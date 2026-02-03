ペンギン夫婦に学ぶ“一生モノ”の絆 ２月１４日・１５日限定「ハッピーハッピーペンギン」ペアキャンペーン開催！

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、２０２６年２月１４日（土）・１５日（日）の２日間、バレンタイン特別企画として「ハッピーハッピーペンギン」ペアキャンペーンを開催いたします。本企画では、ペア特別入園チケット８,８８８円（税込）に加え、「叫ぼう！ふたりの絆」への参加権が付いたチケットの２種類をご用意しま

した。

ペンギンは一度ペアを組むと一生添い遂げると言われるほど絆が強く、昨年９月に誕生したエンペラーペンギンの赤ちゃんの両親も、２０年以上にわたり同じパートナーとして歩んできました。そんなペンギンたちの姿にあやかり、「ハッピーハッピー（８８）」と末広がりの「８」を重ねた８,８８８円のペア特別価格入園チケットとともに、大切な方への想いを言葉にして伝える特別な体験をご提案します。

キャンペーン概要

１．「ハッピーハッピーペンギン」ペアキャンペーン

大切なパートナーやご友人、ご家族と２名様揃ってお得にご入園いただけます。

大人２名の場合、通常ペア価格より１，７１２円お得になります。

■キャンペーン対象日：２０２６年２月１４日（土）、２月１５日（日）

■キャンペーン対象者：大人（１８歳以上）・シニア（６５歳以上）限定

■券種：

１. ペア特別１日入園チケット ８,８８８円（税込）

※必ずペア揃ってのご入園をお願いいたします。当日１名キャンセルの場合、返金はできかねます。

２. ペア特別１日入園チケット ８,８８８円（税込）＋「叫ぼう！ふたりの絆」参加チケット

※２月１４日（土）限定

＜「叫ぼう！ふたりの絆」とは＞

「こんなに長い時間、そばにいてくれて本当にうれしい。」「ありがとう」「大好き！」など、マイクを手に、ペアで伝えたい気持ちを大きな声で届けていただく参加型イベントです。アピール後には、ペンギンの羽入りキーホルダーをプレゼントします！ ※伝えたいメッセージは、予約する際にご入力いただきます。

日時：２月１４日（土）午前１０時１５分～午前１０時４５分

定員：１０組 場所：海獣館２階

■お申込み：Terravieにて、２月４日（水）午前１１時００分より

販売開始

■参加特典：海獣館２階にて、運動場にいるペンギンを前景にした

記念写真をプレゼント

時間：午前１１時１５分～（約３０分間）

※毎日先着１５組限定実施

※ペンギンの種類は指定できません

※写真はイメージです。

２．バレンタインデースペシャル ペンギンレクチャー

なぜペンギンは、これほどまでにパートナーとの絆が強い動物なのか。当日のペンギン食事タイムでは、飼育スタッフがペンギンの生態や強い絆が育まれる理由について特別レクチャーを行います。

■日程：２月１４日（土）、１５日（日）

午前１１時００分～午前１１時１０分

■場所：海獣館２階

■料金：無料

アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。



SDGsについて

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。