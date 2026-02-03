HTBスペシャルドラマ「ガラスの指輪と絆創膏」ついに最終回！勢い止まらず…TVerお気に入り登録数 ８万人突破！！

北海道テレビ放送株式会社HTBスペシャルドラマ「ガラスの指輪と絆創膏」(C)HTB

HTBスペシャルドラマ「ガラスの指輪と絆創膏」は、今週2月7日(土)午前10時40分から最終話が放送されます。

１月17日から放送された第1話～第3話は配信サイトでも大好評で、TVerのお気に入り登録者数は8万人を突破！さらに、SNSでも話題に。「なまら心温まるドラマ。これは毎回涙確定だな」「一歩ずつでも前を向く虹架の今後が楽しみ！」「札幌がロケ地だと親近感が湧いていい」「めちゃ名作な予感！！」など温かいコメントがあふれていました。

「TVer」では最新話を見逃し配信中。また、「hod」「Prime Video」「U-NEXT」「FOD」では1話から最新話まで配信中です。（配信についての詳細はこちら https://www.htb.co.jp/garaban/stream/）

虹架と翠の物語の結末を、ぜひご覧ください。

最終話あらすじ

虹架(にじか)（剛力彩芽）は、派遣されたこども食堂「ルッカリー」で、翠(すい)（永尾柚乃）と出会ったことにより、徐々に自分らしさを取り戻し、少しずつ前向きになっていた。虹架は、アイデアを奪われ険悪になった後輩の手伝いも引き受けることになり、なかなかルッカリーに足を運べずにいた。一方、ルッカリーを利用してイメージアップを図った櫻木議員（宇梶剛士）のSNSが炎上。騒動に巻き込まれたルッカリーは存続の危機に追い込まれていた。ルッカリーを守るために虹架が起こした行動とは？

【番組概要】

HTBスペシャルドラマ「ガラスの指輪と絆創膏」(C)HTB

■番 組 名 ：HTBスペシャルドラマ 「ガラスの指輪と絆創膏(ばんそうこう)」

■最終回放送日時：2026年2月7日(土) 午前10：40～午前11：10 （北海道ローカル）

■出 演 者 ：剛力彩芽 永尾柚乃

田口浩正 千堂あきほ 大橋千絵 瀧原光 宇梶剛士 ・ 北村一輝

■主 題 歌 ：Do As Infinity「風の便箋」

■制作スタッフ：脚本：灯敦生（1・2話） 杉山嘉一（3・4話）

監督：林徹（代表作 フジテレビ「101回目のプロポーズ」、「大奥」シリーズ等）

エグゼクティブプロデューサー：戸島龍太郎（HTB）

プロデューサー：鹿野俊二（HTB）・池田禎子（チョコレートボックス）

宣伝プロデューサー：渡辺里沙（HTB）

制作著作：HTB北海道テレビ

■公式ＨＰ：https://www.htb.co.jp/garaban/(https://www.htb.co.jp/garaban/)

■Ｓ Ｎ Ｓ ：【X】@HTB_drama(https://x.com/HTB_drama) 【Instagram】@htb_drama(https://www.instagram.com/htb_drama/)

■配 信：「TVer(https://tver.jp/series/sr9j2v0rns)」「hod(https://www.hod.htb.co.jp/pg/gy)」「Prime Video(https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0GGL3DSPH/)」「U-NEXT(https://video.unext.jp/title/SID0254138?rid=OF01141&adid=XXX&utm_source=content&utm_medium=official&utm_campaign=official&utm_content=SID0254138)」「FOD(https://fod.fujitv.co.jp/title/717k)」

(C)HTB