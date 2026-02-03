【開始4日で目標金額1296%を達成】車道の恐怖をスマホで見える化！事故に備える自転車用ドライブレコーダー「backeye」がMakuakeにて先行予約販売中

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、自転車走行時の不安を払拭するリアライト一体型ドライブレコーダー「backeye（バックアイ）」のクラウドファンディングを、2026年1月30日より応援購入サービス・Makuakeにて開始しました。

開始後またたく間に目標金額を達成し、2026年2月3日現在で1296%を超える120万円以上の支援を得ています。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/backeye/(https://www.makuake.com/project/backeye/)

※プロジェクトは「2026年3月21日」までの限定販売となります。

「振り返るのが怖い」「後ろが見えないまま走る不安」「万が一の際に証拠が残らない」

こうした声に応えるために開発されたのが、リアライトとドライブレコーダーを一体化し、スマートフォンと連携する自転車用ドラレコ「backeye」です。

backeyeは、リアライトとドライブレコーダーを一体化させることで、事故の抑止（被視認性の向上）と、万が一の際の証拠記録を1台で両立。さらにスマホ連携により、走行中でも振り返らずに後方の様子をリアルタイムで確認できる、新しい安全の形を提案します。

商品の主な特徴

☑ リアライト×ドライブレコーダーの一体化設計

☑ スマホWi-Fi連携によるリアルタイムプレビュー＆操作

☑ 長時間運用を前提にした電源設計（最大8～9時間級）

☑ IP67相当の防水防塵による全天候ドラレコ運用

☑ 実用志向の録画技術（1080p/30fps＋広角＋ループ録画＋タイムスタンプ等）

【Point 1】リアライト×ドライブレコーダーの一体化設計

最大70ルーメンの赤色LEDライトで後方からの被視認性を確保しつつ、高品質な広角カメラで後方の広い領域映像を鮮明に記録します。backeyeをシートポストに取り付けるだけで、事故予防（被視認性）と証拠記録（録画）の両立が可能です。

【Point 2】スマホWi-Fi連携によるリアルタイムプレビュー＆操作

専用アプリを使用することで、走行中でもスマホで後方映像をリアルタイムプレビュー可能です。振り返らずに背後の車両接近を確認でき、安全性が大幅に向上します。

また、スマホから録画映像の再生・ダウンロード・各種設定変更も可能です。

【Point 3】長時間運用を前提にした電源設計（8～9時間級）

3,200mAhのリチウムバッテリーを内蔵し、通勤・通学からロングライドまで幅広く対応します。フル充電で1日の走行をカバーできる最大8～9時間の連続使用が可能で、充電がなくなっても約2～3時間でフル充電が完了します。

【Point 4】IP67相当の防水防塵による全天候ドラレコ運用

IP67相当の防水防塵性能を備えており、雨天走行でも安心して使用可能。突然の天候変化にも対応し、オールシーズン・全天候での録画運用を実現します。

自転車という屋外環境を前提とした設計により、天候を気にせず毎日のライドに装着できます。

【Point 5】実用志向の録画技術

1920×1080の高解像度・30fpsのスムーズな録画で、ナンバープレートや周囲の状況を鮮明に記録されます。パソコンでも動画を再生できるMP4形式での保存形式で、ループ録画機能によりmicroSD（最大128GB対応）の容量がいっぱいになっても自動的に古い映像から上書きされます。

GPS機能により走行ルートと速度も記録でき、万が一の事故時に正確な証拠として活用できます。

使用者からの声

製品仕様

プロジェクトのリターン

最大割引率40%・35％など、Makuake限定のリターンを用意しています。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：車道の恐怖をスマホで見える化！事故に備える自転車用ドライブレコーダーバックアイ

【期間】：2026年1月30日～2026年3月21日

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/backeye/