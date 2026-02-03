株式会社hitolightと広島市消防局が「情報収集活動ドローンの運用に関する協定書」を締結

株式会社hitolight

株式会社hitolight（本社：広島県広島市、代表取締役：浦中彩子、以下「hitolight」）は、2026年1月30日、広島市消防局と、「情報収集活動ドローンの運用に関する協定書」（以下「本協定」）を締結いたしました。

本協定は、ドローンの安全な運用および操縦技能の向上等を目的として、助言・支援・情報提供等を行うことにより、広島市消防局におけるドローン活用体制の整備を支援する枠組みを定めるものです。

協定締結の背景

近年、ドローンは、上空からの状況把握等を可能とする機器として、さまざまな分野で活用が進んでいます。

一方で、ドローンの運用には、操縦技能の確保に加え、航空法をはじめとする関係法令の理解、機体整備および点検に関する知識、制度動向の把握など、専門的かつ継続的な対応が求められます。

hitolightは、国土交通省登録講習機関制度に基づくJULC広島教習所、JULC山口中央教習所、JULC島根教習所の講習サービスを提供し、官公庁・自治体・企業向けに操縦者育成およびドローン運用に関する支援を行ってきました。

本協定を通じて、広島市消防局と連携し、ドローンの安全運用に係る体制整備および人材育成の支援に取り組んでまいります。

協定の主な内容

本協定に基づき、主に以下の事項について連携します。

- ドローンの安全運用及び操縦技能に関する助言及び支援- 機体整備及び点検等に関する専門的知識の提供- 機体等の貸与- 最新の制度動向等に係る情報提供

本協定は、ドローンの運用主体や権限を定めるものではなく、hitolightは技術的助言および支援等を行う立場として協力するものです。

今後の取り組み

本協定に基づき、hitolightは広島市消防局と連携し、ドローンの安全運用に資する助言・支援および情報提供等を継続的に実施していく予定です。

官民がそれぞれの役割に基づいて協力することで、適切なドローン活用体制の整備に貢献してまいります。

株式会社hitolightについて

株式会社hitolightは、無人航空機操縦者技能証明講習（JULC広島教習所、JULC山口中央教習所、JULC島根教習所※）をはじめ、無人航空機操縦者育成、無人航空機を用いた空撮、測量、点検等の業務、機体販売、ドローン運用コンサルティング等を提供するドローン専門企業です。

官公庁・自治体・企業向けに、操縦者育成、運用ルール整備支援、制度対応に関する助言等を行っています。

※株式会社hitolightはJULCのサービス提供会社です。

会社概要

会社名：株式会社hitolight

所在地：広島県広島市西区小河内町2丁目24-18-101

代表者：代表取締役 浦中 彩子

設立：2023年1月

事業内容：ドローン関連事業（国家資格講習、無人航空機を用いた空撮・測量・点検等の業務、機体販売、運用コンサルティング等）