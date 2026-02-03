¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¼¥Ö¥é¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò·ë½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇ¹â¤òÄÉµá¤¹¤ë¹ñ»º¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE ZEBRA¡×ÃÂÀ¸Âè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ë¡ÖHAMON¡×¤ò3·î4Æü¤ËÈ¯Çä
¡ÁÁÏ¶È°ÊÍè120Ç¯°Ê¾å¡¢É®µ¶ñ³«È¯¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¥¼¥Ö¥é¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î½¸ÂçÀ®¡Á
1897Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢É®µ¶ñ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò·ë½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇ¹â¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¤·¤¤¹ñ»º¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¥Ö¥é¥ó¥É
¡ÖTHE ZEBRA¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥¶ ¥¼¥Ö¥é¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï³¤³°À½ÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¹âµéÉ®µ¶ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¡¢¥¼¥Ö¥é»Ë¾åºÇ¤â¹âµé¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ÎÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡ÖHAMON¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥Ï¥â¥ó¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥Ö¥é½é¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢½ñ¤»Ï¤á¤«¤é³ê¤é¤«¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê½ñ¤¿´ÃÏ¤È¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿»ÅÍÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏËÜÂÎ²Á³Ê59,400±ß¤Ç¡¢2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHAMON¡×ËÜÂÎ²Á³Ê¡§1ËÜÀÇ¹þ59,400±ß¡ÊÀÇÈ´54,000±ß¡ËÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¡¥Ü¡¼¥ë·Â¡§0.7£í£í
¥¤¥ó¥¯¿§¡§¤¹¤Ù¤Æ¹õËÏ¡Ê¤¯¤í¤º¤ß¡Ë¡¡¼´¿§¡§º¸¤«¤é¶ä¿§¡Ê¤·¤í¤¬¤Í¤¤¤í¡Ë¿åÍõ¿§¡Ê¤ß¤º¤¢¤¤¤¤¤í¡Ë¹Ý¿§¡Ê¤Ï¤¬¤Í¤¤¤í¡ËËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹143Ð¡¢¼´·Â12.5Ð¡¢½ÅÎÌ30g
ÂØ¿Ä¡§THE ZEBRAREFILL0.7¡¡²Á³Ê¡§1ËÜÀÇ¹þ1,430±ß¡ÊÀÇÈ´¡§1,300±ß¡Ë¥¤¥ó¥¯¿§¡§¹õËÏ
¥¼¥Ö¥é¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢É®µ¶ñ¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ñ¤¯¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡ÖµÏ¿¤Ë»Ä¤¹¡¢µ²±¤Ë¤È¤É¤á¤ë¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò·ë½¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE ZEBRA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¹ØÆþ¸å10Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÀìÍÑÂØ¿Ä¤òÈ¯Çä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ìµ½þ¤Ç£±ËÜÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¢¨2¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµéÉ®µ¶ñ¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¡×¤È¤·¤Æ½êÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢100Ç¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÊÝ¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö£È£Á£Í£Ï£Î¡×¤Î¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Ê2ËçÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¼¥Ö¥é¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò·ë½¸¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡Ê¢¨1¡Ë¿·³«È¯¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ
½¾Íè¡¢ÁÈÎ©Ä¾¸å¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥Ú¥óÀè¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ä¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë²Ã¹©»þ¤Î¤æ¤¬¤ß¤äÀÚºïº¯¤Ë¤è¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¹âÉ®´¶¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖHAMON¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥óÀè¤Ë¡È¤Ê¤¸¤ß¡É½èÍý¤ò²Ã¤¨¡¢½ñ¤»Ï¤á¤«¤é³ê¤é¤«¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¹âÉ®´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¤Ï¡¢³«È¯¤Ë7Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿ºÇ¿·ÌýÀ¥¤¥ó¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥¯¿§¤Ï¹õ¤ÎÃæ¤Ë¼ã´³ÀÄ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¹õËÏ¿§¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¿Ä¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÇÀìÌç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼À©ÅÙ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿3Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬1ËÜ1ËÜ¼êºî¤ê¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¶âÂ°À½¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¯¤Î»ÄÎÌ¤¬¸«¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ÈÃæ¿Ä
¹âµéÉ®µ¶ñ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¶âÂ°À½¤ÎÃæ¿Ä¤ÈËÜÂÎ¤Î¥Ú¥óÀèÉôÊ¬¤Ë¥¤¥ó¥¯½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆÍÁ³¥¤¥ó¥¯¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¼¥Ö¥é¤¬1966Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¡Ö¤ß¤¨¤ë¤ß¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦CM¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë4100¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
3¡¥¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊºîÆ°´¶
¤³¤Î¡ÖHAMON¡×¤Ï¼´¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÃæ¿Ä¤ò½Ð¤¹¥Ä¥¤¥¹¥È¼°¤Ç¤¹¡£¥¼¥Ö¥é¤¬1977Ç¯¤ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ºîÆ°¤Î¤·¤Ã¤¯¤ê´¶¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹âµé¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊºîÆ°´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¡¥¥Ú¥óÀè¤ò½Ð¤¹¤ÈËÜÂÎ¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë ¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ
Ãæ¿Ä¤ò½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬ËÜÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë ¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤ò¥¼¥Ö¥é¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¡£É®µÃæ¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥Ú¥óÀè¤òÌá¤¹¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤Ë¶´¤á¤ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥Ö¥é¤¬2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Î¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×µ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¹âµé´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¤ÎËÜÂÎ²Ã¹©¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
ËÜÂÎ¼´¤ÏÆüËÜ¤Î¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢1ËÜ¤Î¶âÂ°¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¥ë¥ß¼´¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ú¥ó¾åÉô¤ÎÇÈÌæÌÏÍÍ¤Ï1ËÜ¤¢¤¿¤ê1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤ÆÀÚºï¤·¡¢Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È½èÍýµ»½Ñ¤È¥Ö¥é¥¹¥È½èÍý¤Ë¤è¤ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¿¨¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼´¿§¤Ï¡ÖHAMON¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿§3¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¡¥¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹
°ìÈÌÅª¤Ê¶âÂ°À½¤Î¹âµéÉ®µ¶ñ¤Ï¥Ú¥ó¾åÉô¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖHAMON¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥Ö¥é¤¬2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥ó¡×¤Îµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¾åÉô¤Î·ÚÎÌ²½¡¢°®¤ê°ÌÃÖ¤Î¥ª¥â¥êÆâÂ¢¤Ê¤É¡¢É®µ¤·¤ä¤¹¤¤½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ñ¤½Ð¤·¤«¤é³ê¤é¤«¤Ê½ñ¤¿´ÃÏ
¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤êÃæ¿Ä¤ò£±ËÜ¤º¤ÄÀ¸»º
¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×
¹â¤¤¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Èþ¤·¤¤ÇÈÌæÌÏÍÍ
¢£ÈÎÇäÊýË¡
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Ï°ìÉô¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â²Á³ÊÂÓ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÚÈþ¤µ¤äÁõ¾þÀ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹âµéÉÊ¡É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤È¡¢Ä¹¤¯»È¤¦¤Û¤É¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âµéÉ®µ¶ñ¤ÎÈÎÇä¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÈÎÇä°÷¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¹ØÆþÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤Þ¤¿¡¢À¸»º¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤ò¼è¤ê°·¤¦ÈÎÇäÅ¹¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE ZEBRA¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.zebra.co.jp/sp/thezebra
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Ë¤Ï¡¢¶ÍÈ¢¤Î²½¾ÑÈ¢¤òÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¯¤«¤éÂçÀÚ¤ÊÆ»¶ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¶ÍÈ¢¤Ï¡¢²áÅÙ¤ÊÁõ¾þ¤ò»Ü¤µ¤º¡¢ÀÅ¤«¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£½ñ¤¯Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»È¤¤»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¤«¤é¤ÎÂÎ¸³¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢À½ÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë³°Áõ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤YouTuber¡Ö¤·¡¼¤µ¡¼¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¹âµéÉ®µ¶ñ¿Íµ¤¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿YouTuber¡Ö¤·¡¼¤µ¡¼¡×¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö£È£Á£Í£Ï£Î¡×¤Î»ÈÍÑÆ°²è¤òºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¡¢È¯ÇäÁ°¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
YouTuber¡Ö¤·¡¼¤µ¡¼¡×
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£
Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡Ê14ºÐ¡Ë¤Î¤È¤¤ËÊ¸Ë¼¶ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢2014Ç¯¤è¤êÆ°²èÅê¹Æ¤ò³«»Ï¡£
Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤ÈÈþ¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢
Ê¸Ë¼¶ñ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ïº£¤Ç¤Ï600ËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó100Ëü¿Í¡¢
ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3²¯²ó¤òÆÍÇË(2025Ç¯11·î¸½ºß)¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSEASAR¡×¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢
¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¢¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¿Ä¥±¡¼¥¹¡¢ºâÉÛ¡¢¥«¥Ð¥ó¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥í¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´ë²è¡¦À½ºî¤·¡¢Êë¤é¤·¤ò¤è¤êË¤«¤ËºÌ¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
https://www.youtube.com/channel/UCquKQ87U-_9WNFwjJfCJzgA
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôPR¥Á¡¼¥à
TEL¡§050-1706-0335
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§0120-555335¡ÊÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ¡Ë¡¡https://www.zebra.co.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
THE ZEBRAÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.zebra.co.jp/sp/thezebra
1897Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢É®µ¶ñ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò·ë½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇ¹â¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¤·¤¤¹ñ»º¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¥Ö¥é¥ó¥É
¡ÖTHE ZEBRA¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥¶ ¥¼¥Ö¥é¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï³¤³°À½ÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¹âµéÉ®µ¶ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¡¢¥¼¥Ö¥é»Ë¾åºÇ¤â¹âµé¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ÎÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡ÖHAMON¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥Ï¥â¥ó¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥Ö¥é½é¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢½ñ¤»Ï¤á¤«¤é³ê¤é¤«¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê½ñ¤¿´ÃÏ¤È¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿»ÅÍÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHAMON¡×ËÜÂÎ²Á³Ê¡§1ËÜÀÇ¹þ59,400±ß¡ÊÀÇÈ´54,000±ß¡ËÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¡¥Ü¡¼¥ë·Â¡§0.7£í£í
¥¤¥ó¥¯¿§¡§¤¹¤Ù¤Æ¹õËÏ¡Ê¤¯¤í¤º¤ß¡Ë¡¡¼´¿§¡§º¸¤«¤é¶ä¿§¡Ê¤·¤í¤¬¤Í¤¤¤í¡Ë¿åÍõ¿§¡Ê¤ß¤º¤¢¤¤¤¤¤í¡Ë¹Ý¿§¡Ê¤Ï¤¬¤Í¤¤¤í¡ËËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹143Ð¡¢¼´·Â12.5Ð¡¢½ÅÎÌ30g
ÂØ¿Ä¡§THE ZEBRAREFILL0.7¡¡²Á³Ê¡§1ËÜÀÇ¹þ1,430±ß¡ÊÀÇÈ´¡§1,300±ß¡Ë¥¤¥ó¥¯¿§¡§¹õËÏ
¥¼¥Ö¥é¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢É®µ¶ñ¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ñ¤¯¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡ÖµÏ¿¤Ë»Ä¤¹¡¢µ²±¤Ë¤È¤É¤á¤ë¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò·ë½¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE ZEBRA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¹ØÆþ¸å10Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÀìÍÑÂØ¿Ä¤òÈ¯Çä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ìµ½þ¤Ç£±ËÜÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¢¨2¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµéÉ®µ¶ñ¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¡×¤È¤·¤Æ½êÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢100Ç¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÊÝ¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö£È£Á£Í£Ï£Î¡×¤Î¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Ê2ËçÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¼¥Ö¥é¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò·ë½¸¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡Ê¢¨1¡Ë¿·³«È¯¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ
½¾Íè¡¢ÁÈÎ©Ä¾¸å¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥Ú¥óÀè¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ä¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë²Ã¹©»þ¤Î¤æ¤¬¤ß¤äÀÚºïº¯¤Ë¤è¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¹âÉ®´¶¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖHAMON¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥óÀè¤Ë¡È¤Ê¤¸¤ß¡É½èÍý¤ò²Ã¤¨¡¢½ñ¤»Ï¤á¤«¤é³ê¤é¤«¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¹âÉ®´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¤Ï¡¢³«È¯¤Ë7Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿ºÇ¿·ÌýÀ¥¤¥ó¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥¯¿§¤Ï¹õ¤ÎÃæ¤Ë¼ã´³ÀÄ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¹õËÏ¿§¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¿Ä¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÇÀìÌç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼À©ÅÙ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿3Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬1ËÜ1ËÜ¼êºî¤ê¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¶âÂ°À½¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¯¤Î»ÄÎÌ¤¬¸«¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ÈÃæ¿Ä
¹âµéÉ®µ¶ñ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¶âÂ°À½¤ÎÃæ¿Ä¤ÈËÜÂÎ¤Î¥Ú¥óÀèÉôÊ¬¤Ë¥¤¥ó¥¯½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆÍÁ³¥¤¥ó¥¯¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¼¥Ö¥é¤¬1966Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¡Ö¤ß¤¨¤ë¤ß¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦CM¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë4100¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
3¡¥¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊºîÆ°´¶
¤³¤Î¡ÖHAMON¡×¤Ï¼´¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÃæ¿Ä¤ò½Ð¤¹¥Ä¥¤¥¹¥È¼°¤Ç¤¹¡£¥¼¥Ö¥é¤¬1977Ç¯¤ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ºîÆ°¤Î¤·¤Ã¤¯¤ê´¶¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹âµé¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊºîÆ°´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¡¥¥Ú¥óÀè¤ò½Ð¤¹¤ÈËÜÂÎ¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë ¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ
Ãæ¿Ä¤ò½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬ËÜÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë ¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤ò¥¼¥Ö¥é¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¡£É®µÃæ¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥Ú¥óÀè¤òÌá¤¹¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤Ë¶´¤á¤ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥Ö¥é¤¬2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Î¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×µ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¹âµé´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¤ÎËÜÂÎ²Ã¹©¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
ËÜÂÎ¼´¤ÏÆüËÜ¤Î¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢1ËÜ¤Î¶âÂ°¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¥ë¥ß¼´¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ú¥ó¾åÉô¤ÎÇÈÌæÌÏÍÍ¤Ï1ËÜ¤¢¤¿¤ê1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤ÆÀÚºï¤·¡¢Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È½èÍýµ»½Ñ¤È¥Ö¥é¥¹¥È½èÍý¤Ë¤è¤ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¿¨¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼´¿§¤Ï¡ÖHAMON¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿§3¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¡¥¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹
°ìÈÌÅª¤Ê¶âÂ°À½¤Î¹âµéÉ®µ¶ñ¤Ï¥Ú¥ó¾åÉô¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖHAMON¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥Ö¥é¤¬2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥ó¡×¤Îµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¾åÉô¤Î·ÚÎÌ²½¡¢°®¤ê°ÌÃÖ¤Î¥ª¥â¥êÆâÂ¢¤Ê¤É¡¢É®µ¤·¤ä¤¹¤¤½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ñ¤½Ð¤·¤«¤é³ê¤é¤«¤Ê½ñ¤¿´ÃÏ
¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤êÃæ¿Ä¤ò£±ËÜ¤º¤ÄÀ¸»º
¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×
¹â¤¤¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Èþ¤·¤¤ÇÈÌæÌÏÍÍ
¢£ÈÎÇäÊýË¡
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Ï°ìÉô¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â²Á³ÊÂÓ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÚÈþ¤µ¤äÁõ¾þÀ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹âµéÉÊ¡É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤È¡¢Ä¹¤¯»È¤¦¤Û¤É¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âµéÉ®µ¶ñ¤ÎÈÎÇä¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÈÎÇä°÷¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¹ØÆþÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤Þ¤¿¡¢À¸»º¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤ò¼è¤ê°·¤¦ÈÎÇäÅ¹¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE ZEBRA¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.zebra.co.jp/sp/thezebra
¡ÖTHE ZEBRA¡×¤Ë¤Ï¡¢¶ÍÈ¢¤Î²½¾ÑÈ¢¤òÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¯¤«¤éÂçÀÚ¤ÊÆ»¶ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¶ÍÈ¢¤Ï¡¢²áÅÙ¤ÊÁõ¾þ¤ò»Ü¤µ¤º¡¢ÀÅ¤«¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£½ñ¤¯Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»È¤¤»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¤«¤é¤ÎÂÎ¸³¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢À½ÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë³°Áõ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤YouTuber¡Ö¤·¡¼¤µ¡¼¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¹âµéÉ®µ¶ñ¿Íµ¤¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿YouTuber¡Ö¤·¡¼¤µ¡¼¡×¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö£È£Á£Í£Ï£Î¡×¤Î»ÈÍÑÆ°²è¤òºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¡¢È¯ÇäÁ°¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
YouTuber¡Ö¤·¡¼¤µ¡¼¡×
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£
Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡Ê14ºÐ¡Ë¤Î¤È¤¤ËÊ¸Ë¼¶ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢2014Ç¯¤è¤êÆ°²èÅê¹Æ¤ò³«»Ï¡£
Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤ÈÈþ¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢
Ê¸Ë¼¶ñ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ïº£¤Ç¤Ï600ËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó100Ëü¿Í¡¢
ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3²¯²ó¤òÆÍÇË(2025Ç¯11·î¸½ºß)¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSEASAR¡×¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢
¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¢¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¿Ä¥±¡¼¥¹¡¢ºâÉÛ¡¢¥«¥Ð¥ó¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥í¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´ë²è¡¦À½ºî¤·¡¢Êë¤é¤·¤ò¤è¤êË¤«¤ËºÌ¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
https://www.youtube.com/channel/UCquKQ87U-_9WNFwjJfCJzgA
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôPR¥Á¡¼¥à
TEL¡§050-1706-0335
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§0120-555335¡ÊÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ¡Ë¡¡https://www.zebra.co.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
THE ZEBRAÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.zebra.co.jp/sp/thezebra