【27卒向け1day選考会】AI時代にこそ、”会う”から生まれる価値を。フロンティア、東京・福岡で1日で説明会～最終面接まで完結する特別イベントを開催

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営する、フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 政裕、以下 当社）は、AIが急速に普及する現代において、対話や人柄を重視した27卒向け特別採用イベントを、2026年2月に東京・福岡にて開催することをお知らせいたします。

当社は、AI化が加速する今だからこそ、画面越しでは伝わりきらない「熱量」や「誠実さ」を直接確かめ合う場を提供し、短期間でも深い相互理解が得られる選考会を実施いたします。

開催の背景：長期化する就活市場への課題感

現在、新卒採用市場では選考の早期化と長期化が加速しており、学生が学業や私生活と両立しながら数ヶ月にわたる選考プロセスを繰り返すなど、学生の心理的・肉体的な負担が増大しています。

当社は、こうした現状を鑑み、効率的なAI面接等で形式的に判断するのではなく、「直接会い、時間を共に過ごすこと」で、短時間でも確実に当社の情報・雰囲気を受け取っていただける特別選考イベントを開催いたします。

当社が提供しているサービス「レディクル」は、言語化できない想いをコンシェルジュが直接お話しして汲み取る「人間力」を核としています。採用においても、画面越しでは伝わりきらない一人ひとりの「熱量」や「誠実さ」を対面でしっかりと受け止めることで、学生の皆様にとって納得感のある、無駄のない意思決定の場を提供したいと考えています。

27卒向け特別開催イベント概要

就活生の負担を最小限に。説明会から最終面接までを1日に凝縮。スピーディーでありながら、当社役員との対話やオフィスツアーを通してミスマッチのない選考を実現します。



東京開催

- 開催日時：2月12日(木) 11:00～15:30／14:00～18:30- 形式：対面(東京本社)- 詳細・お申込み：https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/index/cfd3acf661d5172c7b1e8e3eaa6fe0c8- 参加特典＜当日内々定あり＞1日で説明会～最終面接まで完結。何度も予定を空ける必要なし！＜勤務地確約＞東京・大阪・福岡から勤務地が選べる！他企業の就職活動等で東京に来ている方も是非ご参加ください＜オフィスツアー付き＞実際に社員が働くオフィスをご案内！会社の雰囲気を肌で感じていただけます

福岡開催

- 開催日時：2月19日(木) 11:00～15:30／15:00～19:30- 形式：対面(天神予定)- 詳細・お申込み：https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/index/cfd3acf661d5172c7b1e8e3eaa6fe0c8- 参加特典＜当日内々定あり＞1日で説明会～最終面接まで完結。何度も予定を空ける必要なし！＜福岡実施＞通常、東京のみで実施している最終面接をこの日は福岡で実施します。移動や時間の負担を最小限に内々定を獲得することが出来ます＜オフィスツアー付き＞実際に社員が働くオフィスをご案内！会社の雰囲気を肌で感じていただけます

募集概要

事業拡大とマッチング精度向上のため、東京・大阪・福岡の全拠点において営業職を募集しております。AI化が進む世界で、あえて「人間力」を武器に挑戦したい方をお待ちしています。

- 募集職種： 営業職- 主な仕事内容： 企業様への『レディクル』のご提案、経営課題のヒアリング、パートナー企業の選定・ご紹介- 勤務地： 東京本社・大阪支社・福岡支社（原則希望制・転勤なし）- 詳細情報： 下記URLよりご確認ください

・27卒求人詳細： https://www.career-cloud.asia/27/entry/job/offer/frontier/detail/620

・採用サイト： https://recruit.frontier-gr.jp/

※現在中途採用も強化中です。募集職種については、下記よりご確認ください。

https://recruit.jobcan.jp/frontier/list/all/tokyo

その他開催イベント情報

現在、特別選考会以外にも27卒学生向けに、当社の「コミュニケーション・人柄」を大切にする雰囲気を体感いただけるオンライン説明会も実施しています。

- 週2回開催｜現場社員登壇！【オンライン説明会】内々定までしっかりサポート！選考直結型オンライン説明会

詳細・お申込み：

https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/index/f0d8e8a532daef394fd06f97ff6e00a0

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例：https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

