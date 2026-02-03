『ミッフィー』の遊び心あふれるルームウェアセットが新登場
株式会社ライトオン（所在地：東京都台東区、代表取締役：大峯伊索）は、絵本作家ディック・ブルーナの『ミッフィー』のルームウェアセットを2026年2月4日(水)より、Right-on ONLINE SHOPで販売を開始、2026年2月7日(土)より一部店舗にて販売を開始いたします。
ふんわりと柔らかなベロア素材を使用したミッフィールームウェアセットは、ストレッチ性があり動きやすく、リラックスタイムに最適な着心地を追求しました。
トップスは、ミッフィーの目と口のモチーフを総柄で施し、胸元には目を閉じたミッフィーの刺繍で、遊び心のあるデザインに仕上げました。ボトムや巾着にもミッフィーの顔が施されており、カラーは全2色展開です。旅行時の携帯や普段の収納にも便利です。
着心地とデザイン性を両立したルームウェアセットは、日々のリラックスタイムをより豊かにお過ごしいただけます。大切な方へのギフトにもおすすめの一着です。
■ 特集ページ
https://right-on.co.jp/shop/pages/w-miffy-260202.aspx(https://right-on.co.jp/shop/pages/w-miffy-260202.aspx)
■ 商品について
【WOMENS】 miffy ルームウェアセット 各\5,990(税込)
オフホワイト×ブルー
ライトグレー
＜詳細＞
ふんわり柔らかな肌触りが魅力のミッフィールームウェアセットです。
トップス、パンツ、巾着の3点セットで、肌あたりのよい生地でストレスフリーな着心地を実現。
リラックスタイムに最適です。
トップスは一見シンプルな総柄に見えますが、近づくとミッフィーの目と口がプリントされた遊び心あふれるデザイン。ボトムや巾着には、ミッフィーの顔が施されており、ルームウェアの持ち運びや小物収納にも便利です。
サイズ:M-L
カラー:オフホワイト×ブルー(9115)・ライトグレー×ピンク(9343)
■ 販売店舗について
2026年2月4日(水)より販売開始
・Right-on ONLINE SHOP
2026年2月7日(土)より販売開始
・Right-on 一部店舗
販売店舗の詳細はこちら
https://biz.right-on.co.jp/news/topics/20260202.php
■株式会社ライトオンについて
ライトオンは、年齢・性別を超えた幅広い客層に、カジュアルウェアを販売しています。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。
ライトオンは【ヒトの魅力】と【モノの魅力】で、お客様の期待を超える満足を提供し、お客様に選ばれ必要とされる企業を目指します。
＜WEB＞https://biz.right-on.co.jp
＜ONLINE SHOP＞https://right-on.co.jp
＜LINE＞@right-on
＜Facebook＞https://www.facebook.com/righton.co.jp
＜X＞@righton_pr / https://x.com/righton_pr
＜Instagram＞＠righton_pr / https://www.instagram.com/righton_pr
@right_on_kids / https://www.instagram.com/right_on_kids
＜TikTok＞@righton_official / https://www.tiktok.com/@righton_official
※本商品は株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンとの商品化契約により株式会社グレイスが企画・製造をしたものです。