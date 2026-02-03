ラルフ ローレンが６度目の「オーストラリアン オープン2026」公式アウトフィッターに

ラルフ ローレン 合同会社

ラルフ ローレンは、2026年1月18日（日）から2月1日（日）に開催されたオーストラリアン オープン2026（AO26）において、公式アウトフィッターとしての6年目のパートナーシップを継続しました。晴れわたるメルボルンを舞台に、テニスシーズン最初のグランドスラムでラルフ ローレンは伝統を重んじつつ、次世代の若々しいスピリットを取り入れ、活気に満ちた新たな視点をもたらします。

「オーストラリアン オープンの開催は、国内そして世界の人々が一体となる祝いの場です。

私たちは、コート上の全大会スタッフおよびボールクルーの公式アウトフィッターとして

6年目のパートナーシップを継続できることを誇りに思います。」- ラルフ・ローレン

2021年のパートナーシップ開始以来、ラルフ ローレンはチェアアンパイアからボールキッズにいたるまで、オンコートで活躍する大会スタッフのユニフォームを手掛けてきました。本年はさらにそのパートナーシップを拡大し、公式サングラススポンサーとして、大会期間中、すべてのグラウンドクルー、ボールキッズ、審判にサングラスを提供しました。

また、今回はグローバルに活躍するガールズグループMEOVVのNARINさんらが最新ルックをまとって来場。熱気に包まれる会場で2月1日（日）のメンズシングルス決勝を観戦しました。

ラルフ ローレン オーストラリアン オープン コレクション

オーストラリアン オープン コレクションでは、ポロシャツ、ジャケット、ヘッドウェア、アクセサリーなど、ラルフ ローレンのアイコニックなスタイルを、大会のフレッシュなエネルギーと遊び心あふれる精神からインスパイアされた大胆なカラーパレットで展開します。ボールパーソンやスタッフのユニフォームには、オーストラリアの夏に対応した吸湿速乾機能とUVプロテクションの機能が取り入れられています。また、サステナビリティへの取り組みの一環として、ボールキッズのポロシャツはリサイクルペットボトル由来の糸で作られています。

さらに、ラルフ ローレンはAO26を記念した新しいタオルシリーズをデザイン。日本国内ではポロ ラルフ ローレンの一部の店舗および、公式オンラインストアにて購入可能です。

