USJ、ディズニーランド等、一部対象外の施設があります。

※各種クーポンや割引の適用条件については、キャンペーン特設ページでご確認ください。

https://www.traveloka.com/ja-jp/promotion/referafriend-jp

■トラベロカについて

トラベロカ（Traveloka）は、東南アジアを代表するオールインワン型の旅行予約プラットフォームとして、世界中の何百万人ものユーザーに信頼性の高い、世界水準の旅行体験を提供しています。2012年の創業以来、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムにて事業を展開。アプリのダウンロード数は1億4,000万回を超え、東南アジアで最も人気のある旅行アプリのひとつです。日本法人としては、東京都港区六本木に本社を置く「Traveloka Japan株式会社（Traveloka Japan K.K.）」を設立しました。

トラベロカのミッションは、航空券やホテル、各種体験の予約を、よりシームレスかつ直感的に行えるようにすることで、旅行、ライフスタイル産業に革新をもたらすことです。旅行者が簡単に旅を計画し、より豊かな体験を得られるよう、あらゆるサービスを網羅した旅行予約プラットフォームを提供しています。最先端のテクノロジーと顧客中心のアプローチを駆使し、人々の世界とのつながり方を再定義し、より身近で、楽しい旅行体験を実現することを目指しています。

■トラベロカアプリのダウンロードはこちらから

【会社概要】

会社名：Traveloka Japan株式会社

本社：東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 17階

Travelokaウェブサイト：https://www.traveloka.com/ja-jp