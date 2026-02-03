ホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービスを全国の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス、25周年を記念して、ホワイトエッセンスを未体験の方に特別メニューを期間限定で提供

ホワイトエッセンス株式会社

歯のホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービス※1を全国337※2の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス株式会社（代表取締役社長：入山 裕左 所在地：東京都渋谷区 以下「ホワイトエッセンス」）は、2026年で誕生25周年を迎えます。※3このたび、25周年を記念し、ホワイトエッセンスでの施術を未体験の方に、ホワイトエッセンスの「効果」と「快適さ」をご実感いただきたく、60分間のホワイトニングを7,980円（税込）で体験できる特別メニューをご用意いたしました。2026年2月3日（火）より2026年3月31日（火）までのご予約が対象の期間限定メニューです。

この機会に、ぜひホワイトエッセンスが追求する「感動ホワイトニング」をご体験ください。

URL：https://www.whiteessence.com/lp/25th-anniv/b/(https://www.whiteessence.com/lp/25th-anniv/b/)

背景

ホワイトエッセンスは、自費の医療ホワイトニングが認知されていなかった2001年に、歯の色や黄ばみに悩むお客様の声をきっかけに誕生しました。ホワイトエッセンスのホワイトニングおよびクリーニングの症例実績は、2025年9月末時点で、435万件を突破し、当該症例件数は、国内のホワイトニング市場においてトップクラスであると自負しております。

ホワイトエッセンスは、常に、医療ホワイトニング業界の品質基準を向上させるべく、高品質なサービスを提供してまいりました。お客様が効果を実感できる施術を安心して受けていただけるよう、安心・安全なサービスの提供にこだわり、ホワイトニング材および照射器の研究開発、ホワイトニング材の医療機器承認の取得、メニューやサービス、オーラルケア商品の開発・販売、スタッフ教育など様々な取り組みをしております。

ホワイトエッセンスは、こうした取り組みに対するご評価の証として、現在、330を超す歯科医院にご加盟いただき、多くのお客様にご来院いただいている事実があると認識しております。

ホワイトエッセンスが、25年間の運営で培ってきたテクノロジーと技術を、さらに多くのお客様にご体験いただきたく、このたび、ブランドの誕生25周年を記念した特別メニューを、期間限定でご用意する運びとなりました。

概要

特別メニューは、ホワイトエッセンスでの施術を未体験の方を対象にした60分間の美歯診断&ホワイトニングで、よりお気軽にホワイトエッセンスの「効果」と「快適さ」をお試しいただくことが可能です。

- メニューについて：60分で体験できる「美と健康」のフルコースです。- 提供期間：2026年2月3日（火）より2026年3月31日（火）までのご予約が対象の期間限定メニューです。※ご来院は4月以降でも受付いたします。- 価格：7,980円（税込）- フローの詳細について：プロによる診断とホワイトニング後の変化をもとに、あなただけのパーソナル美歯プランをお渡しします。1：先端テクノロジーによる「お口の美と健康」の状態をチェック（30分間）

歯の色測定

歯の色を専用の機械やガイドを用いて測定します。

ホワイトニング前後で測定するため、どれだけ変化したのかも正確に把握することが可能です。

シミュレーション

歯が白くなることでお顔の印象がどのように変わるのか、確認することができます。

口内細菌の顕微鏡検査

お口の細菌を顕微鏡で可視化します。

虫歯や歯周病、口臭の原因となるような細菌の状況を観測し、清潔で健康を維持するケアの方法をアドバイスします。



2：ホワイトニング（15分間）

高性能薬剤×ハイパワー照射器による5分照射のホワイトニングをご体験いただきます。

痛みに配慮した薬剤・照射器を用いており、丁寧な施術を行います。

3：効果測定＆美歯プランニング（15分間）

どれくらい白さがアップしたかを確認し、今後もっと美しく、清潔で健康な口元を実現することができる専用プランをつくります。

- 本メニューのご予約について：特別なメニューのため、予約枠に限りがございます。定員に達し次第、予告なく終了となる場合がございますのでお早目のご予約をお勧めいたします。※ご予約は、2026年2月3日（火）より2026年3月31日（火）までの期間限定となります。※ご来院は、2026年4月以降でもお受付いたします。URL：https://www.whiteessence.com/lp/25th-anniv/b/

今後もホワイトエッセンスは、「歯は一生の健康を支える」という長期的な視点に立ち、ホワイトニングやクリーニングにおける高い品質と価値を追求し、より多くのお客様によりご満足いただける「感動ホワイトニング」を提供できるよう努めます。

※1

＜ホワイトニングについて＞

内容：ホワイトニング材とホワイトニング専用照射器を併用して歯を白くします。 / 費用（自費）：19,900円～118,800円(税込) / 期間、回数：(オフィス)3～6か月・2～5回 (ホーム)1～2ヶ月・期間中1回/日 / 副作用・リスク：個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。

＜クリーニングについて＞

内容：歯石取り（スケーリング）、フロッシング、PMTC、舌クリーニングなど / 費用（自費）：9,900円～48,800円(税込) / 期間、回数：通常1日、1回（内容により異なります） 副作用・リスク：知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。

※2：2025年9月末時点

※3：ホワイトエッセンスは、2001年にサービスを開始し、2003年に株式会社化いたしました。

ホワイトエッセンス株式会社 概要

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 11階

会社設立：2003年10月7日

代表取締役社長：入山 裕左

URL：https://www.whiteessence.com/

ホワイトエッセンス株式会社は、医療機関の技術力にエステの心地よさを取り入れて、2003年に誕生しました。医療機関の技術力と435万件※1と多くの症例実績数の元、全国に337医院をフランチャイズ展開し※2、どこの医院であってもクオリティにこだわった施術を受けることができます。ホワイトエッセンス株式会社の加盟院が提供するサービスの主な特徴は、笑顔を魅力的にする充実したメニュー数、五感を癒す個室空間での施術、施術クオリティの高さ、お客様に信頼と満足感を持って施術を受けていただくための返金保証制度※3と中途解約制度の完備などがあります。歯と口元の美と健康については私たちにお任せください。

※1：ホワイトニングに関する症例件数： 2,360,930件、クリーニングに関する症例件数：1,997,187件 / 症例件数の計測を正確に開始した2005年4月1日から2025年9月30日までの合計実績

※2：2025年9月末時点

※3：ホワイトエッセンス初来院で過去にホワイトニング（他歯科医院のホワイトニングも含みます）のご経験がない方を対象とし、初回のホワイトニングを体験いただき白さの変化を実感できない場合、翌営業日迄の申し出に対して、全額を返金致します。