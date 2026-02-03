パリアティブケアホームに新職種「聴き添い士」誕生

opsol株式会社聴き添い士（パリアティブケアホームはなの楠根にて）聴き添い士（パリアティブケアホームほしの岸和田にて）

opsol株式会社（本社：三重県伊勢市 代表取締役社長：鈴木征浩）が運営するパリアティブケアホームにおいて、独自の新たな専門職種「聴き添い士」による活動を、2026年1月より順次開始いたします。

本取り組みは、身体的ケアに加え、心の痛みや孤独、不安といった“全人的苦痛”に寄り添うことを目的としたもので、パリアティブケアの質をさらに高める新たな試みです。

聴き添い士とは

「聴き添い士」は、じっくりと、かつ積極的に話を“聴き”、その人の思いや人生に寄り“添う”ことを目的とする、opsol株式会社独自の新しい職種です。

医療行為や心理療法、カウンセリングを行う職種ではなく、語られる内容を評価・分析・指導することを目的とせず、言葉や沈黙、その人の存在そのものを尊重しながら、共に時間を過ごします。

本活動は、パリアティブケアにおけるスピリチュアルケアの一環として位置づけられ、「その人らしさ」を支え、人生の最終段階まで尊厳をもって生きることを支援します。

活動の対象と内容

聴き添い士の活動対象は、以下の方々です。

●パリアティブケアホームのご入居者様

●パリアティブケアホームで働く職員

ご入居者様には、心のケアとしての寄り添い・傾聴の時間を提供し、

職員に対しては、心の健康を支えるサポートとしての支援活動を行います。

なお、聴き添い活動は無料で提供され、ご本人の意思を尊重し、利用を強制するものではありません

専門性と中立性について

聴き添い士は、

●上智大学グリーフケア研究所認定・臨床傾聴士

●日本スピリチュアルケア学会認定・臨床スピリチュアルケア士/専門スピリチュアルケア師

のいずれかまたは複数の資格を保有していることを条件としております。

また、本活動は特定の宗教とは一切関係がなく、宗教的勧誘や信仰への介入は行いません。信教の自由や価値観を尊重し、中立的な立場で関わります。

医療・介護の現場では、人生の意味や価値に向き合う「スピリチュアルケア」の重要性が以前から指摘されています。一方で、こうした心のケアを宗教的立場に依らず、専門資格を有する職員が独立した職種として常設的に担う体制を、施設運営の中に正式に位置づけている例は多くありません。

聴き添い士は、そのような背景を踏まえ、特定の宗教や思想に偏ることなく、一人ひとりの価値観や人生観を尊重しながら心のケアに寄り添う、新たな専門職として位置づけられています。

活動開始施設

以下のパリアティブケアホームにて、順次活動を開始いたします。

●パリアティブケアホーム はなの楠根

●パリアティブケアホーム ゆきの彩都

●パリアティブケアホーム ほしの岸和田

●パリアティブケアホーム スタイルプラス にじの大蓮

今後について

opsol株式会社は、「身体」と「心」の両面から支えるパリアティブケアの実現を目指し、今後も新たな取り組みを現場での実践を重ねながら効果を検証し、パリアティブケアの新たなスタンダードとなることを目指してまいります。

【会社概要】

社名 ： opsol株式会社（オプソル）

本社所在地 ： 三重県伊勢市小俣町元町623番[征鈴1] [か横2] [po3] 1

大阪本社 ： 大阪府大阪市中央区谷町3丁目2-11 FLAGSビル3階

代表取締役社長 ： 鈴木 征浩

事業内容 ： 高齢者向け住宅・有料老人ホーム「パリアティブケアホーム」および「パリアティブケアホームスタイルプラス」、訪問看護、訪問介護、通所介護、居宅介護支援の事業所の運営、「opsol高齢者・ケア住宅紹介サービス」の運営、出版・制作事業「opsol book」の運営

webサイト ： https://opsol.co.jp/

お問い合わせ先

opsol株式会社 コーポレートコミニュケーション室 白砂 大地（しらまさ だいち）

TEL : 06-6585-0155 e-mail : cc@opsol.co.jp