名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」が温泉とコラボ！「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を2月10日（火）から開催

写真拡大 (全51枚)







　株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年２月10日（火）から、ジェイアール東海フードサービス株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下 賢一）が販売する名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」とコラボした「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を開催いたします。

　今回のフェアでは、普段ぴよりんを購入することができない東京・静岡・岐阜県の一部店舗で「ぴよりん」と「温泉ぴよりん」の２ぴよをセットにした「温泉ぴよりんおでかけセット」の販売を行うほか、『温泉』をモチーフにデザインしたフェアオリジナルぴよりんグッズの販売を行います。

　　さらに「温泉地」や「温泉」をイメージしたおにぎりやサンドイッチ、パン、スイーツなどの商品もぴよりんオリジナルラベルになって登場いたします。

　また、フェア期間中、伊藤園商品※1含む税込700円以上のご購入レシートで、ぴよりんを手作りできる「ぴよりん体験コース」やぴよりんサウナハット、お〜いお茶（600ml）1ケースが当たるキャンペーンも行います。※１：チルド・嗜好品を除く

＜フェア概要＞

開催期間　　　　：2026年2月10日（火）〜 2026年3月2日（月）

開催場所　　　　：東京駅〜新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「ベルマートキヨスク」

　　　　　　　　　「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」

　　　　　　　　　「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」

　　　　　　　　　※一部取扱いのない商品がある店舗もございます。

フェア専用ページ：https://www.jr-plus.co.jp/onsen-piyorin_2026/

展開商品数　　　：２０品







■フェア限定「温泉ぴよりんおでかけセット」の販売!




　「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」限定フレーバーと定番ぴよりんをセットにした「温泉ぴよりんおでかけセット」を東京駅・静岡駅・岐阜駅で、各日数量限定で販売いたします。

　東京駅・岐阜駅での販売についてはJR東海グループの共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT」アプリにおいて「温泉ぴよりんおでかけセット 購入券」の事前抽選を行います。



温泉ぴよりんおでかけセット　1,200円

（定番ぴよりん / 温泉ぴよりん）







名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンと、オレンジとキャロットのジュレを、オレンジとキャロットのババロアでやさしく包みました。温泉上がりにピッタリの爽やかな味わいです。

ぴよりんとは…愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンをバニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせ、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

















＜キャロットペースト＞

・通常の1.1〜1.3倍の糖度

　一般的なにんじんに比べて1〜2度高いのが特徴です。※主要青果品種との比較

・通常の約1.5倍のβ-カロテン

　断面にした際、中心部まで濃いオレンシ゛色なのが特徴です。

　この濃いオレンシ゛色が、緑黄色野菜などに含まれる天然成分の一種であるβ-カロテンです。

　β-カロテンが一般のにんじんの約1.5倍含まれております。

※農作物ですので、その年の気候などにより、栄養成分は変動することがあります。

※日本食品標準成分表2020年版（八訂）「にんじん（皮なし、ゆで）の値」より

《販売詳細》

●事前抽選販売

【東京駅】

販売店舗：プレシャスデリ東京

受取日時：2026年2月24日(火)

　　　　　　　　 2月25日(水)　各日16:00〜19:00

事前抽選を行い、購入券をお持ちの方のみご購入いただけます。

※未受取品があれば19:00以降準備ができ次第販売いたします

●店頭販売

【静岡駅】

販売店舗：プレシャスデリ＆ギフト静岡

販売日時：2026年2月26日(木)　11:30以降準備が出来次第販売開始

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

※おひとり様1会計2セットまでご購入いただけます。

●事前抽選販売

【岐阜駅】

販売店舗：PLUSTAアスティ岐阜

受取日時：2026年2月27日(金)　11:00〜16:00

事前抽選を行い、購入券をお持ちの方のみご購入いただけます。

※未受取品があれば16:00以降準備ができ次第販売いたします

※当日の新幹線運行状況などにより販売時間を変更ならびに販売を中止する場合がございます。

― 東京駅・岐阜駅での事前抽選について ―

東京駅、岐阜駅での「温泉ぴよりんおでかけセット」の販売のみJR東海グループの共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT」アプリを活用し、事前に購入券の抽選を行います。







抽選申し込み期間：2026年2月10日(火)〜2026年2月15日(日)23:59まで。

当選通知は、2月18日(水)ごろにTOKAI STATION POINTアプリ内での通知を予定しています。

■「温泉」をモチーフにデザインしたフェアオリジナルグッズ・先行発売グッズを販売！

※一部店舗限定の販売となります。販売店舗は別紙をご参照ください

富山めぐみ製薬の「ケロリン桶」と『ぴよりん』がコラボしたオリジナルグッズが登場！

ケロリン桶　2,750円








ケロリンミニ桶 キーホルダー　800円







ぴよりん×温泉　巾着2枚セット　1,210円









ぴよりん×温泉　ぷくっとキーホルダー　770円





ぴよりん×温泉　ロッカーキー風アクリルキーホルダー(全6種)

単品990円／BOX販売5,940円

※ブラインド商品となります

※BOXでご購入いただくと全商品がそろいます。







ぴよりん×温泉　牛乳瓶のフタ 缶バッジ(全5種)　単品330円

※ブラインド商品となります







ぴよりん×温泉　フレークシール　660円







ぴよりん×温泉　ミニトートバッグ　2,750円







ぴよりん×温泉　温泉タオル　880円





ぴよりん×温泉　Tシャツ(S・M・Lサイズ)　各4,400円










・ヘアバンド　1,320円【先行発売商品】

※本商品はフェアオリジナルグッズではございません。







販売期間：2026年2月10日(火)〜　※販売開始時間は店舗によって異なります。

販売店舗：東京駅、品川駅、新横浜駅、小田原駅、三島駅、静岡駅、掛川駅、豊橋駅、

　　　　　岡崎駅、名古屋駅、津駅、大曽根駅、岐阜駅、京都駅、新大阪駅の一部店舗

　　　　　※詳細は別紙参照

●オンラインショップ

販売期間：2026年2月17日(火)10:00〜　なくなり次第終了

販売商品：オリジナルグッズ 10種類

　　　　　※オンラインショップでは、「ロッカーキー風アクリルキーホルダー」は

　　　　　　BOXのみの販売となります

販売箇所：当社公式オンラインショップ

　　　　　・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」

　　　　　　https://www.jrcp-shop.jp/

　　　　　・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」

　　　　　　https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/

― 注意事項 ―

・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は必要な乗車券類または入場券が必要です。

・商品のご予約、お取り置きはできません。

・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合があります。

・一部の商品はトレーディング仕様のため、一定数量ご購入いただいても全種揃わない場合がございます。

・状況によっては各商品、個数制限を変更する場合がございます。

・商品は数量限定につき売り切れ次第、店舗での販売は終了となります。

・いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。

■「温泉地」や「温泉」をイメージしたグルメがフェア限定で登場！

とり天サンド　398円

大分県名物「とり天」を使用したサンドイッチです。タルタルソースがアクセント！







米サンド 豚の味噌漬け(信州味噌使用)　370円

豚肉を信州味噌だれに付けた後焼成し、さらに味噌だれであえた米サンドです。







米サンドタレカツ丼風　375円

新潟県の郷土料理タレカツ丼をイメージしました。甘辛い醤油だれに漬け込んだとんかつとキャベツマヨネーズ和えが相性抜群です。







そばめし(マヨネーズ入り)　210円

兵庫県のB級グルメ「そばめし」をおむすびにしました。上にはどろソース入りマヨネーズをトッピングしました。







ぴよりんのクリームボックス　プリン味　288円

福島県郡山市発祥の菓子パン「クリームボックス」がぴよりんとコラボ。食パンにプリン味のクリームを塗ったやさしい味わいです。







港シフォン　ミルクコーヒー味　410円

湯上りの一杯をイメージしたフレーバーとぴよりん×温泉のイラストがコラボ。ふわふわのシフォン生地とミルクコーヒー味のクリームがマッチした一品です。

※2/17(火)発売







ぴよりんの湯上り　牛乳風ベーグル　228円

練乳・牛乳の配合量を増やし、ミルクの風味がより味わえる特濃のミルクベーグルです。







ぴよりんのミルクコーヒーバウム　189円

湯上りの一杯をイメージした、コクのあるコーヒーの風味とやさしいミルク感が楽しめる、しっとり食感のバウムクーヘンです。ぴよりんを添えた牛乳瓶の蓋をイメージしたイラストとのコラボデザインです。







■ 「ぴよりん手作り体験」や「ぴよりんグッズ」が当たるキャンペーンも開催！

伊藤園商品(※チルド品・嗜好品除く)を含む税込700円以上の購入レシートで「ぴよりん手作り体験」または「ぴよりん温泉グッズ サウナハット」もしくは「お〜いお茶 600ml 1ケース(24本入り)」が当たるキャンペーンを開催します。







＜キャンペーン期間＞

レシート有効期間：2026年2月10日(火)〜2026年3月2日(月)

応募期間　　　　：2026年2月10日(火)〜2026年3月5日(木)23:59まで

※画像はイメージです。

※価格はすべて税込み価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。

※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。

本件に関するお問合わせ先

【リリースに関するお問合せ先 】

株式会社 JR 東海リテイリング・プラス

Mail:press@jr-plus.co.jp