justInCaseTechnologies、ミッションとバリューを刷新

株式会社justInCaseTechnologiesは、2025年12月、事業の成長に合わせミッションおよびバリューを刷新したことをお知らせいたします。新ミッションは「テクノロジーで顧客本位の業務運営を進化させる」です。保険はその必要性や比較の難しさ、価格（保険料）の透明性など顧客との情報格差が存在する商品です。私たちはテクノロジーでこの構造的な課題を解消し、顧客利益を最優先とする業務運営を通じて、助ける喜びと助けられる安心が広がる社会を目指します。

これにより、創業以来のビジョンである「助けられ、助ける喜びを、すべての人へ。」がより深く浸透する社会の実現を目指してまいります。

当社では、経営方針および存在意義を具現化する指針として、Vision（ビジョン）、Mission（ミッション）、Value（バリュー）からなる「VMV」を策定しております。

この度、事業環境の変化とさらなる成長を見据え、ミッションおよびバリューを刷新いたしました。

ビジョンに掲げてきた「助けられ、助ける喜びを、すべての人へ。」については、これまで通り不変の目標として維持いたします。ビジョンは当社が歩むべき道を照らす「北極星」であり、これを道標としながら、新しく定義したミッションとバリューを全社員が実践することで、ビジョンの実現に向けた歩みをより確かなものにしてまいります。

- Vision：「助けられ、助ける喜びを、すべての人へ。」- Mission（新）：テクノロジーで顧客本位の業務運営を進化させる- Value（行動指針）（新）：

Value1 挑戦

スタートアップ特有の変化・不確実性を受け入れ、挑戦していく。

・状況の変化に柔軟に対応し、主体性を発揮し実行力をもって突破する

・難しいからこそ挑む価値があり、面倒だからこそ解決していく意味がある

Value2 顧客視点

エンドユーザーが何を求め、我々が何をできるか追及する。

・成すべきことを理解し、方法を考え抜いて行動する

・顧客の課題の本質を理解し、高い品質で応える

Value3 経営目線

経営の視座を持ち、その上でやるべきことにコミットする。

・会社の戦略・方針を理解し、組織として行動する

・QCD（クオリティ・コスト・デリバリー）を意識した計画と業務遂行

Value4 コラボレーション

自立したプロ同士が、補完し合い、事業を推進させる。

・相手の状況を理解し、前向きに、協力し合う

・知見を共有し、越境的コラボレーションで事業を進める

当社において、ミッションはビジョンを実現するための方法論であり、バリューはミッションを具現化するための行動指針です。

そして、新たに策定した4つのバリューはそれぞれが独立して存在しているのではなく、有機的に結びつくことで最大の価値を発揮します。この指針を愚直に追求することが、日々の業務やサービス品質の向上に直結することはもちろん、メンバー一人一人が社会に貢献できるプロフェッショナルへと成長するための確かな拠り所になると確信しています。

【justInCaseTechnologiesについて】

会社名：株式会社justInCaseTechnologies

創業：2018 年

代表者：代表取締役 畑 加寿也

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

事業内容：保険・金融関連のテックサービスの提供

URL：https://justincase-tech.com/