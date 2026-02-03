2/23は「富士山の日」、富士山をもっと楽しもう、見よう、感じよう！「２２３(ふじさん)まつり」ソナーポケットら出演のライブや縁日など富士山自慢が集結！

富士急行株式会社

富士急行株式会社（所在地：山梨県富士吉田市）は、2026年2月23日（祝・月）の「富士山の日」に、富士急グループが一体となって富士山の魅力を発信するイベント「223（ふじさん）まつり」を開催いたします。

本年は富士急行創立100周年という節目の年です。これを記念し、世界遺産・富士山の自然を舞台に、音楽・食・アクティビティを融合させたイベント「223フェス」を富士急ハイランド セントラルパークで開催します。昼はソナーポケットやまつむらかなうによるライブステージ、夜は富士山をシルエットにレーザーとシャボン玉が舞う幻想的なショーが来園者を包みます（入園・観覧無料）。そのほか、縁日・巨大ガチャ・地元テレビ局UTYアナウンサーとのコラボフードなど、“富士山自慢”の企画が勢ぞろいし、イベントを盛り上げます。

また、2月21日（土）から3月1日（日）までの9日間を「223ウィーク」と定め、富士急ハイランドやハイランドリゾート ホテル＆スパ、ふじやま温泉、さがみ湖MORI MORI、箱根遊船、十国峠パノラマケーブルカーなどのグループ各施設にて、富士山にまつわる限定プログラムを展開します。さらに、期間中に対象施設でのご利用や体験に“もう一つ”の特典が付く「＋１キャンペーン」を実施いたします。

富士急グループは“富士山と共に歩む”企業として、国内外のゲストの皆さまへ「見て・感じて・味わう」富士山の新しい魅力をお届けします。まだ知らない富士山の感動を発見しに、ぜひ「223まつり」へお越しください。

「223（ふじさん）まつり」概要

■開催期間

2026年2月21日(土)～3月1日（日）

■特設サイト

https://www.fujikyu.co.jp/fujisannohi-223

■企画内容

≪223フェス≫

2月23日（祝・月）

富士急ハイランド セントラルパーク

・アーティストライブ

人気グループ「ソナーポケット」とシンガーソングライター「まつむらかなう」が午前・午後それぞれ２回ずつステージに登場します。（観覧無料）

・レーザー×シャボン玉ショー

日没後、七色のレーザーが広場の上空を駆け巡り、富士山をバックに無数のシャボン玉が光を反射し、DJのビートに合わせて夜空に“人工オーロラ”が現れる、この夜だけのフォトジェニックな体験です。（観覧無料）

※画像はイメージです

・テレビ山梨（UTY）とのコラボ

アナウンサーと共同開発した「富士山パン」、「富士山アイシングクッキー」、「ポップコーン」を当日限りで販売します。

・逆バンジー体験

一気に上空へ飛び、最高地点に到達した瞬間に撮影する、“空×富士山ショット”はSNS映え間違いなしです。

※画像はイメージです

・フード・体験ブース

富士山にちなんだフードや、日本茶のプロが厳選した６種類のお茶の試飲、体が温まる豚汁などが集まります。また、焚き火で焼くマシュマロや薪割り体験、間伐材を使ったウッドトイの輪投げで、SDGsを学びながらお楽しみいただけます。

・車両展示ブース

水陸両用「KABAバス」を間近で見学できます。運転席ではハンドルに触れながらの記念撮影も可能です。

タクシー展示では、タクシーの制服試着コーナーもあり、運転手気分を味わえます。

≪223ウィーク≫

2月21日(土)～3月1日（日）／富士急グループ各施設

・＋1キャンペーン

２施設以上巡った方限定で、先着500名様に特別ノベルティをプレゼントいたします。

・主な限定プログラム

-ふじやま温泉「アウフグース祭り」

-ハイランドリゾート×富士ミネラルウォーター「ワインビネガー」コラボメニュー

-相模湖リゾート「極楽パイロット22回転チャレンジ」

-ぐりんぱ「雪の中の宝探し」

-イエティ「ゲレンデにミニ富士」

■冬の美しい富士山の絶景を各所からライブ配信

冬の美しい富士山の勇姿を、富士急グループの富士山の絶景の名所から24時間高画質で

ライブ配信しています。ぜひご覧ください。

【ライブ配信場所】

～河口湖～富士山パノラマロープウェイ、FUJIYAMAタワー、富士本栖湖リゾート、ホテルマウント富士、十国峠、箱根遊船SORAKAZE、河口湖遊覧船「天晴」、富士山駅屋上

【ライブ配信URL】https://www.youtube.com/@fujiyamanavi/streams