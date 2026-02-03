12 赤間賢人選手 2025-26シーズン特別指定選手として登録

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、1月29日(木)に行われた「B.LEAGUE DRAFT 2026」において、1巡目2位で指名した赤間賢人選手をりそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズンにおいての特別指定選手として登録いたしました。

赤間選手は福岡県出身の20歳。内外問わない多彩なスキルで得点を量産する世代屈指のスコアラー。高校時代から類稀な得点力で注目を集め、2、3年時にはウインターカップ3位(2年連続)までチームを牽引。名門・東海大学でも1年時から得点力をいかんなく発揮し、今年度の関東大学バスケットボール1部リーグ戦では全22試合に出場し、チーム最多の合計283得点(平均12.9得点)。インカレ2025でも4試合に出場し、同じくチーム最多の計57得点(平均14.3得点)と活躍を見せました。昨年12月に大学2年生にしてドラフトエントリーを発表。1月29日(木)の「B.LEAGUE DRAFT 2026」にて弊クラブから1巡目2位指名を受けました。

なお、赤間選手は今週末2月7日(土)の第22節 FE名古屋戦からエントリーが可能となります。

#12 赤間 賢人(あかま・けんと)

ポジション

SG

身長/体重

189cm/81kg

生年月日

2005年6月19日

出身地

福岡県

出身校

東海大学

#12 赤間賢人選手 コメント

皆さまこんにちは。特別指定選手として加入しました、赤間賢人です。ドラフト指名後から迅速な対応をしていただき、早いタイミングで加入まで進めていただいたロボッツの関係者の皆さまに感謝申し上げます。

ロボッツの一員としてユニフォームを着られることをとても嬉しく思います。出場時間を勝ち取るために練習から人一倍強い気持ちで臨んでいきます。今週末もホームゲームなので、会場でファンの皆さまと会えることを楽しみにしております。会場ではぜひ声をかけてください!!

落慶久GM コメント

この度B.LEAGUE DRAFT 2026にて、1巡目2位指名をし、優先交渉権を得た赤間賢人選手を特別指定選手として選手登録いたしました。

先日のリリースでも触れたとおり、大学バスケットボール界のトッププレーヤーの一人であり、将来性豊かな選手である赤間選手をチームの一員と迎え入れることができ大変嬉しく思います。クラブとしては、このタイミングで特別指定選手として登録し、1日でも早いチームの合流、Bリーグの強度へのアジャスト、1試合でも多く経験を積んでもらい、来るべきBプレミアでの活躍の準備をしてもらいたいと考え、ドラフト終了後、早々に対話をさせていただきました。

赤間選手自身も「1日でも早くB.LEAGUEの舞台でプレーしたい」との思いを持っており、それぞれの思いが合致し、今回の特別指定選手として登録する運びとなりました。

赤間選手は、ご存じの通り学生界屈指のスコアラーであり、３Pシュートをはじめとしたシューティング能力は既にB1でも活躍できるレベルであると評価しています。また３Pシュートだけでなく、スコアラーとして必要である、あらゆるスキルセットを持ち合わせ、チームに新たなオプションをもたらしてくれると期待しています。現状でチームが課題としている３Pシュート成功率と試投数をはじめ、得点力について、フロア全体を見渡し、素晴らしいスペーシングとオフボールの動きを見せ、チームのオフェンスのオプションを増やしてくれることは間違いないと考えています。

赤間選手の今後の大活躍をご期待ください。