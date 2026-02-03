「CES2026に見るフィジカルAIの未来」と題して、SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 研究部 フューチャー・ビジョン領域 秦野 貫氏によるセミナーを2026年3月4日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

CES2026に見るフィジカルAIの未来

～技術水準の現状と社会実装の可能性は？～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26157

[講 師]

SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 研究部

フューチャー・ビジョン領域 上級研究員 秦野 貫 氏

[日 時]

２０２６年３月４日（水） 午後１時３０分～３時３０分

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2026年1月に開催された世界最大のテック見本市「CES2026」では、AIとロボティクスが融合した「フィジカルAI」の展示が相次ぎました。特にヒューマノイドロボットは40種以上が登場し、本格的なフィジカルAI時代の到来を予感させました。ただ実際に会場を回ってみると、華々しいデモンストレーションの陰で技術的な限界や現場導入へのハードルも透けて見えます。

急拡大するフィジカルAIの最新動向と社会実装の「壁」について、現地視察から得たインサイトを共有します。

１．CES2026の概要と今年の潮流

（１）世界最大のテック見本市に見る技術トレンド

（２）生活空間へ浸透するAI（スマートグラス、スマートホーム等）

（３）生成AIから現実世界へ：「フィジカルAI」への関心シフト

２．会場にあふれるフィジカルAI

（１）ヒューマノイドが席捲：展示数が急増

（２）中国勢が存在感：完成品から供給網まで

（３）生活領域のフィジカルAIも：家庭内ロボや掃除機の高度化

３．展示に見る技術水準の現状

（１）デモの二極化：「演出型」と「実運用型」

（２）「演出型」：ダンス・格闘技に見る運動能力の到達点

（３）「実運用型」：家事・ピッキング作業で露呈した課題

４．社会実装に向けた「インフラ」の動向

（１）新会場「Foundry」の意味

：展示より「事業化・実装」側から束ねる

（２）開発プラットフォームのパッケージ化とエッジAIの強化

（３）サプライチェーンの拡大：アクチュエーターやロボットハンド

（４）「賢い、動ける」に加え「作れる、直せる、増やせる」が充実

５．社会実装のハードルと可能性

（１）供給側の「できる」と現場の「任せられる」には段差

（２）「任せられる」ための「物差し」

：サイクルタイム／エネルギー消費／保守コスト／産業基準

（３）「物差し」達成へ乗り越えるべきハードル

６．過去の教訓と今後の展望

（１）CESにおける日本企業のプレゼンス低下（フィジカルAI含む）

（２）過去の教訓（ASIMO等）：技術的洗練と稼げる能力のギャップ

（３）フィジカルAI「作れる」は中米先行、日本は「任せられる」

（安全・信頼、検証、運用）へ

（４）日本の得意な入り口から勝負

：豊富な実装ノウハウと多種多様な現場でのデータ蓄積

７．質疑応答／名刺交換

