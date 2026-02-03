けいきゅうキッズチャレンジ　大根収穫体験＆漁師鍋作り体験！，おさかな水産加工工場見学＆海苔巻き体験！の2本立て

今回は，「食」についておいしく学ぼう！

京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣　幸宏，以下 京急電鉄）と株式会社京急アドエンタープライズ（本社：横浜市西区，社長：横内　千明）は，2026年２月３日（火）から２月17日（火）までの期間，「けいきゅうキッズチャレンジ！」冬プログラムの参加者を募集いたします。

「けいきゅうキッズチャレンジ！」は，グループ各社や沿線企業と連携した「本物体験」で，お子さまの心身の成長をサポートするとともに，京急沿線の魅力をお伝えするＣＳＲプログラムで，京急沿線全体の子育て応援機運向上を目的に策定した「京急グループ子育て応援方針」に基づく施策として，将来を担う子どもたちを対象に実施いたします。

　

今回は，「食」を身近に感じてもらい，おいしく学んでもらうことを目的として，「大根収穫体験＆漁師鍋作り体験！」と，「おさかなを食べよう！水産加工工場見学＆海苔巻き体験！」の２本立てで実施いたします。

募集対象は，小学生とその保護者の方とし，専用のＷＥＢサイトからお申込みとなります。

京急グループは，今後も子育て世代のみなさまへの共感を大切に，安心を提供することで，共に子どもの成長を応援する沿線を目指してまいります。











大根収穫体験＆漁師鍋作り体験！

１.ツアー内容

三浦半島の食材をおいしく，学ぼう！







・おいしい大根の収穫体験！

・漁師鍋＆おむすび作り体験！

２. 開催日時　2026年３月８日（日）９：45〜13：15

３．募集人員　10組20名さま（最少催行人員　５組10名さま）

４．集合場所　三崎口駅　改札外　９：45集合

５．料　　金　親子ペアで１組4,500円（税込）

※体験はお子さまのみとさせていただきます。

※体験コンテンツの都合上, お申し込みは１組２名さまとさせていただきます。

※料金に含まれるもの：体験費用，昼食代（親子２名分），貸切バス代,　添乗員費用・諸経費

６．対 象 者　小学校４〜６年生と保護者の方

７．行　　程

９：45　集合（三崎口駅　改札外）貸切バスにて大根畑へ移動

10：20　プログラム開始（休憩あり）大根収穫体験（※雨天時は，ところてんづくり体験となります）

11：00　貸切バスにて民宿はらへ移動

11：20　漁師鍋＆おむすび作り体験，昼食

13：00　修了式・集合写真撮影

13：15　現地にて解散

８．持 ち 物　飲み物・動きやすい服装

９．食　　事　あり（昼食１回）

10．添 乗 員　　同行あり

11．企画協力　民宿はら









おさかなを食べよう！水産加工工場見学＆海苔巻き体験！

１．ツアー内容

おさかなは栄養満点！おさかなを学んでおいしく食べよう！

・おさかなの加工工場を見学しよう！

・まぐろとサーモンの海苔巻きを作ってみよう！

・横浜市立大学国際商学部柴田ゼミの学生による魚パックシールを使ったアートワークショップ

・おさかなや工場についてのお話＆質問コーナー







２．開催日時　2026年３月20日（金・祝）８：45〜13：30

３．募集人員　10組20名さま（最少催行人員　５組10名さま）

４．集合場所　杉田駅　改札外　８：45集合

５．料　　金　親子ペアで１組2,000円(税込)

※体験はお子さまのみとさせていただきます。

※体験コンテンツの都合上, お申し込みは１組２名さまとさせていただきます。

※料金に含まれるもの：シーサイドライン運賃片道分, 体験費用，昼食代（親子２名分），添乗員費用・諸経費

６．対 象 者　小学校４〜６年生と保護者の方

７．行　　程

８：45　杉田駅　改札外集合

９：00　徒歩にて新杉田駅へ移動

９：17　シーサイドラインにて南部市場駅へ移動

９：50　プログラム開始（休憩・昼食あり）

10：00　おさかなの加工工場見学

11：30 　海苔巻き体験（まぐろ・サーモン）・昼食（まぐろメンチ・サーモンメンチ）

12：40　お魚についてのお話

12：45 　水産庁から「さかなの日」のお話

12：50　魚パックシールを使ったアートワークショップ

13：10 　修了式・集合写真撮影

13：30 　現地にて解散

８．持 ち 物　飲み物・動きやすい服装（つなぎ着用のためスカート不可）

９．食　　事　あり（昼食１回）

10．添 乗 員　同行あり

11．企画協力　株式会社横浜食品サービス／小谷フードビジネス/横浜市立大学国際商学部柴田ゼミ

12．注 意 点

・工場内ではアクセサリーの着用が一切できませんので，外してご参加ください。

・工場見学や調理体験の際，肩に髪のかかる方はヘアゴムでまとめてください。

・工場見学中は，つなぎ，ヘアネット，マスク，靴カバーを着用していただきます。

・靴カバーは靴の上からご着用いただくため，スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加ください。

・食品アレルギーをお持ちの方は, お手数ですが, ツアー応募時にご記入ください。







応募方法・注意事項について（共通）

お申込みについて

（１）受付期間

2026年２月３日（火）15：00〜２月17日（火）17：00

※応募状況等により，募集を延長する場合もございます。

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみにご連絡いたします。

（2）申込方法

京急アドエンタープライズのホームページからお申し込み

ＵＲＬ：https://www.keikyu-ad.co.jp/

（3）お問合せ先・販売元

株式会社京急アドエンタープライズ　

TEL.070-2156-4486（平日10：00〜17：00）

ＵＲＬ　https://www.keikyu-ad.co.jp

メールアドレス　travel_w84@keikyu-group.jp

（4）旅行企画・実施

株式会社京急アドエンタープライズ　ビジネスサポート事業部

〒220-0011　神奈川県横浜市西区高島１−２−８

観光庁長官登録旅行業第2020号 総合旅行業務取扱管理者　石田淳一

（5）中止連絡

原則 開催10日前まで　※集客状況によっては変更となる場合もございます。

（6）取消料および募集型企画旅行契約

旅行契約の成立後，お客さまのご都合で旅行をお取消しになる場合には次に定める取消料をお支払いいただきます。なお，取消日は，お客さまが当社の営業日，営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日といたします。

【取消料（日帰り旅行他）】

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

イ．10日目に当たる日以降の解除（２〜６を除く） 旅行代金の20％

ロ．７日目に当たる日以降の解除（３〜６を除く） 旅行代金の30％

ハ．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

ニ．旅行開始当日の解除 旅行代金の50％

ホ．旅行開始後の解除 旅行代金の100％

ヘ．無連絡不参加 旅行代金の100％

その他，ご応募いただくにあたり，以下をご確認ください。

・標準旅行業約款　募集型企画旅行契約の部

https://www.keikyu-ad.co.jp/business/pdf/yakkan01.pdf

・国内旅行　募集型企画旅行　ご旅行条件書

https://drive.google.com/file/d/1w3zAsGz_jOhV5NJoTDB6kcZnC_lD1hMN/view?usp=sharing

注意事項

・施設や交通機関の運行の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。

・本イベント中，撮影・取材が入る場合がございます。撮影させていただいたお客さまの画像は，京急グループ各社ホームページ，企画協力の各社ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合がございます。

・ツアー参加のための，交通費・宿泊費・その他経費はお客さまのご負担となります。

・主催者都合，ダイヤ乱れ等による中止の場合は参加費をご返金いたします。

（返金方法は中止が決定した際に別途ご案内いたします）

・ツアー終了後，アンケートの回答にご協力をお願いいたします。

参　考

「けいきゅうキッズチャレンジ！」について

１．概要

「けいきゅうキッズチャレンジ！」では，美しい自然や豊かな産業など多彩な魅力にあふれる京急沿線をフィールドに，もっとたくさんの子どもたちに沿線の魅力を知っていただき，さらには子どもたち自身の成長にもつながるプログラムを実施しています。

ふだんはできない“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の成長をサポートいたします。

２．シリーズロゴ





３．内容

“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の成長につながるプログラムを企画いたします。







４．その他

参加されたお子さまには，オリジナルグッズをプレゼントいたします。

５．お問い合わせ先

株式会社京急アドエンタープライズ　

TEL．070-2156-4486（平日10：00〜17：00のみ受付）

京急グループ子育て応援方針について

　京急グループでは，地域の将来を担う子どもたちや子育て世代が住みやすく，子育てしやすい沿線づくりを目指しています。子育て中の社員を中心に議論を重ね，「共感」「安心」「グループ全体・地域で育てる」という３つの概念を柱に『子育て応援方針』を策定しました。

この方針のもと，京急グループは子育て世代への共感を大切に，安心を提供しながら，共に子どもの成長を応援する沿線をつくります。具体的な取り組みとして，小児運賃75円均一や子育て応援スペースの設置など，さまざまな施策を推進しています。詳細は京急沿線の子育て応援ポータルサイト「POKAPOKA（ぽかぽか）けいきゅう」をご覧ください。

ＵＲＬ　https://kids-keikyu.jp