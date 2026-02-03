“ストレートをあきらめない”くせ毛研究歴30年以上の「プロカリテ」がリニューアル！

株式会社ウテナ

株式会社ウテナは、くせ毛の研究をもとにつくられた「プロカリテ」ヘアメイクシリーズ4品をリニューアルいたします。30年以上くせ毛研究を続けてきた知見を活かし、シリーズ全体でくせ毛の根本原因にアプローチする“独自ストレートケア*¹”を提案します。リニューアル品は、2026年3月2日より順次切り替えとなります。 (メーカー出荷日です。店頭展開日は店舗により異なります。)

■くせ毛に寄り添う「プロカリテ」の歩み

プロカリテは、「髪が柔らかくなり、扱いやすくなる製品が欲しい」というニーズを受け、1991年に誕生しました。当初は「毛髪軟化」をコンセプトにスタイリングアイテム、インバストリートメントのヘアメイクシリーズを展開しておりましたが、その後特に要望が多かった「くせ毛ケア」ニーズの高まりにあわせ、1993年に硬い髪シリーズのプロカリテI、くせ毛用のプロカリテIIを発売。

発売当初のプロカリテ

2000年にはセルフでできるストレートパーマも発売し、ヘアメイク、ヘアケア、パーマと幅広いラインナップを展開することで、くせ毛のトータルケアブランドとしてくせ毛に悩む方々に寄り添い、その後も様々な商品を展開してまいりました。この度、より多くのくせ毛悩みを抱える皆様に、長年のくせ毛研究の知見を活かした“独自ストレートケア*¹”をお届けしたい。その想いからヘアメイクシリーズ4品（ヘアメンテナンスエマルジョン、ヘアジュレ、まっすぐうるおい水、まっすぐうるおい水（つめかえ用））のリニューアルを行う運びとなりました。

*¹ ダメージによるうねりを整えること

■ヘアメイクシリーズ共通特長：縮毛矯正技術を研究してきたプロカリテの“独自ストレートケア*¹”で、くせ・うねりの根本原因にアプローチ。

水分で髪の隙間を埋めたり、表面をコートしたりするだけでは根本的なうねりケアにはなりません。そこでプロカリテでは、毛髪内部の”結合”と“タンパク質の偏り”に着目。ダメージにより損傷した髪の毛を補修する「ジマレイン酸」（補修成分）*²と、髪の主成分“タンパク質”である「オイルケラチン(R)」（保湿成分）*³を配合。「独自ストレートケア*¹」を採用し、手ごわいくせ毛も整え、まとまる髪に導きます。縮毛矯正技術を研究してきたプロカリテだからこそたどり着いた毛髪補修技術です。

■各商品特長

*¹ ダメージによるうねりを整えること *² ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム *³ イソステアロイル加水分解ケラチン、イソノナン酸イソノニル *⁴ 髪をしなやかにまとまりやすく整えること *⁵ ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム、グリセリン *⁶ イソステアロイル加水分解ケラチン、イソノナン酸イソノニル、グリセリン

とろける指通り 髪の質感*⁷変わるヘアミルク「ヘアメンテナンスエマルジョン」

●うねりをおさえて毛先まで、するんとまとまるヘアミルク。軽やかな仕上がりで、髪が細くやわらかい方におすすめです。

●シリーズ共通の独自ストレートケア*¹を採用しながら、髪のうねりの原因となるダメージケアまで対応。セラミドCMC（保湿成分）*⁸に加え、アルガンオイル（保湿成分）*⁹、湿気ブロック＆毛髪しなやか成分*¹⁰を配合しました。

*⁷ 髪の手触りや仕上がりのこと *¹ ダメージによるうねりを整えること *⁸ セラミドＮＧ、セラミドＡＧ、セラミドNＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ、コレステロール、グリセリン *⁹ アルガニアスピノサ核油 *¹⁰ イソステアロイル加水分解コラーゲン、グリセリン

ブローでくせ・うねりも根元からまっすぐ「ヘアジュレ」

●スタイリングがいつも思うようにいかない方におすすめのスタイリングジュレ。伸縮性のある被膜が髪1本1本をコーティングしてカタチづくりをサポートし、ヘアスタイルをキープします。

●うねりやすい前髪もストンッとまとまる髪へ。アイロンのあてられない生え際・産毛にもお使いいただけます。

●ヘアアイロンをご使用になる前にもお使いいただけます。

頑固な寝ぐせも速攻リセット「まっすぐうるおい水」

●絡まりやすい寝ぐせも、するんとほどけて艶やかでまとまりのある髪に導くうるおいたっぷりのミルクinヘアウォーター。

●くせ毛スムース＆ヒートプロテクト成分*¹¹、湿気ブロック＆毛髪しなやか成分*¹⁰配合のミルクinウォーターがパサつきうねる髪の芯まで浸透。指通りなめらかで扱いやすくまとまる髪に。

*¹¹ アモジメチコン *¹⁰ イソステアロイル加水分解コラーゲン、グリセリン

■くせ毛の研究をもとにつくられた「プロカリテ」

1991年の発売以来、30年以上くせ毛悩みに向き合い続けてきたロングセラーシリーズ。縮毛矯正剤、ヘアケア、スタイリングと幅広いラインナップを展開する、くせ毛のトータルケアブランドです。

【シリーズ品概要】

左から

名称：プロカリテ ヘアメンテナンスエマルジョン

価格：1,760円（税込参考価格）

容量：110ｍL

商品説明：手強いくせ毛悩みに。指先とろける、髪の質感*⁷変わる。プロカリテの独自ストレートケア*¹で軽やかに毛先まとまる、くせ毛用ヘアミルク。

*⁷ 髪の手触りや仕上がりのこと *¹ ダメージによるうねりを整えること

※こちらの商品はリニューアルに伴い、価格を改定いたしました。

名称：プロカリテ ヘアジュレ

価格：1,650円（税込参考価格）

容量：175mL

商品説明：根元のくせ・うねりも、ブローでまっすぐに。髪1本1本をコーティングし、しなやかなまとまりをキープ。うねりやすい前髪・生え際・産毛にも。

名称：プロカリテ まっすぐうるおい水 ／ まっすぐうるおい水（つめかえ用）

価格：748円（税込参考価格）／ 968円（税込参考価格）

容量：本体270mL ／ つめかえ用500mL

商品説明：絡まりをほどき、みずみずしく艶やかなまとまりのある髪に整えるくせ毛用寝ぐせ直しウォーター。

名称：プロカリテ EXストレートパーマ ショート用／ロング用 医薬部外品

価格：ショート用935円（税込参考価格）／ロング用1,485円（税込参考価格）

容量：ショート用 第1剤50ｇ、第2剤50ｇ、アフタートリートメント15g

ロング用 第1剤100ｇ、第2剤100ｇ、アフタートリートメント15g

商品説明：くせ毛が1度でまっすぐ！自宅用ストレートパーマ。毛先までさらさらな髪へ。医薬部外品。

名称：プロカリテ 縮毛矯正セット ショート用／ロング用 医薬部外品

価格：ショート用1,595円（税込参考価格）／ロング用2,090円（税込参考価格）

容量：ショート用 第1剤50ｇ、第2剤50ｇ、ホットアイロンマニキュア15g、スムースキープエッセンス5g×3回分／ロング用 第1剤100ｇ、第2剤100ｇ、ホットアイロンマニキュア15g、スムースキープエッセンス5g×3回分

商品説明：独自の4STEP矯正システムで、くせ毛のゆがみをまっすぐに。自宅用縮毛矯正。医薬部外品。

名称：プロカリテ ストレートメイクシャンプー ラージ

価格：1,320円（税込参考価格）

容量：600mL

商品説明：キメ細かな泡できしまず髪をなめらかに洗い上げるくせ毛用シャンプー。髪1本1本を毛先までコーティング。湿気をガードして翌朝のうねり・広がりをおさえ、しなやかな髪をたもちます。グリーンフローラルの香り。

名称：プロカリテ ストレートメイクコンディショナー ラージ

価格：1,320円（税込参考価格）

容量：600mL

商品説明：髪内部にうるおいを閉じ込めて、パサつきを防ぐくせ毛用コンディショナー。髪1本1本を毛先までコーティング。湿気をガードして翌朝のうねり・広がりをおさえ、しなやかな髪をたもちます。グリーンフローラルの香り。

名称：プロカリテ ストレートメイクパック ラージ

価格：1,320円（税込参考価格）

容量：440g

商品説明：髪の芯まで溶け込むように浸透し、毛先までしっとりしなやかに整えるくせ毛用ヘアトリートメントパック。髪1本1本を毛先までコーティング。翌朝のうねり・広がりをおさえます。グリーンフローラルの香り。

名称：プロカリテ スムースキープエッセンス【通販限定品】

価格：1,320円（税込参考価格）

容量：100ｇ

商品説明：髪の表面をコートしながら湿気の吸収をおさえてくれる洗い流さないトリートメント。雨の日も、湿気の多い日も、“まっすぐ感” “さらさら感”をキープします。カクテルフルーツの香り。

名称：プロカリテ EXヘアマスク

発売日：2026年3月2日発売（※一部企業での限定販売）

価格：1,980円（税込参考価格）

容量：180g

商品説明：いうことをきかない手強いくせ毛悩みに、密着ダメージ補修するヘアマスク。質感補整*⁴でパヤ毛までゼロへ。軽やかで柔らかい、とろけるような指通りのまとまり髪へ。

*⁴ 髪をしなやかにまとまりやすく整えること

名称：プロカリテ EXヘアメンテナンスエマルジョン

発売日：2026年3月2日（※一部企業での限定販売）

価格：1,870円（税込参考価格）

容量：110ｍL

商品説明：手強いくせ毛悩みに。指先とろける、髪の質感*⁷変わる。プロカリテの独自ストレートケア*¹でなめらかにまとまる、ゴワつく硬い髪用ヘアミルク。

*⁷ 髪の手触りや仕上がりのこと *¹ ダメージによるうねりを整えること

名称：プロカリテ ストレートアイロンミスト

発売日：2026年3月2日発売

価格：1,650円（税込参考価格）

容量：100ｍL

商品説明：軽やかなサラ艶髪が続く、ストレートアイロン用下地。ふんわりミストが髪の内部まで浸透し、熱ダメージをケアしながらストレートヘアをロック。

※メーカー出荷日です。店頭展開日は店舗によって異なります。

※一部販売のない店舗があります。

●スムースキープエッセンス、EXヘアマスク、EXヘアメンテナンスエマルジョン以外の商品は、全国のバラエティショップ・ドラッグストア等で販売しております。

