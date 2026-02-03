「サステナブルコスメアワード2025」にて「采茶～SAICHA」がBRONZE賞に、「アンネマリー ボーリンド」は審査員賞インターナショナル部門を受賞

株式会社ピー・エス・インターナショナル

株式会社ピー・エス・インターナショナル（本社： 東京都港区、代表取締役会長兼社長兼CEO 浜口 直太）が展開する、静岡県の耕作放棄地などに実る「茶の実」の希少なオイルを使用するスキンケアブランド「采茶～SAICHA（サイチャ）(https://www.saicha.jp/)」と、オーガニック先進国ドイツで誕生したスキンケアブランド「アンネマリー ボーリンド(https://www.annemarieborlind.net/)」が「サステナブルコスメアワード2025」にてSDGsの取り組みとコスメとしての優秀さの両面を評価いただき、BRONZE賞と審査員賞インターナショナル部門を受賞いたしました。

BRONZE賞： 采茶～SAICHA CHフェイシャルオイル 20mL

■BRONZE賞について

一次審査のために提出されたエントリーシートの書類選考を通過したノミネート製品の中から、二次審査会での審査員の評価を併せ、上位3賞（GOLD賞、SILVER賞、BRONZE賞）を決定します。

サステナブルコスメアワード 受賞ページ：

https://sustainableaward.jp/cosme-list/2025/bronze2-2025/

※審査員コメントもご覧いただけます

■受賞商品について采茶～SAICHA CHフェイシャルオイル 20ｍL

販売価格： 5,940 円(税込)

※朝晩の使用で約２か月分

https://www.saicha.jp/products

搾りたての茶の実オイルをそのままボトリング。耕作放棄地などならではの自然の生命力をダイレクトに体感できます。

ひと瓶に約400粒の栄養たっぷり「茶の実」のパワーで輝く肌印象へ。「乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価試験済み）」美容オイルです。

耕作放棄地などに実った「茶の実」を使用した美容オイル「采茶～SAICHA」

「采茶～SAICHA（サイチャ）」は、日本一のお茶の産地・静岡県の耕作放棄地などに実った「茶の実」を使用し、２粒から１滴しかとれない希少で、かつ一番搾りのオイルを使用した、サステナブル＆ナチュラルスキンケアブランドです。



特殊製法で丁寧に圧搾した黄金色の茶の実オイルは、乾燥による小じわを目立たなくし*¹、さらに、潤い・ハリ・ツヤ・敏感*²・肌荒れにとトータルエイジングケア*³に寄り添う美容オイルです。

*¹効能評価試験済み *²パッチテスト済／全ての方に肌トラブルが起こらないということではありません *³年齢に応じたケアのこと

公式サイト： https://www.saicha.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/saicha.jp/

審査員賞インターナショナル部門： アンネマリー ボーリンド サンフィラ ブースター セラム 50mL

■審査員賞インターナショナル部門について

海外から輸入されているコスメを対象とし、製造されている国でのサステナブルな活動を評価します。

サステナブルコスメアワード 受賞ページ：

https://sustainableaward.jp/cosme-list/2025/international-2025/

※審査員コメントもご覧いただけます

■受賞コスメについてアンネマリー ボーリンド サンフィラ ブースター セラム 50mL

販売価格： 8,800円(税込)

※朝晩の使用で約１か月分

https://ethicame.com/shop/products/AB003007

化粧品業界で歴史のある「BSBイノベーションアワード2024」受賞！

いつものスキンケアにプラスワン、２層式ケアの先にある輝きにみちた素肌へ。

肌本来のハリや弾力をサポートするため、特許取得*⁴のサンフィラブースター*⁵に着目し、動物由来成分を使わず、植物や海藻の力で肌の土台から整えることを目指しました。さらに、ヴィーガンレチノールとして注目されるサンフィラオイル（クリスマムマリチマムエキス／整肌成分）をオイルベースで配合。

肌の弾力やハリを維持して潤いを保つだけでなく、次に使用する化粧品をより一層浸透させ*⁶活躍させます。

*⁴欧州特許 EP 3044195 B1 *⁵主な成分：クリスマムマリチマムエキス、スクワラン、トコフェロール、ホホバ種子油、スクレロカリアビレア種子油（全て整肌成分） *⁶角質層まで

肌にやさしくかつ結果を出す、オーガニック先進国ドイツのスキンケアブランド「ANNEMARIE BÖRLIND（アンネマリー ボーリンド）」

ブランド創設者アンネマリー・リンドナーは、自らのハーブトリートメント体験を生かし、肌トラブルに悩む人々のための製品開発をスタート。

口にできないような成分を肌に与えたくないという思いから「食べられない化粧品は作らない」をモットーに1959年、ドイツ南部にある“黒い森（Black Forest）”に「アンネマリー ボーリンド ナチュラルビューティー」を設立しました。

製品づくりのコンセプトは、“オーガニック×サイエンステクノロジー”と“安全でなおかつ結果を出すこと” 。

天然の有効成分を研究し、最先端技術との融合を実現。天然原料のみで品質の高いスキンケアを提供しています。

世界で毎年10社程しか取得していない環境に優しく社会に誠実で高品質な企業経営を認める認証「CSE（Certified Sustainable Economics）」や、“効果が皮膚科学的に確証されている”ことが必須のオーガニック認証「Eco Control」を取得しています。

設立から60年以上経つ今でも尚、ナチュラル＆オーガニックのスキンケアブランドとして、世界50カ国で愛され続けています。

サステナビリティ分野のパイオニア的存在、ドイツのCSE発行“品質保証書”つき

世界で毎年10社程しか取得していない、サステナビリティ・倫理的、生態的、社会的、経済的な持続可能性の基準や指標を審査した上で企業に授与されている認証。

アンネマリー ボーリンドの製品には“品質保証書”となるCSEシールが貼られています。

“効果が皮膚科学的に確証されている”ことが必須のオーガニック認証

自然、動物、人にもやさしく、持続的で人道的な商品なだけでなく、第三者による品質審査機関に「皮膚科学的に効果が確証されている」ことを証明された認証。

公式サイト： https://www.annemarieborlind.net/

公式Instagram： https://www.instagram.com/annemarieborlind_jp/

サステナブルコスメアワードとは

国内初、唯一の化粧品及びファイントイレタリー分野における SDGs視点での評価審査基準を制定した 「人にも地球にもやさしいコスメ」を表彰するアワードです。

環境省「つなげよう支えよう森里川海プロジェクト」 のアンバサダー有志が発起人となり、環境・メディア・化粧品など多分野からの専門家を審査員として招くと同時に、環境活動を行う学生を事務局スタッフ兼審査員に起用。多角性・中立・公平なアワードとして2019年にスタートしました。SDGs視点をベースとした評価基準をもとに成分をはじめ原料生産・製造・販売・流通・消費・廃棄といった、あらゆるプロセスを含めた製品のライフサイクル全体を通じて評価・審査・表彰することで、コスメのサスティナビリティを推進していきます。

（引用元：About us サスコスとは, https://sustainableaward.jp/about-us/mission/ )

公式サイト：https://sustainableaward.jp/

株式会社ピー・エス・インターナショナルについて

株式会社ピー・エス・インターナショナルは1988年創業、美容と健康の企業として37年の実績があります。1990年には「リンパトリートメント」をエステ業界に普及させ認知度を上げ、2008年にはオーガニック市場に「オイル美容」を浸透させました。

2019年に独自の基準に沿った環境・社会・人に優しい製品を取り扱うECサイト「ethicame（エシカミー）https://ethicame.com/ 」をオープン。

2023年には耕作放棄地に実る「茶の実」をアップサイクルしたスキンケアブランド「采茶～SAICHA（サイチャ）https://www.saicha.jp/ 」を立ち上げました。

美容・健康・教育関連事業を通して環境と健康に配慮したエシカルなライフスタイルを提案し続けている企業です。

■株式会社ピー・エス・インターナショナルのサステナビリティに関する取り組みについて

詳細はこちらから： https://www.ps-intl.co.jp/sustainability

【会社概要】

社名： 株式会社 ピー・エス・インターナショナル

本社所在地： 東京都港区芝浦３-14-６ バリュー芝浦ビル ５F

代表： 代表取締役会長兼社長兼CEO 浜口 直太

創業： 1988年11月28日

事業内容：

化粧品・雑貨・生活用品・健康食品・サプリメント等の輸入、製造、卸および販売

技術者（エステティシャン）および販売員の教育指導ならびに講座運営

美容と健康の教育・スクール経営

HP： https://www.ps-intl.co.jp/