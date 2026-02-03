100円ショップでそろう材料だけで楽しめる！『100円ショップでそろう！ かんたんかわいい 手芸BOOK』２月４日に発売！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、今すぐ始められる手芸レシピ集・『100円ショップでそろう！ かんたんかわいい 手芸BOOK』を２月４日（水）に発売いたします。

「手芸をやってみたいけれど、何をそろえればいいのかわからない」「材料を買うのが大変そう」--そんな“はじめの一歩”に不安を感じている方に向けた手芸レシピ集で、100円ショップで手に入る材料だけを使って作れる、かんたんでかわいい手芸作品を多数掲載。

はじめての方でも迷わず楽しめる内容で、手芸デビューにぴったりの一冊です。

魅力盛りだくさん！

●目的別で探しやすい！ 掲載作品は全80点！

「通学グッズ」「お出かけファッション」「おうち小物」、作りたいシーンや用途から作品を探せる構成で、気になるものがすぐに見つかります。

掲載作品数は80点、全23レシピを収録。身近なアイテムを楽しく手作りできます。

●写真とイラストで、はじめてでも安心

すべてのレシピに写真とイラストによる丁寧な手順解説を掲載。

さらに、作業時間と難易度の目安付きで、クラブ活動や自由研究、親子での制作にも活用できます。

完成後の楽しみが広がるアレンジへんしんの提案も収録しています。

●一冊でいろいろな素材にチャレンジ

フェルト／羊毛フェルト／布／ゆびあみ／ビーズ／プラバン／レジン／ねんどなど、

さまざまな素材を一冊で体験可能。

「次はこれを作ってみたい！」と、手芸の楽しさがどんどん広がります。

●実物大の型紙＆漫画ページ付き

実物大の型紙付きで、すぐ制作スタートができ、さらに 漫画家・ころりよさんによる漫画ページを収録！

かわいいキャラクターたちと一緒に手芸に挑戦する気分が味わえ、読みものとしても楽しめます。

卒業シーズンのお友達への贈り物や、新生活の友達作りにもぴったり！

100円ショップ素材で、かんたん手芸デビュー ！

身近な材料で、気軽に、楽しく。

この一冊を手に取って、かんたん手芸デビューをしてみませんか。

※本書は、ポプラ社で刊行された「かわいい！がいっぱい １００円ショップではじめての手芸」（2025年刊・全5冊）の『フェルト・羊毛フェルトでつくる』『ビーズ・プラバン・レジンでつくる』『布

でつくる』『ねんどでつくる』『ゆびあみでつくる』を再編集したものです。

書籍情報

『100円ショップでそろう！ かんたんかわいい 手芸BOOK』

作：チョコット／福家 聡子／にじたま／アトリエキューンmana／napinapi／ふじわら すずる／松村 忍／小沢 未央子／こまりんレジン／井上 朋子

絵：ころりよ

出版社：ポプラ社

定価：1,430円（本体1,300円）

書店発売日：2026年2月4日

判型：AB判 ページ数：127ページ

対象年齢：小学校中学年～

ISBN：978-4-591-18858-3

書籍情報：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4900430.html

Amazonページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4591188582/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1(https://www.amazon.co.jp/dp/4591188582/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1)