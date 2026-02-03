第三者割当増資による第４次シードラウンドB　5,010万円の資金調達完了のお知らせ

株式会社イムノロック

株式会社イムノロック（本社：神戸市、代表取締役CEO：白川利朗、以下「当社」）は、神戸天然物化学株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長：真岡宅哉）及び神戸信用金庫（本店：神戸市、代表理事：西多弘行）を引受先とする第三者割当増資を行い、シードラウンドBの追加分として5,010万円を2025年12月に調達したことを報告いたします。

・株式会社イムノロックについて

当社は、ビフィズス菌の特性を利用した新規経口ワクチンプラットフォーム技術を有し、神戸大学発の創薬スタートアップとして2021年に設立されました。現在、経口のがん治療ワクチン（B440）の開発に取り組んでいます。

B440の開発では、2023年1月から転移性尿路上皮がん患者を対象とした医師主導治験（第I相臨床試験）を神戸大学、広島大学および浜松医科大学の3施設で実施し、2025年５月に治験終了届が受理されています。

B440のFIH（First in Human）試験として安全性が確認され、またB440によりWT1特異的細胞性免疫が誘導された患者において有意な無増悪期間（PFS）の改善が確認されました。尚、本治験結果は、2025年5月30日~6月3日にシカゴで開催された米国臨床腫瘍学会[ASCO]の年次総会のポディウムセッション[ABSTRACT 2505：Phase 1 study of B440, an oral Bifidobacterium-engineered WT1 cancer vaccine, in patients with metastatic urothelial cancer. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/253264 ]で報告されています。

近年、生体に本来備わるがん免疫を活性化する「がん免疫療法」の開発、実用化が急速に進んでいます。B440はがん免疫の主役である細胞傷害性Ｔ細胞（キラーＴ細胞）を強力に誘導することが非臨床試験で確認されており、現在までに実験動物を用いた多くの癌種モデルで抗腫瘍効果を確認しています。また、代表的ながん免疫療法剤として普及している免疫チェックポイント阻害剤との併用による相乗効果も非臨床試験で確認しています。

また、AMEDの創薬支援推進事業・希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業 に採択[ https://www.amed.go.jp/koubo/11/02/1102C_00101.html ]された希少疾病である悪性胸膜中皮腫患者を対象とした医師主導治験（第I/IIa相臨床試験）を2025年10月に開始しました。今回の増資による資金も活用し、臨床開発を加速させることで、世界初の経口がん免疫療法剤であるB440を1日でも早くがんに苦しむ患者様のもとに届けられるように社員一同一丸となって研究開発を進めてまいります。

ビフィズス菌を用いた経口ワクチン技術：

従来の経口ワクチンには、いかにして人体最大の免疫器官である腸管免疫系へ抗原タンパクをデリバリーするかという大きな問題点がありました。近年、腸内細菌と腸管免疫の密接な関係が明らかとなり、特にビフィズス菌等のある種の腸内細菌が腸管パイエル板の樹状細胞に取り込まれ、さらに樹状細胞を活性化していることがわかりました。

当社は様々な抗原タンパクをビフィズス菌表層に発現させる技術を用いて、革新的な経口ワクチンプラットフォームの開発に成功しました。

経口がん治療ワクチン（B440）の作用機序：

経口投与された B440 は腸管上皮中の M 細胞からパイエル板中の樹状細胞に取り込まれ腸間膜リンパ節に移動します、B440 が提示していた抗原タンパク（腫瘍抗原 WT1）は樹状細胞内で処理され、その断片が樹状細胞表層に抗原提示されます。この抗原提示樹状細胞がリンパ節内のリンパ球を活性化し、がん細胞を攻撃する細胞傷害性 T 細胞を誘導します。

・会社概要

株式会社イムノロック

住所：神戸市中央区楠町7-5-1

代表者：白川利朗（代表取締役ＣＥＯ）

資本金：50,000,000円

ホームページ：https://immunorock.com/

・出資者のコメント

神戸天然物化学株式会社 代表取締役社長 真岡宅哉

当社は、ビフィズス菌を用いた革新的な経口ワクチンプラットフォーム技術に基づく経口がん治療ワクチンB440の開発コンセプトと、そのFIH試験において安全性および免疫応答が確認された点を高く評価し、今回の出資を決定いたしました。

B440は、腸管免疫を介して細胞傷害性T細胞を誘導する世界初の経口がん免疫療法剤として、大きなポテンシャルを有していると認識しております。

当社は製造パートナーとして、高品質の治験薬製造体制の構築を通じ、悪性胸膜中皮腫など希少疾患を含む臨床開発の加速に貢献し、一日も早く本剤が患者様に届けられるよう全力で支援してまいります。

神戸信用金庫 代表理事 西多弘行

当金庫は地域金融機関として神戸大学発の創薬スタートアップ企業である株式会社イムノロック様の取組みを支援してまいります。経口がん治療ワクチンが多くの患者様の福音となる日が1日も早く訪れますことを祈念いたします。