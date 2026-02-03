【100円ショップに関する調査】直近1年間に100円ショップを利用した人が購入した商品は「キッチン用品」が5割強、「文具」が4割、「掃除用品、洗剤類」「収納用品、整理小物」が各3割強

マイボイスコム株式会社

■100円ショップを月1回以上利用する人は6割弱。直近1年間に100円ショップを利用した人が購入した商品は「キッチン用品」が5割強、「文具」が4割、「掃除用品、洗剤類」「収納用品、整理小物」が各3割強

■100円ショップとは「必要なときに利用する、便利なもの」と回答した人が6割弱、高年代層ほど比率高い

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、5回目となる『100円ショップの利用』に関するインターネット調査を2026年1月1日～7日に実施しました。

100円ショップの利用状況や購入商品などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. 100円ショップの利用頻度

100円ショップを月1回以上利用する人は6割弱です。男性では5割強、女性では6割強となっています。

2. 直近1年間に利用した100円ショップ

100円ショップ利用者が直近1年間に利用したショップは（複数回答）、「ダイソー」が89.9％、「セリア」が63.2％、「キャンドゥ」が39.9％です。

「キャンドゥ」は北海道や関東、「セリア」は中部で比率が高くなっています。

3. 100円ショップで購入した商品

直近1年間に100円ショップを利用した人に、購入した商品を聞いたところ（複数回答）、「キッチン用品」が54.4％、「文具」が40.2％、「掃除用品、洗剤類」「収納用品、整理小物」が各3割強です。

「キッチン用品」は女性では7割弱と高く、男性と差が大きくなっています。

「園芸・ガーデニング用品、観葉植物」「文具」は高年代層、「DIY用品、工具、補修用品」「電気小物、電池類」は男性高年代層で高い傾向です。

100円ショップを週3回以上利用する層では「キッチン用品」「文具」に続き、「食品、菓子類、飲料」が3位となっています。

4. 100円ショップ利用時の重視点、利用理由

直近1年間に100円ショップを利用した人に、利用時の重視点や利用する理由を聞きました。

利用時の重視点は（複数回答）、「品揃えの豊富さ」が66.0％、「商品の品質」「商品の実用性」「値ごろ感」「アクセスの良さ」が各30%台です。

「商品のデザインが好み」は女性で比率が高く、特に女性30～40代で顕著です。また、セリア主利用者でも高くなっています。ワッツ主利用者では「アクセスの良さ」が高い傾向です。

利用する理由は（複数回答）、「安いので気軽に買える」が50.4％、「安く買いたい、節約のため」が48.5％、「コストパフォーマンスが良い」が38.4％です。

「安く買いたい、節約のため」は10・20代で高く、また、利用時に『目的の商品だけ買うことが多い』と回答した人では最も多くなっています。

5. 100円ショップに対する意識

100円ショップとはどのようなものかを聞いたところ、「必要なときに利用する、便利なもの」が57.7％です。高年代層ほど比率が高く、70代では7割弱となっています。

「日常的に利用し、生活に欠かせない身近なもの」は17.4％、女性10・20代で特に高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆100円ショップ利用時の不満点／利用しない理由（全4,200件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1735_2_1822b4a6321af5e9d080d05f277d5862.jpg?v=202602030321 ]

＜調査結果詳細＞

