【GUCCI】ケイトラナダ、第68回グラミー賞にてグッチを着用

Best Dance/Electronic Recording 部門および Best Remixed Recording 部門にノミネートされたケイトラナダ（Kaytranada）は、2026年2月1日、ロサンゼルスの Crypto.com アリーナで開催された第68回グラミー賞に、グッチのブラックのテクスチャードベルベット製カスタムタートルネックと、同素材のパンツを着用し、ホースビット モチーフ付きサングラスを合わせました。

Image courtesy of Getty Images / Gucci

