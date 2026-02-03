【GUCCI】ケイトラナダ、第68回グラミー賞にてグッチを着用
Best Dance/Electronic Recording 部門および Best Remixed Recording 部門にノミネートされたケイトラナダ（Kaytranada）は、2026年2月1日、ロサンゼルスの Crypto.com アリーナで開催された第68回グラミー賞に、グッチのブラックのテクスチャードベルベット製カスタムタートルネックと、同素材のパンツを着用し、ホースビット モチーフ付きサングラスを合わせました。
1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。
グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。
