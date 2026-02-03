JTB、男子ラグビーワールドカップ2027(TM) オーストラリア大会の日本国内独占販売権および海外販売権を取得

株式会社JTB

株式会社JTBは、男子ラグビーワールドカップ2027(TM) オーストラリア大会（以下、RWC 2027）の国内唯一の公式旅行代理店として日本国内における観戦チケット付き旅行商品の独占販売権と海外における販売権*1を取得したことを発表します。これにより、JTBは本大会の観戦チケットと宿泊、さらにはオーストラリアの豊かな文化を体験できるオリジナルツアーを組み合わせ、世界に広がるJTBグループのネットワークを生かしたスポーツツーリズム商品を提供します。

本日2026年2月3日から、RWC 2027の関連情報の発信を行う専用ホームページを開設します。

https://www.jtb.co.jp/sports/rwc2027/

背景：高まるスポーツ観戦需要と体験型旅行へのニーズ

近年、スポーツツーリズム市場は国内外で急速に拡大し、スタジアムでの感動共有や、地域文化に触れる深い体験を求める「目的型旅行」へのニーズが高まっています。特に海外旅行においては、単なる観光に留まらない、高付加価値な「体験」が必須とされており、スポーツ観戦もまた、記憶に残る特別な体験へと進化しています。

JTBが提供する新たなスポーツツーリズムの価値

JTBグループは、RWC 2027の販売権を最大限に活用し、世界各地のネットワークと実績を生かして「世界発・世界着」を掲げ、国内外のラグビーファンへ感動と記憶に残る旅をお届けします。観戦チケットから宿泊、現地ツアーまでを一括提供し、手続きを簡素化。環境配慮型旅行の推進にも努めます。MLB(TM)などグローバルスポーツで培ったホスピタリティと豊富な実績で、お客様ニーズに基づく最適なプラン設計と現地での万全なサポート体制を構築します。JTBグループ長期ビジョン“OPEN FRONTIER 2035”*2に基づき、これまで培ってきた洞察力（Insight）と専門性（Expertise）を生かし、新たな価値を提供していきます。アスリートの活躍に感動するお客様のそばにいつも寄り添い、世界中の人々に忘れられない思い出を提供してまいります。

*1：海外においては、一部の国・地域を除く

*2：JTBグループ長期ビジョン”OPEN FRONTIER 2035”：https://www.jtbcorp.jp/jp/ourstory/2035vision/