北海道在住　神秘のロックシンガー　SNARE COVER（スネア カバー）、 異色の企画で　東京３公演に連続出演

株式会社ディスカバリー・ネクスト

札幌郊外の雪深い山林エリアに 自宅とスタジオをかまえ 20匹以上の保護猫と愛犬と暮らしながら 独自のペースで創作活動を続ける 異色のアーティスト SNARE COVER.

現在はソロプロジェクトとなり そのひとは斎藤洸（サイトウ タケシ）という。

2023年から24年にかけては ビクターエンタテインメントから3作品とＥＰをリリースした。

大きくその名を世界に知らしめたたのは 2017年から挿入歌の提供や ボーカリストとして参加したダークファンタジーアニメ「メイドインアビス」の存在。

関連動画の再生は500万を超え その神秘的な声は世界を震撼させた。

今回は その作品にちなんだイベントが2月8日に開催され、シンガー 斎藤洸として参加する。

音楽、映像、物語が一体となったフィルムコンサート、音楽を担当した鬼才 ケビン・ペンキンが来日してオーケストラを指揮。幻想とファンタジーの世界を見せる。

（本公演はソールドアウトとなっており、配信チケットのみ販売中 詳細はＨＰまで

「メイドインアビス 深奏の響命」フィルムコンサート

また2月10日には 昨年に続き 2回目の開催となる素敵なイベント 「Beautiful Cover NIght Vol2」 に出演。最近ではTiktokでWANDSや 高橋真梨子 Mr.Childrenの作品などをカバーし、50万回超えの再生を連発し よりリスナーを拡大しているが そんなカバーを競うイベント。若手実力派女性シンガー yukaDD、平均年齢19歳という若さながら 超絶コーラスを聴かせる6人組女性ボーカルグループ FYURA、90年代のクラブシーンを盛り上げたスーパーバンド COSA NOSTRAのフロントで JAZZ GROOVE POPと幅広いファンを魅了する 鈴木桃子（Mixtape Sessions）といったつわものたちと共演する。この日限りのコラボレーションも予定されている。

そして久々のソロライブは 2月11日。「The Solo Vol2」 と題され サポートミュージシャンもなく たったひとりで 自身の世界を自由に表現する久々の夜になる。

まだ春は遠い雪国から 一足先に 音楽にのせて 清冽な春の風を届けてくれる3日間。

彼の音楽に流れるテーマである「いのち」の素晴らしさを伝えるライブになるだろう。

2月10日 (火)

大好評だった前回を受けて 第２回を開催決定。

実力派シンガーたちが そのルーツやインスピレーションを垣間見せる絶妙のセットリストで フロアを酔わせる贅沢な企画です。

もちろん とっておきのオリジナルも披露。この日限りのコラボもあるかも！

SNARE COVER yukaDD 鈴木桃子Mixtape sessions FYURA

開場:18:00 開演:19:00

前売り:3000円 当日:3500円

予約は Beautiful Cover Night Vol.2～Valentine Special！ | 原宿クロコダイル または

MAIL croco@crocodile-live.jp/ TEL 03-3499-5205

2月11日 (水)

半年ぶりの完全ソロライブWelcom to My Garden THE SOLO III スネアカバー

開場:17:00 開演:18:00

前売り:3500円 当日:4000円

予約は スネアカバー2DAYS 原宿クロコダイル または MAIL croco@crocodile-live.jp/TEL 03-3499-5205