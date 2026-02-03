「SBINFT Mits」、不動産クラウドファンディング「BATSUNAGU」の出資者向けコミュニティー施策で採用

SBINFT株式会社

SBINFT株式会社（代表取締役社長：近藤 智彦、以下「当社」）の運営するNFTマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」が、株式会社リムズキャピタル（代表取締役社長：三平 裕毅、以下「リムズキャピタル」）の運営する不動産クラウドファンディング「BATSUNAGU（バツナグ）」上で、2026年2月3日から開始されるNFTを活用した顧客エンゲージメント強化施策で採用されました。

◆ 本取り組みの背景

「SBINFT Mits」は、ブロックチェーンの活用（NFT）でファンを可視化し、その育成から獲得までをワンストップで実現できるマーケティングプラットフォームです。導入企業は、「SBINFT Mits」に搭載された12種の機能（NFT作成・配布機能、SNS連携機能など）により、NFTを介してファンと直接交流しながら、自社のマーケティングを実現できるのが特徴です。「SBINFT Mits」は、2023年9月にオープンベータ版の提供を、2024年4月からは正式にサービス提供を開始しており、企業やプロジェクトのマーケティング施策において、計51の導入実績があります。

当社は、2023年10月17日に発表のとおり（※1）、リムズキャピタルが運営する不動産クラウドファンディング「BATSUNAGU」の募集ファンドに出資した投資家に対し、優待付きNFTを配布する機能を同社に提供しておりました。なお、本合意に基づくNFT配布時点では、「SBINFT Mits」の正式サービス提供前であったため、使用しておりません。

リムズキャピタルの運営する「BATSUNAGU」は、古民家再生や地方創生プロジェクトなど、社会的意義に着目した不動産ファンドを組成しています。同社は、投資家に対して金銭的なリターン（配当）だけでなく、投資先の地域やプロジェクトとの「つながり」という新たな価値を提供し、継続的な関係人口の創出と地域経済の循環を目指しています。

リムズキャピタルは、これらの実現にあたり、NFTを活用した「投資家と地域」「投資家同士」を結びつけるコミュニティー形成が有効であると考えており、また、リムズキャピタルのNFT配布における、当社の実績や技術力を高く評価いただいたことから、同社の新たな取り組みに、当社の「SBINFT Mits」が採用されました。

◆会員向けコミュニティー施策の概要

リムズキャピタルは、下記の2種類のNFTを対象者に配布します。また、配布したNFTは、現時点では「会員証」や「特典等の権利の表象」としての活用を予定しております。また同社は、今後、段階的にNFT保有者向けの特典を拡張していく予定です。

1.「BATSUNAGU」の出資者向けNFT配布

公式キャラクター「つなぐま」の画像を用いたNFTです。「BATSUNAGU」での出資経験を証明する役割を持ち、同社による将来的な特典の付与が予定されています。特典の詳細は未定ですが、投資家同士が情報交換を行う「限定コミュニティーサイト」への参加権や、今後開催される「BATSUNAGU」主催のイベントへの招待などが予定されております。

2. 野尻湖ホテルリノベーションファンド出資者向けのNFT配布

配布するNFTは、野尻湖ホテルリノベーションファンドの出資者であることの証明に活用されます。また、同NFTには、野尻湖ホテルリノベーションファンドにより建設予定のホテルの「2026年2月28日に開催予定のオープン記念イベント」への参加権、同ファンドにより建設予定のホテルの宿泊割引券・施設利用券としての機能などが付与される予定です。

※上記の各特典の開始時期や詳細な内容は、決定次第「BATSUNAGU」公式サイト等で公表される予定です。

当社は、今後もお客様のニーズに応えるサービス提供を通じ、お客様の利便性と満足度向上を図りながら、様々な企業・団体と協業を進めつつ、日本のWeb3を牽引するビジネスの創出を目指します。

【BATSUNAGUについて】

BATSUNAGUは、地域と不動産と人をつなぎ、そこに新たな価値を創っていく不動産特定共同事業を活用した不動産ファンドです。特に、各地域の強み、風土、文化を継承・掘り起こしのアレンジを行い、具体的な事業化の推進、雇用等の創出を目指し、最終的に地域および行政と共同で地産地消、地域活性化につながるプロジェクトを実行しております。

URL：https://invest.batsunagu-funding.com/#/opportunities/208(https://invest.batsunagu-funding.com/#/opportunities/208)

【SBINFT Mitsについて】

「SBINFT Mits」は、ファンの可視化から獲得までをワンストップで実現するマーケティングプラットフォームです。NFT発行者がファンコミュニティーとの直接的なコミュニケーションを実現するために必要な12種類の機能を搭載しています。導入企業は、NFTの発行・配布からコミュニティー形成を通じてファンとダイレクトな関係性を構築し、Web3に関する知見がなくとも、容易にNFTを活用したデジタルマーケティングを行うことができます。

URL：https://sbinft-mits.com

【SBINFTについて】

「Be the FIRST. Be the STANDARD.」

NFTを社会へ広げる、その真ん中に。

利便性の向上、コミュニティーの形成、新たな体験の提供。そんなNFTを通した革新的なサービスを、先頭に立って社会へ。そのサービスを誰もが信頼できるプラットフォームで、社会の常識に。ひらかれ、つながった社会の構築を目指して。

◆ 会社概要

会社名：SBINFT株式会社

所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー

代表者：近藤 智彦（こんどう ともひこ）

設立：2015年5月

事業内容：

・NFTプロジェクトの運営を通じたロイヤルカスタマーの可視化、育成、獲得が出来るマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」の提供

・承認制による安心安全なコンテンツのみ流通することを目的としたパブリックチェーンによるNFTマーケットプレイス事業「SBINFT Market」の提供

・企業や団体などが、NFTを活用した新たなビジネスモデルの構築を実現するためのNFTコンサルティング事業「NFT Consulting」の提供

