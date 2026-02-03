宝酒造、「宝焼酎のやわらかコーン茶割り」2月24日(火)コンビニエンスストア先行、3月17日(火)全国・全ルート新発売

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、若者を中心に人気が高まる“お茶割り”をさらに盛り上げるため、北海道産コーンを使用した「宝焼酎のやわらかコーン茶割り」を、2月24日(火)にコンビニエンスストア先行で、3月17日(火)に全国・全ルートで、新発売します。

近年、RTD※1市場では「糖質ゼロ」への注目度が高く、「甘くない」「食事に合う」味わいがトレンドとして継続しています。その中で、甲類焼酎をお茶で割って飲む“お茶割り”は、新たなブームとなっています。

「宝焼酎のお茶割り」シリーズは、以下のような理由から特に20代・30代に支持されています。

・無炭酸で飲みやすい：炭酸が苦手な人や“炭酸疲れ”を感じる層に好評

・お茶の健康的なイメージ

・ライブやイベント等“推し活”シーンにも最適

・飲み疲れしにくい適度なアルコール度数

・食事との相性が抜群

・宅飲み・居酒屋・カラオケ・ひとり晩酌など多様なシーンにマッチ

SNSでの盛り上がりや専門店の登場、お店独自の創作メニューの後押しもあり、“お茶割り”は若者の間で新しい定番として定着しつつあります。

また、茶系飲料市場は健康志向の高まりを背景に注目を集め、その中でも「コーン茶」は無糖であり

ながら、とうもろこし由来の自然な甘みと香ばしさが楽しめる点や、ノンカフェインといった特長から

20～30代を中心に人気を集めています。

こうしたトレンドを受け、お茶割りの新しい選択肢として「宝焼酎のやわらかコーン茶割り」を開発しました。100年品質の宝焼酎と北海道産とうもろこしが織りなす、“甘香ばしくてすっきり”した味わいを、缶で手軽に、一年を通してお楽しみいただけます。

【商品特長】

🌽北海道産コーン使用

🌽100年以上愛され続ける宝焼酎をベースアルコールに使用

🌽甘香ばしくてすっきりとした味わい

🌽糖質ゼロ※2

🌽無炭酸

🌽ほどよいアルコール度数4%

🌽ノンカフェイン



当社は、これからも確かな技術で「和酒」の新たなおいしさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれる

お客様の暮らしに貢献します。



※1RTD：Ready to Drinkの略。缶入りチューハイなどそのまま飲むことができるアルコール飲料のこと

※2糖質ゼロ：食品表示基準に基づき、100ml当たり糖質0.5g未満を糖質ゼロと表示

【商品概要】

商品名：宝焼酎のやわらかコーン茶割り

品目：スピリッツ アルコール分：4％

純アルコール量：1本あたり11g

容量／容器：335ml／アルミニウム缶

梱包：24本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：159円

発売地域：全国

発売日：202６年2月24日（火）コンビニエンスストア先行発売

2026年3月17日(火)全国・全ルート発売

◆「宝焼酎のお茶割りシリーズ」

https://www.takarashuzo.co.jp/products/soft_alcohol/ochawari/

左から、「宝焼酎のやわらかお茶割り」、「宝焼酎の濃いお茶割り～カテキン2倍～」、「宝焼酎の烏龍割り」、「宝焼酎のやわらかコーン茶割り」