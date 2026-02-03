ハックルベリーの「CoreLink for TikTok Shop」、「makeshop by GMO」と連携完了

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」は、GMOメイクショップ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長CEO 向畑 憲良）が提供する「makeshop by GMO」と連携完了したことをお知らせします。これにより、「makeshop by GMO」使用のEC事業者様はCoreLink for TikTok Shopを使用することで商品、在庫、受注、キャンセル情報を、TikTok Shopへ連携することが可能です。

■ 連携の背景

「TikTok Shop」では、商品閲覧から決済完了まで、すべてTikTokのプラットフォーム内で完結することができます。出店者となるEC事業者にとり、TikTok Shopと自社システムのスムーズな連携は、重要な成長機会であり、そのための効率的な方法や開発支援への要望が高まっています。

今回の連携により、「makeshop by GMO」をご利用のEC事業者様は「CoreLink for TikTok Shop」を利活用することで、高速かつかんたんに「makeshop by GMO」のデータ（商品・在庫・受注・キャンセル）情報をTikTok Shopへ連携可能になります。開発工程を経ることなく、TikTok Shopを新たな販路として活用し、売上拡大を図ることが可能です。

makeshop コネクター｜CoreLink for TikTok Shop(https://seller-jp.tiktok.com/appstore/jp/7568389441964132104)

連携に際しての詳細はヘルプページをご確認ください。

ヘルプページ(https://docs.channel.io/corelink/ja/articles/makeshop%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E6%96%B9%E6%B3%95-886d658d)

※ TikTok Shopのアプリストアではなく、makeshop by GMO管理画面「アプリ一覧」より、【CoreLink for TikTok Shop コネクター】 をインストールする必要があります（インストール完了後、TikTok Shopセラーセンター画面に自動遷移します）

【CoreLink for TikTok Shop コネクター】(https://apps.makeshop.jp/view/item/000000000184)

■「CoreLink for TikTok Shop」について

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

「CoreLink for TikTok Shop」は、「CoreLink」の新たな連携機能として、ECカートやモールとTikTok Shop間のデータ連携（商品、在庫、受注、キャンセル）を自動化するサービスです。これにより、EC事業者は煩雑なデータ連携作業から解放され、TikTok Shopへの出店と運営をより簡単かつ効率的に行うことが可能になります。

〈特徴〉

- ハックルベリーとして国内初となるTikTok Shop出店自動化コネクタ機能- 自社ECとTikTok Shopのデータ連携を自動化（商品、在庫、受注、キャンセル）- TikTok Shopとの連携アプリ- 基幹システムとの連携も可能（SAP、Salesforce、Oracle NetSuite、スクラッチシステム等）

〈連携内容〉

「CoreLink for TikTok Shop」は、以下のデータを連携します。

- 商品データ- 在庫データ- 受注データ- キャンセルデータ

■ makeshop byGMO について

「makeshop byGMO」は、多彩な標準機能と高い拡張性を備えたEC構築SaaSです。販売手数料が不要、さらにクレジットカード手数料が3.14％～とコストパフォーマンスに優れており、売上が増えるほど利益率も向上します。

BtoBオプションや定期購入機能、OMOにも対応しているため、BtoCだけでなくBtoBなど多様な事業形態に柔軟に対応可能です。また、「Japan Finds byGMO」と連携した越境ECサービスや、ワンクリックで注文が完了する新決済画面「Smart Checkout」の提供、「makeappli byGMO」と連携したアプリ開発など、先進的な機能も充実しています。さらに、システムの刷新にあわせて管理画面もリニューアルし、お客様のニーズや最新トレンドを迅速に反映することで、お客様のEC事業の成長を力強くサポートし続けています。



■ GMOメイクショップ株式会社について

GMOメイクショップは「Commerce for a better future.／商取引でより良い未来に」をミッションに掲げ、ネットショップ支援事業を展開しています。EC構築支援をはじめ、ECマーケティング支援やEC運用受託にも対応しており、さらに、運営資金調達のための補助金・助成金の申請支援や、EC売上を最短即日で入金可能な『即日売上入金サービス』提供に通じて、キャッシュフローの改善も支援するなど、EC領域における一気通貫の支援体制を構築しています。

13年連続で業界No.1（※）のECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」に加え、アドオン開発に対応する上位版サービスとして、「GMOクラウドEC」も提供しており、スタートアップから大規模ECまで、あらゆるビジネスのEC化をサポートしています。

今後もGMOメイクショップは、広範なEC領域において店舗様が抱えるさまざまな課題を解決できるよう、サービスのさらなる強化を図り、国内EC市場のさらなる活性化に貢献してまいります。

（※）ECサイト構築サービス運営企業各社の発表数値よりSaaS型の数値を比較（GMOメイクショップ調べ 2025年4月時点）

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

【提供サービス】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

ECの各データ連携を柔軟に、低コストで実現するデータ連携SaaS「CoreLink」https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyで決済CVRを向上させるチャットボット「CommChat」 https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)