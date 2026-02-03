名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」が温泉とコラボ！「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を2月10日（火）から開催









名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンと、オレンジとキャロットのジュレを、オレンジとキャロットのババロアでやさしく包みました。温泉上がりにピッタリの爽やかな味わいです。ぴよりんとは…愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンをバニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせ、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。



































＜キャロットペースト＞・通常の1.1〜1.3倍の糖度一般的なにんじんに比べて1〜2度高いのが特徴です。※主要青果品種との比較・通常の約1.5倍のβ-カロテン断面にした際、中心部まで濃いオレンシ゛色なのが特徴です。この濃いオレンシ゛色が、緑黄色野菜などに含まれる天然成分の一種であるβ-カロテンです。β-カロテンが一般のにんじんの約1.5倍含まれております。※農作物ですので、その年の気候などにより、栄養成分は変動することがあります。※日本食品標準成分表2020年版（八訂）「にんじん（皮なし、ゆで）の値」より《販売詳細》●事前抽選販売【東京駅】販売店舗：プレシャスデリ東京受取日時：2026年2月24日(火)2月25日(水) 各日16:00〜19:00事前抽選を行い、購入券をお持ちの方のみご購入いただけます。※未受取品があれば19:00以降準備ができ次第販売いたします●店頭販売【静岡駅】販売店舗：プレシャスデリ＆ギフト静岡販売日時：2026年2月26日(木) 11:30以降準備が出来次第販売開始※数量限定のため無くなり次第終了となります。※おひとり様1会計2セットまでご購入いただけます。●事前抽選販売【岐阜駅】販売店舗：PLUSTAアスティ岐阜受取日時：2026年2月27日(金) 11:00〜16:00事前抽選を行い、購入券をお持ちの方のみご購入いただけます。※未受取品があれば16:00以降準備ができ次第販売いたします※当日の新幹線運行状況などにより販売時間を変更ならびに販売を中止する場合がございます。― 東京駅・岐阜駅での事前抽選について ―東京駅、岐阜駅での「温泉ぴよりんおでかけセット」の販売のみJR東海グループの共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT」アプリを活用し、事前に購入券の抽選を行います。抽選申し込み期間：2026年2月10日(火)〜2026年2月15日(日)23:59まで。当選通知は、2月18日(水)ごろにTOKAI STATION POINTアプリ内での通知を予定しています。■「温泉」をモチーフにデザインしたフェアオリジナルグッズ・先行発売グッズを販売！※一部店舗限定の販売となります。販売店舗は別紙をご参照ください富山めぐみ製薬の「ケロリン桶」と『ぴよりん』がコラボしたオリジナルグッズが登場！ケロリン桶 2,750円