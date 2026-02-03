２０２６年３月１８日（水）「イオンリカー津田沼South」オープン

イオン株式会社*パースはイメージです

イオンリカー株式会社*１は２０２６年３月１８日（水）、千葉県習志野市の「イオンモール津田沼 Ｓｏｕｔｈ」１階に「イオンリカー津田沼Ｓｏｕｔｈ」をオープンします。当社では近年、お客さまが“体験を通じて納得して選べる”売場づくりを強化しており、本店舗はその取り組みをさらに進化させた体験型コンセプト店舗です。

本店舗では、ソムリエによる提案型接客、有料試飲サーバー、角打ちスペース、セミナー・イベントなどを通じて、「話せる・試せる・学べる・買える」体験を一体化した新しい酒類の購買体験を提供します。ワイン売場には、味わいを３０のカテゴリに整理した「味わいチャート」を導入しており、ワインが初めての方でも“自分の好きな味わい”を簡単に見つけられる仕組みです。

１．体験価値の進化――「話す・試す・学ぶ・買う」を一体化

◆ワインを“味わいで選ぶ”３０分類ワインチャート

世界各国のワインを、３０種類の味わいに分類した「ワインチャート」を導入し、初心者の方でも視覚的に好みを見つけやすい売場です。気になるワインは、有料試飲サーバーでテイスティングし、その場で納得して購入できます

◆常駐ソムリエによる提案型接客

ソムリエが常駐し、ワイン選びの相談から試飲、料理とのペアリングまで、一人ひとりに合わせた“提案型接客”を行います。用途・嗜好・予算に

応じて最適な一本をご案内し安心して選べる環境を提供します。

◆テイスティングイベント・セミナーを定期開催

ワイン、日本酒、洋酒に加え、今回からビールをテーマにしたイベントやセミナーも定期的に開催します。憧れの銘柄や話題の商品を“楽しみながら学べる”機会を提供し、お客さま同士が交流できる場としても活用いただけます。

◆角打ちスペースによる “ショールーム体験”

売場で取り扱う商品を、その場で気軽に試すことができる角打ちスペースを設けています。キャッシュオン形式で、飲んで気に入った商品をすぐに

購入できる仕組みです。従来の立ち飲みのイメージを刷新し、女性や若年層も立ち寄りやすいスタイリッシュで開放的な空間を目指しています。

２．商品価値の進化――“直輸入だからこそ”の価格とラインアップ

当社では、「株式会社やまや」と「イオン株式会社」が共同出資する輸入事業会社「コルドンヴェール株式会社」を通じて、世界各国の産地から酒類を直接調達しています。グループ企業が輸入・調達を一元的に行うことで、中間コストを抑えた“直輸入ならでは”のお買い得な価格と、希少性の高いラインアップを実現しています。

◆ワイン ―― 産地別 × 味わい別で、選びやすく

ワイン売場は、「産地別」と「味わい別」の２つの視点から選べる構成としています。フランス、イタリア、アメリカなどの銘醸地を中心に、ソムリエが特別な日の一本をご提案する産地別セクションを設置。また、ワインを３０種類の味わいに分類した「ワインチャート」により、気分やシーンに合わせて“味のイメージで選べる”味わい別セクションも展開します。初心者の方からこだわり派の方まで、直感的に自分に合うワインを選べる売場づくりを進めています。

＜おすすめ商品の一例＞

▶「産地別」商品：「フェッラーリ ブリュット」 本体価格：４,９８０円（税込価格：５,４７８円）*２

産地：イタリア タイプ：白泡 味わい：SP０４

北イタリアのアルプスの山々に囲まれた産地・トレントは、イタリアを代表するスパークリングワインの銘醸地です。アルプスから吹き下ろす冷たい風によって育まれたぶどうはフレッシュな酸味が際立ち、穏やかに熟した果実の余韻が続く、

バランスのよい味わいが特長です。

▶「味わい別」商品：「プナム ソーヴィニヨンブラン」 本体価格：２,２８０円（税込２,５０８円）*２

産地：ニュージーランド タイプ：白 味わい：W０１

サクラアワード２０２５ダブルゴールド受賞。ニュージーランド・マールボロ産ソーヴィニヨン・ブランです。フレッシュなハーブとトロピカルフルーツの特長的な香りがグラスから立ち上ります。ピュアな果実味が楽しめ、シーフードやチキン、サラダなどによく合うワインです。

◆ビール ―― 国内外のクラフトビールを多彩にラインアップ

国内外のクラフトビールを幅広く取り揃えています。うちゅうブルーイング（山梨県）、West Coast Brewing（静岡県）、BREWDOG（スコットランド）など、味わいや希少性、話題性で高く評価されるブルワリーを厳選しました。店内の角打ちスペースでは、これらのクラフトビールを気軽にお楽しみいただけ、家飲み用としてのご購入にも最適です。

◆洋酒 ―― 世界の銘酒から希少な一本まで

世界中から厳選した約４００種類を取り揃え、有名ブランドから限定ヴィンテージやプレミアムの希少酒まで幅広くご用意します。「ウイスキーにチャレンジしたい方」から「深く味わいたい方」までご満足いただけるよう、直輸入品や国産クラフトなど個性豊かな逸品も充実させています。

◆日本酒 ―― 全国の銘酒から季節の一本まで

日本全国の蔵元から、約２００銘柄・３００種類の地酒を厳選して取り揃えています。「贈答用の上質な一本」「日常の晩酌に寄り添う味わい」「日本酒に挑戦したい方の入門酒」など、多彩なお客さまの志向にお応えできるラインアップです。また、スパークリング日本酒や飲み切りサイズの小容量、季節限定品、蔵元直送の生酒など、バリエーション豊かな商品も充実しています。

３．利便性の統合――アプリ・EC連携で購入体験がスムーズに

店頭体験とアプリ／ECをスムーズに連携します。試飲したワインの記録やおすすめ情報をアプリで確認でき、気に入った一本はそのまま再購入が可能です。店舗受取・配送・ギフトにも対応し、“試す → 買う → リピート”がもっと簡単に、もっと便利になります。

イオンリカー津田沼Ｓｏｕｔｈの魅力を最大限に楽しめる公式アプリ

ワイン選びがもっと楽しく、もっとお得になる機能を多数搭載しています。

１.ワインの購入額で貯まるポイントサービス

２.年間購入金額に応じてランクアップする会員ステージ

３.キャンペーンやクーポンなどのお得な情報を配信

４.自分だけのワイン記録「ワインノート」機能

５.好みのワインがすぐに見つかる検索機能

アプリを活用することで、より便利に、よりお得にワインをお楽しみいただけます。

【店 舗 概 要】

店舗名：イオンリカー津田沼Ｓｏｕｔｈ

所在地：千葉県習志野市津田沼１-１０-３０

イオンモール津田沼 Ｓｏｕｔｈ １階

開業日：２０２６年３月１８日（水）

取扱商品：ワイン・ビール・日本酒・洋酒・焼酎・食品など

*１ イオンリカーは、東京都内を中心に１３店舗を展開するお酒の専門店です。ワインを中心にビール、洋酒や日本酒も充実。独立型のワインショップとして特別な体験を提供しています。

*２ 価格は変更になることがございます。