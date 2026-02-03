【アロフト東京銀座】甘酸っぱい旬を自由に楽しむ『いちごの収穫祭』 第2弾がスタート！フレッシュいちご食べ放題 × わがままショートケーキ

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル、アロフト東京銀座（東京都中央区銀座6-14-3 総支配人 藤原邦継）は、フレッシュいちごを心ゆくまで楽しめる人気企画“いちごの収穫祭”の第2弾を2026年3月1日より開催します。

前回好評だったフレッシュいちごの食べ放題はそのままに、今回は木箱いっぱいのいちごを好きなだけ盛り付けて仕上げる “ショートケーキ体験”が加わり、より自由にいちごを楽しめるスタイルへと進化しました。甘酸っぱい果実をふんだんにまとわせ、自分だけの“わがままショートケーキ” を完成させる時間をお楽しみいただけます。

また、期間中は館内のThe WAREHOUSEとW XYZ Barにて、真っ白なアロフトパフェ、さらにいちごを使ったスペシャルデザートも登場。

ホテル全体がいちご色に染まる季節、アロフトならではの遊び心とともに、思い思いの“いちご時間” をご堪能ください。

『いちごの収穫祭』第2弾（イメージ）

『いちごの収穫祭』第2弾

第2弾では木箱いっぱいに積まれたフレッシュいちごを思うままに盛り付けて仕上げる“ショートケーキ体験”が登場し、いちごの楽しみ方がさらに広がりました。

ふんわりとしたスポンジに、好みのいちごを自由にトッピングしていく過程は、まるでケーキをキャンバスに見立てて描いていくようなひととき。

鮮やかな赤が目にも楽しく、自然と写真を撮りたくなるシーンが生まれます。

いちごが主役のこの季節、気の赴くままに手を伸ばして、お気に入りの一口を見つけてみてください。

『いちごの収穫祭』第2弾 開催概要

- 期間：第2弾 2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）時間：平日ランチ 11:30～15:30（L.O.14:00）、土日祝ランチ 11:30～16:30（L.O.15:00）※90分制- 料金：サラダバーといちごの収穫祭 5,000円（税サ込）※サラダバーとのセット注文が必須となります。- 場所：The WAREHOUSE（2F）- 予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-tokyo-ginza/reserve- 仕入れ状況等により、予告なく内容を変更、または終了する場合がございます。

期間限定スペシャルデザートも登場

- いちごのフレジェ

フレッシュいちごをたっぷり使った季節限定のデザート。

中央に香ばしいプラリネを忍ばせ、いちごの瑞々しさとクリームの軽やかさにほどよいコクを添えています。ひと口ごとに異なるハーモニーが広がる、彩り豊かな一皿です。

- アロフト パフェブラン

白を基調に、ホワイトチョコや透明感のあるジュレ、レモンやヨーグルトの軽やかな酸味を重ねたパフェは、グラスの中に光が差し込んだように見える、アートピースのような仕上がりです。

いちごのフレジェ（イメージ）アロフト パフェブラン（イメージ）

期間限定スペシャルデザート

- 期間：2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）- 料金：いちごのフレジェ 1,200円（税サ込）、アロフト パフェブラン 2,300円（税サ込）- 場所・提供時間：

The WAREHOUSE（2F） 18：00～22：00（L.O.21:00）

W XYZ Bar（1F） 平日15：00～24：00（L.O.22:30）、土日祝 15：00～24：00（L.O.22:30）

【アロフトホテルについて】

音楽やアートを愛する人のためのブランド、アロフトホテルは、現在世界で29の国と地域に240軒以上のライフスタイルホテルを展開しています。アロフトは、「Different. By Design」というブランドフィロソフィを持ち、個性、色、音楽へのこだわり、そしてそれらが生み出す文化を、情報感度の高い次世代の旅行者に向けて発信しています。中でも注目を集めているのは、ホテルの中での活気溢れるソーシャルシーンや、新進気鋭のアーティストをフィーチャーするシグネチャーミュージックプログラム「Live@Aloft」。アロフトならではのW XYZ(R) Bar、Re:MIX(SM)ラウンジ、テイクアウトのRe:Fuel by Aloft(SM)などのサービスについての詳細はhttps://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。(https://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

ウェブサイト：https://www.marriott.com/hotels/travel/tyoal-aloft-tokyo-ginza/

Instagram：https://www.instagram.com/alofttokyoginza/