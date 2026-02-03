《tama》1カ月まるごと猫と楽しむ【2月は猫の月】特別キャンペーンを開催！

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり（tama）」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：権田真司、Tel：03-6772-8194、https://www.tamaone.jp/）は、1月30日（金）より、「猫の月」キャンペーンを開催しています。

tamaでは、2月22日の「猫の日」だけでなく、1カ月にわたってプレゼントキャンペーンを開催！2月は特別に、ご購入金額に応じてドライフードのお試しや、ウェットフード、オヤツなどのプレゼントをお付けしてお届けします。猫も飼い主もうれしいがいっぱいの「猫の月」。この機会にぜひtamaでのお買い物をお楽しみください。

■【猫の月】キャンペーンスケジュール

【キャンペーンスケジュール】

・第1弾：2026年1月30日（金）15時～

・第2弾：2026年2月3日（火）15時～

・第3弾：2026年2月6日（金）15時～

・第4弾：2026年2月13日（金）15時～

・第5弾：2026年2月20日（金）15時～

・ファイナル：2026年2月24日（火）15時～

※キャンペーン内容の詳細は各スタート時にウェブサイトよりご確認いただけます。

■ウェブサイト

・《tama》【2月は猫の月】特別キャンペーン開催中

https://www.tamaone.jp/ext/magazine/2026/02/catmonth2026-pre2.html

・プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり」公式サイト

https://www.tamaone.jp/

■プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり（tama）」

プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり（tama）」は、世界中から厳選したキャットフードを販売する、プレミアムキャットフード専門店です。2014年4月22日にプレミアムキャットフード専門店として創業し、猫のために“猫本来の食生活を探求する”というコンセプトのもと、わたしたち猫好きが猫から「おねだり」されるような商品をセレクトしています。

そして、2019年2月からはオリジナル総合栄養食の展開を開始。室内で暮らす猫の健康にこだわって開発したプレミアム品質の総合栄養食「tama ボナペティ」シリーズの発売を皮切りに、2023年11月からはボナペティシリーズよりウェットフード（総合栄養食）6種を発売、同年2月には「療法食 パウダーフード 腎臓ケア」を発売しました。これからも、猫がおいしく食べてずっと健康でいられることを願い、猫のことを大切に想う人たちと共に学び、成長しながらより良いサービスと品揃えを目指して参ります。

また、tamaオリジナルブランドの商品は、猫が元気に30歳を迎えられることが当たり前になるように、そんな願いを込め「cat life 30（キャットライフサーティー）(R)」をコンセプトに、他にはないユニークな商品を情熱を持って開発していきます。