システムファイブ、E-Imageとのコラボカメラバッグ「Container 55」発売！PXW-Z200など中型ビデオカメラをしっかり収納。こだわりの機能を満載

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、2026年2月3日(火)よりE-Image社製カメラバッグ「Container 55」を発売いたしました。

Container 55はコストパフォーマンスに優れた機材メーカー「E-Image」と、映像機器専門店のシステムファイブが監修・共同開発した特別限定版のカメラバッグ。当店スタッフこだわりの使い勝手を追求しつつ、お値段は驚異の税込16,500円を実現しました。



現場目線で作られた、実用性重視のカメラバッグです。

主な特長

大開口

本製品は、大きく開口するコンテナ型構造を採用。

天面がしっかりと開くため、撮影現場での機材の出し入れや内容物の確認をスムーズにできます。

内部はオレンジカラー

内部はE-Imageのイメージカラーである視認性の高いオレンジカラー。

ケーブルや小物などの細かいアクセサリーも一目で把握でき、暗い現場や慌ただしいセッティング時でもストレスを感じさせません。

天面の耐荷重20kg

天面は最大20kgまでの荷重に耐えるタフな設計。

移動時や現場での積み重ねにも安心で、大切な機材をしっかり保護します。

背面にもこだわりを

背面には、

・トロリーケースに固定可能なスリット

・アクセサリー収納に便利な複数のポケット

を備え、ロケ、スタジオ、出張撮影など幅広いシーンで活躍。

収納可能なカメラ

Z200 / Z300 / NX800 といった中型デジタルビデオカメラをはじめ、FX6やC80などのシネマカメラ等にも対応。

可動式の仕切りにより、機材構成に合わせた柔軟なレイアウトが可能です。

ご購入はこちら

E-IMAGE EB-CC55 カメラバッグ Container 55(システムファイブ監修 特別仕様)

当店販売価格：16,500円 (税込)

下記の各ストアからお買い求めいただけます。

システムファイブ オンラインショップ（自社ECサイト）(https://www.system5.jp/products/n_1210299)

楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/system5/n_1210299/)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL2FX4LX)

System5.jp 限定購入特典

システムファイブ オンラインショップ(https://www.system5.jp/products/n_1210299)にてContainer 55をお買い上げいただいた方限定で、次回E-Image製品ご購入の際に使える「E-Image製品 1000円OFFクーポンコード」をプレゼントいたします。

次回のお買い物にぜひご利用ください。

※カメラバッグ出荷後翌営業日までに、クーポンコードがメールで届きます。

※クーポン有効期限は2026年6月30日まで。1000円以上のE-Image製品に対して1回のみご利用いただけます。

※ポイントや他のクーポンなど割引と併用はできません。

※クーポンプレゼントおよび利用は弊社オンラインショップ（System5.jp(https://www.system5.jp/)）購入限定です。店頭、外部ECモール・販売店様経由などは対象外です。

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/