株式会社TimeTree、プラットフォームビジネスアナリスト 杉原剛氏をアドバイザーに迎え「エージェンティック広告」時代に向けた対応を開始

株式会社TimeTree

カレンダーシェアアプリ「TimeTree」を運営する株式会社TimeTree（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：深川泰斗、以下 TimeTree）は、プラットフォームビジネスアナリストの杉原剛氏をアドバイザーに迎え、エージェンティックAIを前提とした次世代広告モデル、「エージェンティック広告」に関する対応を開始することをお知らせします。

広告は「枠」から「人」、そして「意図」へ

広告取引はこれまで、「枠（予約型広告）」から「人（運用型広告）」へと進化してきました。 一方、生成AI・エージェンティックAIの進展により、広告主や生活者の“意図（インテント）”そのものを起点とした、新たな広告取引の形が現実味を帯び始めています。

エージェンティック広告とは、AIエージェントが自律的に対話・判断・交渉を行い、

広告主の意図と、生活者の状況・文脈（コンテキスト）を直接結びつける広告モデルです。この新しい広告モデルにおいて、価値の源泉は 「オーディエンス」から「コンテキスト」へと大きくシフトしていくと考えられています。

TimeTreeは、グローバルで7,000万を超えるユーザーと、累計150億件（2026年1月時点）を超える予定データという独自の資産を有しています。これにより、ユーザーを「時間軸（過去・現在・未来）」「関係性」「予定」という多角的な視点で捉え、極めて解像度の高いコンテキストを生成できる唯一無二のプラットフォームとなっています。

杉原 剛氏との取り組みについて

杉原 剛氏は、Google、Yahoo!検索広告（旧オーバーチュア）などを経て、 日本におけるプラットフォーム広告・広告標準化・リテールメディアの議論を長年リードしてきた人物です。

この度開始する杉原氏との取り組みでは、TimeTreeの持つ「未来を含んだコンテキスト」を、エージェンティック広告時代における新たな価値提供の基盤とし、自社のコンテキスト提供者としての役割を確立するとともに、広告主・プラットフォーム・AIエージェントが共存する新しい広告取引の設計および実証に取り組んでまいります。

杉原 剛 氏プロフィール

KDDI、インテルを経て、オーバーチュア（現Yahoo!検索広告）、Google日本法人で広告営業戦略を担当。2009年にマーケティングのコンサルティングサービスやツールを提供するアタラ株式会社を創業。プラットフォーム広告、リテールメディアなどの最新情報を発信する、日本では数少ないプラットフォームビジネスアナリストでもある。次世代広告の標準化（AdCP、UCP、ARTF等）に関する深い知見を持ち、エージェンティック広告の実現に向けた技術的・事業的な課題を理解している。「プラットフォームの思考回路」チャンネルをX、LinkedIn、Voicyで運営。

杉原 剛氏 コメント

広告はこれまで「枠」や「人」を起点に進化してきましたが、生成AI・エージェンティックAIの登場によって、いよいよ「意図（インテント）」そのものを起点とする時代に入ろうとしています。

TimeTreeは、予定という“未来を含んだデータ”を軸に、時間・関係性・文脈を高解像度で捉えられる、極めて稀有なプラットフォームです。これはエージェンティック広告時代において、AIエージェントが意思決定を行うための重要なコンテキスト基盤になり得ます。

本取り組みを通じて、TimeTreeが「コンテキスト提供者」として新たな価値を確立し、広告主・プラットフォーム・AIエージェントが共存する次世代の広告取引モデルを具体化していくことに貢献していきたいと考えています。

本件に関するお問い合わせ先

下記メールアドレスまでご連絡ください。

ads@timetreeapp.com（TimeTree 事業開発担当）

TimeTree Adsについて

TimeTree Adsは、「予定」へのターゲティングとカレンダーサービスならではのUI・UXを活かしたプロモーションを特徴とする広告ソリューションです。

グローバル7,000万以上のユーザーが利用する「TimeTree」に毎日登録されるさまざまな「予定」。TimeTree Adsはカレンダーサービスならではのデータを活用して、ユーザーのこれからの予定や行動にあわせた最適なターゲティングを実現します。

「TimeTree Ads」公式サイト：https://timetreeapp.com/intl/ja/ads

株式会社TimeTree 概要

- 社名：株式会社TimeTree（英語表記：TimeTree, Inc.）- 設立：2014年9月1日- 代表者：深川泰斗（代表取締役社長）- 所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目18番1号 住友不動産新宿セントラルパークタワー18階- URL：https://timetreeapp.com/intl/ja/corporate- 事業内容：カレンダーシェアアプリ「TimeTree」の運営・開発