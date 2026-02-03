「アヲハタ ５５」シリーズから「２種のグレープフルーツ」を新発売　さらに季節限定で「白桃&グァバ(グレープフルーツ入り)」を発売

写真拡大 (全10枚)

充実したラインアップで選ぶ楽しさをお届け　2月19日(木)から全国に出荷

アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、フルーツ本来の色と香りにこだわったコクのある低糖度ジャム「アヲハタ ５５」シリーズから、「２種のグレープフルーツ」を新たに発売します。さらに春夏の季節限定で「白桃＆グァバ(グレープフルーツ入り)」を発売します。







パンの最高の相棒をめざして、おいしさを追求しラインアップを拡充

「アヲハタ ５５」シリーズは、1970年の発売以来パンの最高の相棒をめざして進化を続けています。今回は、さわやかな柑橘系のフレーバーが人気であることから、新たなラインアップとして「２種のグレープフルーツ」が誕生しました。また人気のフルーツを組み合わせた「白桃&グァバ(グレープフルーツ入り）」を季節限定品として発売します。

■「アヲハタ ５５ ２種のグレープフルーツ」

ピンク系とホワイト系の2種類のグレープフルーツを合わせることで、パンに合う甘みと酸味、ほろ苦さが楽しめます。パンやヨーグルト以外にも、凍らせてシャーベットにしたり、炭酸水で割ってドリンクにするのもおすすめです。







グレープフルーツスカッシュ








■「アヲハタ ５５ 白桃＆グァバ(グレープフルーツ入り)」

甘く熟した白桃にグァバの華やかな香りを合わせ、さわやかに仕立てました。グレープフルーツのほろ苦さと酸味を加えることで、奥深い味わいにしています。







白桃＆グァバのパンケーキ






アヲハタはこれからも、朝食をはじめとした日々の食事を楽しむ新しい提案を通してジャムの市場拡大を図るとともに、「フルーツで世界の人を幸せにする」というビジョンを具現化する取り組みや商品開発を進めていきます。

商品の概要は以下の通りです。

１．商品名・内容量・価格・賞味期間

ブランド：アヲハタ

商品名：５５ ２種のグレープフルーツ

内容量：150g

参考小売価格：298円(税抜)／322円(税込)

賞味期間：13カ月

ブランド：アヲハタ

商品名：５５ 白桃＆グァバ(グレープフルーツ入り)

内容量：150g

参考小売価格：283円(税抜)／306円(税込)

賞味期間：13カ月

２．出荷日

2026年2月19日（木）から全国に出荷

３．商品特徴

「２種のグレープフルーツ」

・2種類のグレープフルーツを合わせることで、パンに合う甘みと酸味、ほろ苦さが楽しめます。パンやヨーグルトのほか、凍らせてシャーベットにしたり、炭酸水で割ってドリンクにするのもおすすめです。

・糖度44度

「白桃＆グァバ（グレープフルーツ入り）」

・甘く熟した白桃にグァバの華やかな香りを合わせ、さわやかに仕立てました。パンやヨーグルトのほか、パンケーキにもおすすめです。

・糖度42度

【「アヲハタ ５５」シリーズ全10品】※季節限定品を含む











本件に関するお問合わせ先

アヲハタ株式会社　広報室

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-4-13　

TEL:03-3407-8181

E-mail:bfpr@aohata.co.jp