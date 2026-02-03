消費財メーカーの営業マネージャー向けセミナー開催｜なぜ営業は変わらないのか？小売業への提案営業が実現できる組織に変わる“営業改革”のヒント 3月3日 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年3月3日開催メーカー向けセミナー「小売業への営業革新 今年こそは乗り越える社内外の壁」

書籍：消費財メーカー・卸売業・小売業のための 「顧客づくり提案 実践ガイドブック」の出版を記念し、営業プロセス改革・人材育成、データ活用を推進していきたい方々に向け、「小売業への営業変革 今年こそは乗り越える社内外の壁」と題してセミナーを開催いたします。





提案型営業の定着に向け営業改革を推進していきたいが、様々な「壁」に阻まれている、もしくは阻まれそうな皆様に向けて、よくあるケースや解決策の考え方についてお伝えをしていきます。

「メーカーの提案営業は、進化・定着しているのか？」

【こんな方におすすめ】- 社内で営業の人材育成の担当をしていて、今年こそしっかり取り組みたいと思っている- 以前、人材育成やデータ活用推進の社内提案をしたが、何らかの理由で突き返された経験がある- これから、人材育成やデータ購入の社内稟議をあげたいと考えている- 過去に営業研修を実施したものの、あまり上手くいかず苦い思い出がある- データ活用の推進者で、IDPOS活用を社内に浸透させていきたい企業IDPOSは数社導入済で、新たにIDPOSパネルデータを社内導入したい

これまでに「現状の営業活動のやり方から、提案型の営業活動に変えていこう」という主旨の変革を志向されてきたメーカーは多いと認識していますが、営業組織として目指す姿に到達したか、と問われると、現在地はまだまだ道半ば、というケースが大半のようです。



“得意先を理解した提案”や”カテゴリー貢献のための提案“、”IDPOSを活用したより高度な提案”、または”会社対会社の取組提案”など目指す営業スタイルを掲げているメーカーは多い一方で、たくさんの現場で見えてきたのは、そのような営業活動を実践しきれていない、定着できていない、つまり変革できていない現実です。



このような現状に対しての解決の道しるべを示すべく、この度3名の実務家によって書籍を発売いたしました。

スピーカー：

奥島 晶子ジェイビートゥビー株式会社 代表取締役社長Segment of One & Only株式会社 取締役副社長

東京大学文学部卒業。日本アイビーエム、EDSジャパン、日本DEC(現ヒューレットパッカード)データウェアハウス企画部長を経て、ブリオ・テクノロジージャパン代表取締役社長に就任。2001年3月ジェイビートゥビー(株)設立。日本においてID-POSの実務的活用を推進したID-POS分析の第一人者であり、小売業とメーカー・卸売業をつなぐ協働型ビジネスモデルを推進。ID-POSによるカテゴリー分析及びブランド・ポジショニング分析などを含めた各種コンサルティングを広く手掛ける。これまで、生協、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターの４業態を中心に活動してきたが、現在はネットスーパーやECでのデータ活用にも対象を広げている。

谷 雅之株式会社マーケティング研究協会 顧問

同志社大学卒業。ライオン株式会社にて、営業部門、マーケティング部門を経て組織変革プロジェクトに参画。提案型営業スタイルの定着、マーケティング部門と営業部門が一体となったブランド育成活動の構築、POSデータ・ID-POSデータを活用したPDCAサイクルの浸透に注力。2016年にオフィスイオニックマネジメントを設立し独立。さまざまな業界に向けて、営業スタイルの変革、マネジメントの変革、コミュニケーションの変革、協働取組の実現など多岐にわたる変革を実践的に支援している。

塚本 和之株式会社マーケティング研究協会 取締役トレードマーケティング部長

成蹊大学卒業。花王販売株式会社(現：花王グループカスタマーマーケティング株式会社)にて、ドラッグストアの営業担当として、小売業の課題に寄り添った提案型営業を実践し、成功と失敗を経験。

その後、株式会社マーケティング研究協会に入社。化粧品・日用品・食品・菓子・酒類・嗜好品など消費財メーカーの営業戦略立案・アカウント戦略の実行サポート、小売業との協働に向けた営業スキルトレーニングなど、トレードマーケティングに関連する様々な実務を支援している。

雨の日も風の日も、散歩に勤しむ、愛犬家。

プログラム：

【第１部】

１）メーカーの営業活動・データ活用・組織変革の現状

：マーケティング研究協会 取締役 塚本 和之

・20年以上、変わらないメーカーの営業活動の問題意識

・POSデータ、IDPOSデータの活用度合いも低調

・組織全体で変わっていかない壁となるもの



２）営業の活動プロセス・人材育成に向けて社内外を動かすには？

：マーケティング研究協会 顧問 谷 雅之

・メーカー営業の活動プロセス、人材育成について壁と対策



３）IDPOSデータの導入・活用に向けて社内外を動かすには？

：ジェイビートゥビー株式会社 代表取締役 奥島 晶子

・IDPOS社内導入の壁と対策／導入後の定着期の壁と対策

開催概要：本セミナーは会場開催です

【第２部】 -トークセッション- 様々な”壁”をどのように乗り越え、営業力強化のロードマップを描くか？【第３部】 質疑応答・名刺交換

開催日時：2026年3月3日(火) 14:30～16:00

会場：ビジョンセンターグランデ 東京浜松町（東京都港区芝大門1-13-9 UD芝大門ビル）

https://www.visioncenter.jp/grande/tokyo-hamamatsucho/access/

受講料：ご参加無料（1社2名様までお申込み可能です）

※本セミナーは「消費財メーカーの方」限定のセミナーとなります。それ以外の業種の方のご参加はお断りしておりますので、あらかじめご了承ください。

マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会 トレードマーケティング部

食品・飲料、日用品、化粧品、医薬品など、消費財と呼ばれる製品を取り扱うメーカー様における、小売業に対する営業力強化を支援しています。

「顧客(得意先小売業)の深い理解と、顧客の顧客(生活者・消費者・ショッパー)を知る」という、「トレードマーケティングの視点」を持ち、多岐にわたるカテゴリーのメーカー様の課題に深く入り込み、さまざまな支援をしております。小売業の課題を解決しながら自社の目標を達成する。そのための人財の育成、営業組織づくりを実現します。

