『ポケパーク カントー』オープン記念　よみうりランドでスタンプラリーや特別装飾などを実施

株式会社よみうりランド

遊園地「よみうりランド」は、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が2月5日(木)に園内にオープンすることを記念し、2月5日(木)～4月5日(日)の期間、ラリーイベントや特別装飾などを実施します。

園内4か所を巡って「ピカチュウ」と「イーブイ」のスタンプを集めるラリーや、アトラクションやゴンドラ乗り場、入園口周辺などに『ポケパーク カントー』仕様の装飾を実施するほか、園内飲食店舗で販売している一部のフード・ドリンクを『ポケパーク カントー』のデザインのパッケージで提供するなど、新施設のオープンを一体となって盛り上げます。

概要

貸出画像「『ポケパーク カントー』オープン記念スタンプラリー(イメージ)」貸出画像「ゴンドラ『スカイシャトル』山麓乗り場装飾(イメージ)」

［日 程］2026年2月5日(木)～4月5日(日)

※遊園地休園日を除く

※一部装飾は4月5日(日)以降も実施予定

［場 所］遊園地「よみうりランド」

■『ポケパーク カントー』オープン記念スタンプラリー

園内４か所を巡って「ピカチュウ」と「イーブイ」のスタンプを集めるラリーイベントです。

［料 金］無料 ※ラリー用紙がなくなり次第終了

［ラリー用紙配布場所］正面入園口スカイゲート、お化け屋敷前のりもの券売場

■ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場装飾

ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場(京王よみうりランド駅側)を『ポケパーク カントー』仕様に装飾します。

■入園口・園内装飾

遊園地入園口及び園内の一部エリアに『ポケパーク カントー』仕様のフラッグや横断幕、のぼりを設置します。

［対象エリア］正面入園口スカイゲート周辺、フラッグストリート

貸出画像「正面入園口スカイゲート装飾(イメージ)」貸出画像「園内装飾(イメージ)」

■アトラクション装飾

一部のアトラクションで『ポケパーク カントー』仕様の装飾を行います。

［対象機種］Sky-Go-LAND、ミルキーウェイ

貸出画像「 Sky-Go-LAND 」貸出画像「 ミルキーウェイ 」

■飲食包材装飾

園内飲食店舗で販売している一部のフード・ドリンクを『ポケパーク カントー』のデザインのパッケージで提供します。※なくなり次第終了

貸出画像「 飲食包材装飾メニュー」

『ポケパーク カントー』

2月5日(木)によみうりランド内にオープンするポケモン初の屋外常設施設で、600匹を超えるポケモンたちが暮らす世界を実際に歩いて体験することができます。オブジェやショップのある「ポケパークエントランス広場」、緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」、グッズや飲食物などの購入を楽しめる「カヤツリタウン」という3つのエリアで構成されています。

公式サイト https://www.pokepark-kanto.co.jp/ppark/top/index

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。