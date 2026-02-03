『ミッフィー』の遊び心あふれるルームウェアセットが新登場

株式会社ライトオン

株式会社ライトオン（所在地：東京都台東区、代表取締役：大峯伊索）は、絵本作家ディック・ブルーナの『ミッフィー』のルームウェアセットを2026年2月4日(水)より、Right-on ONLINE SHOPで販売を開始、2026年2月7日(土)より一部店舗にて販売を開始いたします。

ふんわりと柔らかなベロア素材を使用したミッフィールームウェアセットは、ストレッチ性があり動きやすく、リラックスタイムに最適な着心地を追求しました。

トップスは、ミッフィーの目と口のモチーフを総柄で施し、胸元には目を閉じたミッフィーの刺繍で、遊び心のあるデザインに仕上げました。ボトムや巾着にもミッフィーの顔が施されており、カラーは全2色展開です。旅行時の携帯や普段の収納にも便利です。

着心地とデザイン性を両立したルームウェアセットは、日々のリラックスタイムをより豊かにお過ごしいただけます。大切な方へのギフトにもおすすめの一着です。

■ 特集ページ

https://right-on.co.jp/shop/pages/w-miffy-260202.aspx(https://right-on.co.jp/shop/pages/w-miffy-260202.aspx)

■ 商品について

【WOMENS】 miffy ルームウェアセット 各\5,990(税込)

オフホワイト×ブルーライトグレー

＜詳細＞

ふんわり柔らかな肌触りが魅力のミッフィールームウェアセットです。

トップス、パンツ、巾着の3点セットで、肌あたりのよい生地でストレスフリーな着心地を実現。

リラックスタイムに最適です。

トップスは一見シンプルな総柄に見えますが、近づくとミッフィーの目と口がプリントされた遊び心あふれるデザイン。ボトムや巾着には、ミッフィーの顔が施されており、ルームウェアの持ち運びや小物収納にも便利です。

サイズ:M-L

カラー:オフホワイト×ブルー(9115)・ライトグレー×ピンク(9343)

■ 販売店舗について

2026年2月4日(水)より販売開始

・Right-on ONLINE SHOP



2026年2月7日(土)より販売開始

・Right-on 一部店舗



販売店舗の詳細はこちら

https://biz.right-on.co.jp/news/topics/20260202.php

■株式会社ライトオンについて

ライトオンは、年齢・性別を超えた幅広い客層に、カジュアルウェアを販売しています。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。

ライトオンは【ヒトの魅力】と【モノの魅力】で、お客様の期待を超える満足を提供し、お客様に選ばれ必要とされる企業を目指します。

＜WEB＞https://biz.right-on.co.jp

＜ONLINE SHOP＞https://right-on.co.jp

＜LINE＞@right-on

＜Facebook＞https://www.facebook.com/righton.co.jp

＜X＞@righton_pr / https://x.com/righton_pr

＜Instagram＞＠righton_pr / https://www.instagram.com/righton_pr

@right_on_kids / https://www.instagram.com/right_on_kids

＜TikTok＞@righton_official / https://www.tiktok.com/@righton_official

※本商品は株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンとの商品化契約により株式会社グレイスが企画・製造をしたものです。