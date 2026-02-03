壱岐島にお酒と旅の時間を取り戻す

LIGHTHOUSE株式会社彼は誰から臨む水平線

長崎県の離島、壱岐島のオーベルジュ「彼は誰（かわたれ）」は、開業1周年を記念し、壱岐の日本酒蔵・重家酒造とのコラボレーションによるペアリング会を2026年3月14日（土）・15日（日）の2日間、昼と夜の時間帯で開催いたします。

海の景色が美しい昼と、静けさが深まる夜、それぞれ異なる時間の表情の中で、壱岐の酒と旬の食材を組み合わせた体験型の食事を提供します。

「海とお酒、料理が織り成す旅の時間」

昼の光が最も美しいひとときに、お酒と料理を行き来しながら、訪れる人々が壱岐にいることを徐々に思い出す時間。光が消え静けさと感情を纏いながら香りを楽しむ夜のひととき。それぞれ異なる時間で海の光、島の風、そして料理と酒が重なり合う、旅の記憶と日常の境目が揺らぐ体験です。

「重家酒造」

重家酒造は、長らく休眠していた壱岐の酒蔵を再生し、島の水、風土、季節感を大切にした酒造りを続けてきました。代表銘柄「よこやま」「横山五十」は全国的にも高い評価を受けています。世界に轟く壱岐の酒を目指して、昨年より生産者と共に酒米「吟のさと」の栽培にも挑戦しています。

今回のペアリングでは、搾りの際に醪（もろみ）を袋に詰めた状態で吊るし、自重で滴る酒だけを集めた「袋吊り」の手法で搾られた稀少なお酒も特別にご提供いただきます。

重家酒造のお酒8種と、壱岐の旬の食材を用いたコース料理を組み合わせ、蔵元の言葉とともにお酒の背景や土地の物語を伝えます。

酒米栽培を行う長崎県2番目の平野深江田原

人の手や目で確かめながらの種麹作業

音を立てる酵母、添仕込み作業

純米大吟醸よこやま 「Princess Michiko」

「オーベルジュ 彼は誰」

彼は誰（かわたれ）とは、夜と朝のあいだ、ものの輪郭が揺らぎ、世界の見え方が変わる瞬間を指す言葉です。レストラン「彼は誰」は、壱岐の自然や食材、島に流れる時間と向き合いながら、料理を通して“旅の感覚”を立ち上げる場として営業してきました。海の光、お酒、料理、会話がひとつにつながる時間を提供し、訪れる人が体験するのは、旅と日常の境目が揺らぐ特別なひとときです。

今回重家酒造のお酒を使って仕立てた壱岐の郷土料理ひきとおし、郷土菓子かすまきがコース内に登場します。風景と共に壱岐島の味の記憶をごゆっくりお楽しみください。

イカのタルト、自家製カラスミ×純米大吟醸「PrincessMichiko」マグロ、ワカモレ、お米チップス×純米大吟醸「Silver７」壱岐の郷土料理 ひきとおし

1周年記念特別企画

2026年2月15日（日）から3月31日（火）までの期間、おまかせコースをご利用いただいたお客様に、壱岐の郷土菓子「かすまき」を手土産としてお持ち帰りいただく企画を実施いたします。このかすまきは、レストラン「彼は誰」の13品からなるコースの最後に継続して提供しているデザートです。壱岐の記憶や日常を、現代のかたちで再解釈した彼は誰オリジナルのかすまきです。今後も壱岐の文化や日常を伝える存在として展開する予定です。

壱岐の郷土菓子 かすまき

ペアリング 概要

・ 開催日時：2026年3月14日（土）18：00～ 15日（日）12：00～

・ 会 場：レストラン「彼は誰」（長崎県壱岐市）

・ 内 容：重家酒造のお酒8種と壱岐の旬食材を用いたコース料理全10品

・ 定 員：各日11名様限定・要予約

・ 料 金：20,000円（税・サ込）

※メディア関係者の方には、事前取材・蔵元および料理人へのインタビュー対応が可能です。

メディア掲載実績

開業から1年のあいだに、「彼は誰」の取り組みは、UOMO、GATE、CREA Traveller、nice things などのメディアで紹介されてきました。島の食と向き合う姿勢や、体験としてのレストランのあり方が評価されています。

オーベルジュ「彼は誰」についてレストラン内観

「彼は誰（かわたれ）」とは、夜と朝のあいだ、ものの輪郭が揺らぎ、世界の見え方が変わる瞬間を指す言葉です。都市を離れ、海を渡り、壱岐島で食べ、泊まる。その一連の体験のなかで、人の感覚や人との距離は、少しずつほどけていきます。

完全に整えられたサービスではなく、自然や偶然、余白を受け入れること。

その不確かさを含んだ時間こそが、記憶に残る体験となると考えています。

客室の窓から見る朝の海1組限定の客室

店舗情報

オーベルジュ「彼は誰」

所在地：811-5301 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦648-2

アクセス：博多港から高速船で約1時間

唐津港からフェリーで約1時間45分

長崎空港から約30分

お問合せ：Mail info@kawatare.jp Tel 070-9328-4466

公式WEBサイト：https://kawatare.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kawatare.iki/

彼は誰の時間をつくりだす。

海を渡った先のオーベルジュ。