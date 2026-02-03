くせ・うねりのトータルケアを提案！縮毛矯正剤まで揃えた「プロカリテ」から、うねる毛髪の内部構造に着目した、くせ毛ケア3品が新登場！

株式会社ウテナ

株式会社ウテナは、くせ毛の研究をもとにつくられた「プロカリテ」シリーズより、「EXヘアマスク」「EXヘアメンテナンスエマルジョン」「ストレートアイロンミスト」の3品を新発売いたします。くせ毛研究歴30年以上の知見から、“独自ストレートケア*¹”を提案。新商品3品を追加し、くせ・うねりのトータルケアブランドとしてのラインナップを拡張します。新商品は2026年3月2日より順次販売いたします。 (メーカー出荷日です。店頭展開日は店舗により異なります。一部販売のない店舗があります。)

■3人に2人は現在のくせ毛ケア商品に満足していない!?くせ毛研究30年以上の知見を活かし、プロカリテが「くせ毛のトータルケア」を提案！

近年、くせ・うねりケアに対するニーズが高まっており、悩みに特化した様々なアイテムが登場しています。しかし調査によると、実際にくせ・うねり対策をしているユーザーの3人に2人は、現在のくせ・うねり対策に満足していないのが実情です。

プロカリテは1991年の誕生から30年以上にわたりくせ毛悩みに向き合い、研究を続けてきました。その知見を活かし、シリーズ全体で「くせ毛のトータルケア」が完成できるように、このたび「EXヘアマスク」「EXヘアメンテナンスエマルジョン」「ストレートアイロンミスト」の3品を新発売いたします。

■共通特長：縮毛矯正技術を研究してきたプロカリテの“独自ストレートケア*¹”で、くせ・うねりの根本原因にアプローチ。

水分で髪の隙間を埋めたり、表面をコートしたりするだけでは根本的なうねりケアにはなりません。そこでプロカリテでは、毛髪内部の”結合”と“タンパク質の偏り”に着目。ダメージにより損傷した髪の毛を補修する「ジマレイン酸」（補修成分）*²と、髪の主成分“タンパク質”である「オイルケラチン(R)」（保湿成分）*³を配合。「独自ストレートケア*¹」を採用し、手ごわいくせ毛も整え、まとまる髪に導きます。縮毛矯正技術を研究してきたプロカリテだからこそたどり着いた毛髪補修技術です。

■各商品特長

EXヘアマスク

●今までのケアではいうことをきかない頑固なくせ毛悩みに。髪の毛の質感を補整*⁴する、洗い流すヘアマスク。

●シリーズ最高濃度*⁵の「ジマレイン酸」（補修成分）*²と、SNSを中心に、くせ・うねりケア成分として注目されている美髪成分「トステア」（補修成分）*⁶を配合。

●パヤ毛までゼロへ。軽やかで柔らかい、とろけるような指通りのまとまり髪に導きます。

＜使用方法＞

シャンプー後、軽く水気を取り、適量を髪全体になじませます。その後、よくすすいでください。

EXヘアメンテナンスエマルジョン

●髪の質感*⁷変わる、ゴワつく硬い髪用のヘアミルク。

●毛髪柔軟ケア：１８-ＭＥＡ-ＧＬ（保湿成分）*⁸配合。

●とろける指通りで、しっとりなめらかな髪に導きます。

＜使用方法＞

タオルドライ後の濡れた髪にお使いください。

適量を手のひらによくのばし、髪の内側や毛先などを中心に髪全体になじませます。

その後、ドライヤーで乾かしてください。

ストレートアイロンミスト

●アイロン前にスプレーするだけで、軽やかなサラ艶髪が続くアイロンミスト。

●ふんわりミストがムラなく浸透。べたつきにくく均一に塗布できるので、手も汚れず忙しい朝にもぴったり。

●ヒートラッピング＆ダメージケア：アイロンによる熱ダメージをケアし、ストレートヘアに仕上げ、キープ。

＜使用方法＞

乾いた髪に適量（セミロングで片側6～7プッシュ程）をなじませ、髪の根元から毛先にかけてアイロンを通してください。

【新商品概要】

名称：プロカリテ EXヘアマスク

発売日：2026年3月2日発売（※一部企業での限定販売）

価格：1,980円（税込参考価格）

容量：180g

商品説明：いうことをきかない手強いくせ毛悩みに、密着ダメージ補修するヘアマスク。質感補整*⁴でパヤ毛までゼロへ。軽やかで柔らかい、とろけるような指通りのまとまり髪へ。

名称：プロカリテ EXヘアメンテナンスエマルジョン

発売日：2026年3月2日（※一部企業での限定販売）

価格：1,870円（税込参考価格）

容量：110ｍL

商品説明：手強いくせ毛悩みに。指先とろける、髪の質感*⁷変わる。プロカリテの独自ストレートケア*¹でなめらかにまとまる、ゴワつく硬い髪用ヘアミルク。

名称：プロカリテ ストレートアイロンミスト

発売日：2026年3月2日発売

価格：1,650円（税込参考価格）

容量：100ｍL

商品説明：軽やかなサラ艶髪が続く、ストレートアイロン用下地。ふんわりミストが髪の内部まで浸透し、熱ダメージをケアしながらストレートヘアをロック。

※メーカー出荷日です。店頭展開日は店舗によって異なります。

※一部販売のない店舗があります。

■くせ毛の研究をもとにつくられた「プロカリテ」

1991年の発売以来、30年以上くせ毛悩みに向き合い続けてきたロングセラーシリーズ。縮毛矯正剤、ヘアケア、スタイリングと幅広いラインナップを展開する、くせ毛のトータルケアブランドです。

＜ブランドサイト＞※3月初旬リニューアル予定

https://www.utena.co.jp/proqualite/

【シリーズ品概要】

左から

名称：プロカリテ ヘアメンテナンスエマルジョン

価格：1,760円（税込参考価格）

容量：110ｍL

商品説明：手強いくせ毛悩みに。指先とろける、髪の質感*⁷変わる。プロカリテの独自ストレートケア*¹で軽やかに毛先まとまる、くせ毛用ヘアミルク。

※こちらの商品はリニューアルに伴い、価格を改定いたしました。

名称：プロカリテ ヘアジュレ

価格：1,650円（税込参考価格）

容量：175mL

商品説明：根元のくせ・うねりも、ブローでまっすぐに。髪1本1本をコーティングし、しなやかなまとまりをキープ。うねりやすい前髪・生え際・産毛にも。

名称：プロカリテ まっすぐうるおい水 ／ まっすぐうるおい水（つめかえ用）

価格：748円（税込参考価格）／ 968円（税込参考価格）

容量：本体270mL ／ つめかえ用500mL

商品説明：絡まりをほどき、みずみずしく艶やかなまとまりのある髪にととのえるくせ毛用寝ぐせ

直しウォーター。

名称：プロカリテ EXストレートパーマ ショート用／ロング用 医薬部外品

価格：ショート用935円（税込参考価格）／ロング用1,485円（税込参考価格）

容量：ショート用 第1剤50ｇ、第2剤50ｇ、アフタートリートメント15g

ロング用 第1剤100ｇ、第2剤100ｇ、アフタートリートメント15g

商品説明：くせ毛が1度でまっすぐ！自宅用ストレートパーマ。毛先までさらさらな髪へ。医薬部外品。

名称：プロカリテ 縮毛矯正セット ショート用／ロング用 医薬部外品

価格：ショート用1,595円（税込参考価格）／ロング用2,090円（税込参考価格）

容量：ショート用 第1剤50ｇ、第2剤50ｇ、ホットアイロンマニキュア15g、スムースキープエッセンス5g×3回分／ロング用 第1剤100ｇ、第2剤100ｇ、ホットアイロンマニキュア15g、スムースキープエッセンス5g×3回分

商品説明：独自の4STEP矯正システムで、くせ毛のゆがみをまっすぐに。自宅用縮毛矯正。医薬部外品。

名称：プロカリテ ストレートメイクシャンプー ラージ

価格：1,320円（税込参考価格）

容量：600mL

商品説明：キメ細かな泡できしまず髪をなめらかに洗い上げるくせ毛用シャンプー。髪1本1本を毛先までコーティング。湿気をガードして翌朝のうねり・広がりを抑え、しなやかな髪をたもちます。グリーンフローラルの香り。

名称：プロカリテ ストレートメイクコンディショナー ラージ

価格：1,320円（税込参考価格）

容量：600mL

商品説明：髪内部にうるおいを閉じ込めて、パサつきを防ぐくせ毛用コンディショナー。髪1本1本を毛先までコーティング。湿気をガードして翌朝のうねり・広がりを抑え、しなやかな髪をたもちます。グリーンフローラルの香り。

名称：プロカリテ ストレートメイクパック ラージ

価格：1,320円（税込参考価格）

容量：440g

商品説明：髪の芯まで溶け込むように浸透し、毛先までしっとりしなやかにととのえるくせ毛用ヘアトリートメントパック。髪1本1本を毛先までコーティング。翌朝のうねり・広がりをおさえます。グリーンフローラルの香り。

名称：プロカリテ スムースキープエッセンス【通販限定品】

価格：1,320円（税込参考価格）

容量：100ｇ

商品説明：髪の表面をコートしながら湿気の吸収をおさえてくれる洗い流さないトリートメント。雨の日も、湿気の多い日も、“まっすぐ感” “さらさら感”をキープします。カクテルフルーツの香り。

●スムースキープエッセンス以外の商品は、全国のバラエティショップ・ドラッグストア等で販売しております。

●お取扱店についてのお問い合わせ:https://www.utena.co.jp/contact/

株式会社ウテナ

株式会社ウテナは1927年の創立から「真心をもって、社会に貢献し、人々の満足を喜びとする」を企業理念とし、社名の由来である花の萼(がく)のように「すべての人の美しさを支えたい」という想いで化粧品を開発してきました。

コーポレートスローガン「咲かせよう、まだないキレイを。」には、お客様も気づいていない視点や発想で、新しいキレイを生み出していくことを目指し、真心を込めて商品をお届けするウテナの決意が込められています。これからも人間本来の美しさを追求した身近な生活品「Human care商品」を提案してまいります。

