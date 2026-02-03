けいきゅうキッズチャレンジ　大根収穫体験＆漁師鍋作り体験！，おさかな水産加工工場見学＆海苔巻き体験！の2本立て





















３．内容“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の成長につながるプログラムを企画いたします。４．その他参加されたお子さまには，オリジナルグッズをプレゼントいたします。５．お問い合わせ先株式会社京急アドエンタープライズTEL．070-2156-4486（平日10：00〜17：00のみ受付）京急グループ子育て応援方針について京急グループでは，地域の将来を担う子どもたちや子育て世代が住みやすく，子育てしやすい沿線づくりを目指しています。子育て中の社員を中心に議論を重ね，「共感」「安心」「グループ全体・地域で育てる」という３つの概念を柱に『子育て応援方針』を策定しました。この方針のもと，京急グループは子育て世代への共感を大切に，安心を提供しながら，共に子どもの成長を応援する沿線をつくります。具体的な取り組みとして，小児運賃75円均一や子育て応援スペースの設置など，さまざまな施策を推進しています。詳細は京急沿線の子育て応援ポータルサイト「POKAPOKA（ぽかぽか）けいきゅう」をご覧ください。ＵＲＬ https://kids-keikyu.jp