【新サービスのお知らせ】熊本マンガアーツで新サービス「SAMURAI VFX」が開始　甲冑×殺陣×VFXで“未来の侍”体験を！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックスが熊本で運営する、マンガグッズショップとマンガ原作の舞台を上演する劇場が併設されたマンガエンタメスポット『熊本マンガアーツ』にて、新サービス「SAMURAI VFX」を開始いたしました。

熊本マンガアーツに、新サービス「SAMURAI VFX」が登場！

甲冑を身にまとった瞬間、あなたは戦国時代へタイムスリップする。

刀を一振りすれば、自分の動きに合わせてデジタルエフェクトが発動！

その姿は、まさに漫画の主人公そのもの。

ここでしかできない「未来の侍」を、今すぐ体感せよ！

SAMURAI VFXとは？

熊本マンガアーツの劇場スペースで、FUSION WALL（https://fusion-wall.com/）を活用した動画撮影ができる体験サービスです。

本格的な甲冑を着用し、殺陣（たて）に合わせてVFXエフェクトが出現！

“斬る・構える・踏み込む”――あなたの動きが、そのまま映像演出になります。

動画で詳細をチェック！ :https://www.youtube.com/shorts/bfPK8xiPq0Q

サービスの流れ

１. ご予約フォーム（https://manga-arts.jp/samurai-vfx/(https://manga-arts.jp/samurai-vfx/)）からお申し込み

予約なしでも当日空きがあればご案内できます。ご希望の方はお気軽に店舗スタッフへお尋ねください。

↓

２.ご予約日時にご来店

服装は自由です。甲冑の下に着用する道着をご準備しております。

ステージ上は土足禁止のため、靴下の着用をおすすめいたします。

↓

３.甲冑の着付け

本格的な甲冑を、スタッフの補助のもと着用いただきます。

気分は本物のサムライ！

↓

４.殺陣（たて）の指導

スタッフから、エフェクトに合わせた殺陣の指導を行います。

初心者の方でも安心してご参加いただけます！

↓

５.いざ撮影！

お客様のカメラやスマートフォンで撮影していただきます。

最新技術を駆使した、新感覚のアクション体験をお楽しみください！

【料金・時間】

1時間：10,000円（税込）

料金には以下が含まれます：

甲冑着付け

殺陣指導

片付け完了まで（すべて1時間内）

【開催日時】

毎週火曜日 11:00～18:00

※劇場の利用状況により実施できない日もございます。予約画面よりご確認ください。

【撮影について】

カメラスタンド貸し出しあり

撮影はお客様ご自身のカメラ／スマートフォンを使用して行います

【予約について】

ご予約フォームはこちら（https://manga-arts.jp/samurai-vfx/）

お問い合わせ：熊本マンガアーツ（TEL:080-9054-3701）

【店舗情報】

熊本マンガアーツ（https://manga-arts.jp/）

〒860-0808

熊本県熊本市中央区手取本町4-1 大劇会館地下1F

電話番号 080-9054-3701

営業時間 11:00～18:00

休館日 水曜